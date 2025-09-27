Nemzeti Sportrádió

NS-képeslap: Győrszentiván – új pályák az utánpótlásnak

V. GY.V. GY.
Vágólapra másolva!
2025.09.27. 10:58
Címkék
ns-képeslap Győrszentiván SE Győrszentiván
Rovatunkban az elmúlt években megújult vagy újonnan épített sportlétesítmények fotóit várjuk szerte az országból sportszerető lokálpatriótáktól. Ezúttal Győrszentivánból érkezett képeslap.

 

Két műfüves játéktérrel gazdagodott az idén a 103 éves Győr­szentiván SE. A létesítmény két különböző méretű, korszerű műfüves és egy füves centerpályából áll, amelyek csaknem 8000 négyzetméteren helyezkednek el. Az építkezés során több mint 6000 tonna különféle építőanyagot használtak fel, a pályaborításhoz pedig 250 tonna homokot és gumigranulátumot építettek be. Mindkét pályát energiatakarékos LED-világítással szerelték fel, így a sportolási lehetőség este is biztosítva van.

A nagy- és a kispálya minden tekintetben megfelel az MLSZ keretein belül működő utánpótlás-körzetközpontnak. A 342 millió forintos beruházás állami és taotámogatásból egy év alatt készült el. A Győr-Moson-Sopron vármegyei klub szinte minden korosztályban működtet csapatokat, amelyekben 270 gyermek futballozik. Az építkezést megsínylette a centerpálya, amelyet a bajnoki rajtra sikerült játékra alkalmas állapotba hozni. A helyiek büszkék rá, hogy felnőttcsapatuk már két alkalommal is megnyerte a megyei első osztályú bajnokságot.

 

ns-képeslap Győrszentiván SE Győrszentiván
Legfrissebb hírek

NS-képeslap: MVM Dome

Egyéb egyéni
2025.09.24. 08:25

NS-képeslap: Csikvánd – megújult öltözők, új klubhelyiség

Minden más foci
2025.09.13. 09:52

NS-képeslap: Győrújfalu – szintet lépett az utánpótlás

Minden más foci
2025.09.11. 09:09

NS-képeslap: méltó helyet kaptak a pécsi birkózók

Birkózás
2025.09.05. 10:56

NS-képeslap: Maklár – újjászületett a sporttelep

Labdarúgó NB II
2025.09.02. 08:58

NS-Képeslap: Ékszerdoboz a Pitypalatty-völgyben

Minden más foci
2025.08.30. 10:00

NS-képeslap: kampuszfejlesztés sportközponttal

Egyéb egyéni
2025.08.29. 12:31

NS-képeslap: Csepel – KIMBA, a jövő záloga

Birkózás
2025.08.23. 10:17
Ezek is érdekelhetik