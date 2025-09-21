NB III: rangadót nyert a Nagykanizsa a Ferencváros II ellen, sima gyirmóti siker Veszprémben

A labdarúgó NB III Délnyugati csoportjában a Nagykanizsa 2–1-re legyőzte a Ferencváros II-t a 8. forduló vasárnapi rangadóján, ezzel a két csapat helyet cserélt a táblázaton. A Északkeleti csoportban a Kisvárda II szoros meccsen múlta felül a DVTK II-t, délkeleten a Gyula hat gólt is szerzett a BKV Előre ellen, az ESMTK pedig Szegedről hozta el a három pontot. Az Északnyugati csoportban a Gyirmót FC Győr háromgólos különbséggel győzött Veszprémben (amivel az egész NB III-as mezőnyben egyedüliként hibátlan), míg az üldöző, a forduló előtt még százszázalékos mérleggel álló Dorog meglepetésre hazai pályán 2–0-ra kikapott a Mosonmagyaróvártól.

NB III, 8. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Diósgyőri VTK II F4R–Tiszafüredi VSE 1–4

Debreceni VSC II–Kisvárda Master Good II 1–2

Gödöllői SK–Eger SE 2–3

Putnok FC–Ózd-Sajóvölgye 3–1

Bacsó Beton-Cigánd SE–Debreceni EAC 2–2

Termálfürdő FC Tiszaújváros–Sényő FC-ZMB Building 1–2

FC Hatvan–Füzesabony SC 1–3

Tarpa SC–Nyíregyháza Spartacus FC II 5–2 1. Kisvárda II. 8 7 1 – 23–5 +18 22 2. Tiszafüred 8 6 1 1 18–7 +11 19 3. Cigánd 8 5 3 – 19–8 +11 18 4. Putnok 8 5 2 1 16–10 +6 17 5. DEAC 8 4 2 2 15–9 +6 14 6. Tarpa 8 4 2 2 13–8 +5 14 7. Eger 8 3 2 3 10–15 –5 11 8. Gödöllő 8 3 1 4 17–15 +2 10 9. Füzesabony 8 2 4 2 8–9 –1 10 10. Ózd 8 2 3 3 14–16 –2 9 11. Sényő 8 2 1 5 7–21 –14 7 12. DVSC II. 8 1 3 4 11–15 –4 6 13. DVTK II. 8 1 2 5 10–16 –6 5 14. Nyíregyháza II. 8 1 2 5 15–23 –8 5 15. Tiszaújváros 8 1 2 5 8–17 –9 5 16. Hatvan 8 1 1 6 12–22 –10 4 az állás ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Újpest FC II–FC Sopron 2–3

Dorogi FC–Credobus Mosonmagyaróvár 0–2

Bicskei TC–ETO Akadémia 2–2

VSC 2015 Veszprém–Gyirmót FC Győr 0–3

Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Opus Tigáz Tatabánya 0–1

Ikoba Beton Zsámbék–Balatonfüredi FC 2–2

Budaörs–Puskás Akadémia FC II 0–2

Szombathelyi Haladás–Komárom VSE 0–2 1. Gyirmót 8 8 – – 34–5 +29 24 2. Dorog 8 7 – 1 14–6 +8 21 3. Puskás Akadémia II. 8 6 – 2 16–5 +11 18 4. Mosonmagyaróvár 8 4 2 2 15–8 +7 14 5. Sopron 8 4 1 3 13–17 –4 13 6. Tatabánya 8 4 – 4 14–15 –1 12 7. Bicske 8 3 3 2 13–10 +3 12 8. Komárom 8 3 2 3 11–10 +1 11 9. Veszprém 8 3 1 4 11–13 –2 10 10. ETO Akadémia 8 3 1 4 15–19 –4 10 11. Balatonfüred 8 2 3 3 9–13 –4 9 12. Pápa 8 2 1 5 15–17 –2 7 13. Budaörs 8 2 1 5 10–18 –8 7 14. Zsámbék 8 2 1 5 14–28 –14 7 15. Szombathelyi Haladás 8 1 1 6 8–17 –9 4 16. Újpest II. 8 1 1 6 8–19 –11 4 az állás DÉLKELETI CSOPORT

Budapest Honvéd FC II–Békéscsaba 1912 Előre II 0–1

Vasas FC II–Tiszaföldvár SE 6–0

Szegedi VSE–ESMTK 0–2

Gyulai Termál FC–BKV Előre 6–0

Martfűi LSE–Hódmezővásárhelyi FC 1–5

Dunaharaszti MTK–III. kerületi TVE 1–1

Meton-FC Dabas SE–Csepel SC 3–0 1. Gyula 8 7 1 – 28–5 +23 22 2. Monor 8 6 2 – 16–6 +10 20 3. ESMTK 8 5 1 2 11–5 +6 16 4. Hódmezővásárhely 8 4 2 2 20–13 +7 14 5. Dabas 8 4 1 3 11–9 +2 13 6. Vasas II. 8 3 3 2 18–11 +7 12 7. III. kerületi TVE 8 3 3 2 14–12 +2 12 8. Dunaharaszti 8 3 2 3 11–13 –2 11 9. Szeged-Csanád II. 8 3 1 4 14–17 –3 10 10. Csepel 8 3 1 4 8–13 –5 10 11. Békéscsaba 8 3 – 5 10–13 –3 9 12. BKV Előre 8 3 – 5 9–20 –11 9 13. Szeged VSE 8 2 2 4 7–12 –5 8 14. Martfű 8 2 – 6 7–20 –13 6 15. Honvéd II. 8 1 3 4 11–11 0 6 16. Tiszaföldvár 8 1 – 7 7–22 –15 3 AZ ÁLLÁS DÉLNYUGATI CSOPORT

FC Nagykanizsa–Ferencvárosi TC II 2–1

Majosi SE–MTK Budapest II 2–1

Kaposvári Rákóczi FC–Szekszárdi UFC 3–1

BFC Siófok–Pécsi MFC 0–5

Greenplan Balatonlelle SE–Dunaújváros FC 1–1

Iváncsa KSE–Pénzügyőr SE 1–0

PTE-PEAC–Paksi FC II 4–3

Dombóvári FC–Érdi VSE 0–2 1. Kaposvár 8 7 – 1 20–11 +9 21 2. Nagykanizsa 8 6 1 1 16–5 +11 19 3. FTC II. 8 6 – 2 21–8 +13 18 4. Majosi SE 8 5 1 2 24–14 +10 16 5. Dunaújváros 8 4 4 – 16–7 +9 16 6. MTK II. 8 5 – 3 23–12 +11 15 7. Pécsi MFC 8 4 2 2 17–4 +13 14 8. Szekszárd 8 4 1 3 15–17 –2 13 9. Iváncsa 8 3 1 4 12–14 –2 10 10. Paks II. 8 3 – 5 9–17 –8 9 11. Érd 8 2 2 4 7–8 –1 8 12. Balatonlelle 8 2 1 5 4–20 –16 7 13. PTE-PEAC 8 1 2 5 12–18 –6 5 14. Pénzügyőr 8 1 1 6 6–15 –9 4 15. Siófok 8 1 1 6 5–20 –15 4 16. Dombóvár 8 – 3 5 10–27 –17 3 AZ ÁLLÁS