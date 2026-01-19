A Fehérvárról távozó csatár Gyirmótra tart – NS-infó



Gyirmótról származó értesüléseink szerint az NB III Észak-Nyugati csoportját 11 pontos előnnyel vezető Gyirmót FC Győr a télen tovább erősíti keretét, azok után, hogy a felvidéki Komáromi FC-ből már szerződtette a középpályás Németh Tamást.

A következő érkező az ősszel az NB II-es Videotonban szerepelt, hét bajnokin pályára lépő Bobál Gergely lehet, aki hétfőn írhat alá, és hamarosan be is jelenthetik a szerződtetését. A 30 éves csatár az NB II-ben hét csapatban szerepelt korábban, 175 meccsen 57 gólt szerzett, a 2014–2015-ös idényben már játszott Gyirmóton is az NB II-ben, akkor 14 meccsen hat gólt szerzett. Az NB I-ben négy csapatban 62 mérkőzésen 11 gólt szerzett korábban.