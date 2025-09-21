Nemzeti Sportrádió

NB III: rangadót nyert a Nagykanizsa a Ferencváros II ellen, sima gyirmóti siker Veszprémben

2025.09.21. 19:04
A Gyirmót FC Győr nyolc forduló után is hibátlan (Fotó: Gyirmót FC Győr/Facebook)
A labdarúgó NB III Délnyugati csoportjában a Nagykanizsa 2–1-re legyőzte a Ferencváros II-t a 8. forduló vasárnapi rangadóján, ezzel a két csapat helyet cserélt a táblázaton. A Északkeleti csoportban a Kisvárda II szoros meccsen múlta felül a DVTK II-t, délkeleten a Gyula hat gólt is szerzett a BKV Előre ellen, az ESMTK pedig Szegedről hozta el a három pontot. Az Északnyugati csoportban a Gyirmót FC Győr háromgólos különbséggel győzött Veszprémben (amivel az egész NB III-as mezőnyben egyedüliként hibátlan), míg az üldöző, a forduló előtt még százszázalékos mérleggel álló Dorog meglepetésre hazai pályán 2–0-ra kikapott a Mosonmagyaróvártól.

NB III, 8. FORDULÓ 
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Diósgyőri VTK II F4R–Tiszafüredi VSE 1–4
Debreceni VSC II–Kisvárda Master Good II 1–2
Gödöllői SK–Eger SE 2–3
Putnok FC–Ózd-Sajóvölgye 3–1
Bacsó Beton-Cigánd SE–Debreceni EAC 2–2
Termálfürdő FC Tiszaújváros–Sényő FC-ZMB Building 1–2
FC Hatvan–Füzesabony SC 1–3
Tarpa SC–Nyíregyháza Spartacus FC II 5–2

1. Kisvárda II.87123–5+18 22 
2. Tiszafüred861118–7+11 19 
3. Cigánd85319–8+11 18 
4. Putnok852116–10+6 17 
5. DEAC842215–9+6 14 
6. Tarpa842213–8+5 14 
7. Eger832310–15–5 11 
8. Gödöllő831417–15+2 10 
9. Füzesabony82428–9–1 10 
10. Ózd823314–16–2 
11. Sényő82157–21–14 
12. DVSC II.813411–15–4 
13. DVTK II.812510–16–6 
14. Nyíregyháza II.812515–23–8 
15. Tiszaújváros81258–17–9 
16. Hatvan811612–22–10 
az állás

 

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Újpest FC II–FC Sopron 2–3
Dorogi FC–Credobus Mosonmagyaróvár 0–2
Bicskei TC–ETO Akadémia 2–2
VSC 2015 Veszprém–Gyirmót FC Győr 0–3
Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Opus Tigáz Tatabánya 0–1
Ikoba Beton Zsámbék–Balatonfüredi FC 2–2
Budaörs–Puskás Akadémia FC II 0–2
Szombathelyi Haladás–Komárom VSE 0–2

1. Gyirmót8834–5+29 24 
2. Dorog87114–6+8 21 
3. Puskás Akadémia II.86216–5+11 18 
4. Mosonmagyaróvár842215–8+7 14 
5. Sopron841313–17–4 13 
6. Tatabánya84414–15–1 12 
7. Bicske833213–10+3 12 
8. Komárom832311–10+1 11 
9. Veszprém831411–13–2 10 
10. ETO Akadémia831415–19–4 10 
11. Balatonfüred82339–13–4 
12. Pápa821515–17–2 
13. Budaörs821510–18–8 
14. Zsámbék821514–28–14 
15. Szombathelyi Haladás81168–17–9 
16. Újpest II.81168–19–11 
az állás

 

DÉLKELETI CSOPORT
Budapest Honvéd FC II–Békéscsaba 1912 Előre II 0–1
Vasas FC II–Tiszaföldvár SE 6–0
Szegedi VSE–ESMTK 0–2
Gyulai Termál FC–BKV Előre 6–0
Martfűi LSE–Hódmezővásárhelyi FC 1–5
Dunaharaszti MTK–III. kerületi TVE 1–1
Meton-FC Dabas SE–Csepel SC 3–0

1. Gyula87128–5+23 22 
2. Monor86216–6+10 20 
3. ESMTK851211–5+6 16 
4. Hódmezővásárhely842220–13+7 14 
5. Dabas841311–9+2 13 
6. Vasas II.833218–11+7 12 
7. III. kerületi TVE833214–12+2 12 
8. Dunaharaszti832311–13–2 11 
9. Szeged-Csanád II.831414–17–3 10 
10. Csepel83148–13–5 10 
11. Békéscsaba83510–13–3 
12. BKV Előre8359–20–11 
13. Szeged VSE82247–12–5 
14. Martfű8267–20–13 
15. Honvéd II.813411–11
16. Tiszaföldvár8177–22–15 
AZ ÁLLÁS

 

DÉLNYUGATI CSOPORT
FC Nagykanizsa–Ferencvárosi TC II 2–1
Majosi SE–MTK Budapest II 2–1
Kaposvári Rákóczi FC–Szekszárdi UFC 3–1
BFC Siófok–Pécsi MFC 0–5
Greenplan Balatonlelle SE–Dunaújváros FC 1–1
Iváncsa KSE–Pénzügyőr SE 1–0
PTE-PEAC–Paksi FC II 4–3
Dombóvári FC–Érdi VSE 0–2

1. Kaposvár87120–11+9 21 
2. Nagykanizsa861116–5+11 19 
3. FTC II.86221–8+13 18 
4. Majosi SE851224–14+10 16 
5. Dunaújváros84416–7+9 16 
6. MTK II.85323–12+11 15 
7. Pécsi MFC842217–4+13 14 
8. Szekszárd841315–17–2 13 
9. Iváncsa831412–14–2 10 
10. Paks II.8359–17–8 
11. Érd82247–8–1 
12. Balatonlelle82154–20–16 
13. PTE-PEAC812512–18–6 
14. Pénzügyőr81166–15–9 
15. Siófok81165–20–15 
16. Dombóvár83510–27–17 
AZ ÁLLÁS

 

 

