NS-képeslap: Győrszentiván – új pályák az utánpótlásnak

Két műfüves játéktérrel gazdagodott az idén a 103 éves Győr­szentiván SE. A létesítmény két különböző méretű, korszerű műfüves és egy füves centerpályából áll, amelyek csaknem 8000 négyzetméteren helyezkednek el. Az építkezés során több mint 6000 tonna különféle építőanyagot használtak fel, a pályaborításhoz pedig 250 tonna homokot és gumigranulátumot építettek be. Mindkét pályát energiatakarékos LED-világítással szerelték fel, így a sportolási lehetőség este is biztosítva van.

A nagy- és a kispálya minden tekintetben megfelel az MLSZ keretein belül működő utánpótlás-körzetközpontnak. A 342 millió forintos beruházás állami és taotámogatásból egy év alatt készült el. A Győr-Moson-Sopron vármegyei klub szinte minden korosztályban működtet csapatokat, amelyekben 270 gyermek futballozik. Az építkezést megsínylette a centerpálya, amelyet a bajnoki rajtra sikerült játékra alkalmas állapotba hozni. A helyiek büszkék rá, hogy felnőttcsapatuk már két alkalommal is megnyerte a megyei első osztályú bajnokságot.