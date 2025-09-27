Nemzeti Sportrádió

Külföldi befektető érkezett a Szombathelyi Haladáshoz – íme, a részletek!

R. D. P.R. D. P.
2025.09.27. 13:36
null
A felek sajtótájékoztatón jelentették be a megállapodást (Fotó: Szombathelyi Haladás)
Új fejezet kezdődik a labdarúgó NB III Északnyugati csoportjában szereplő Haladás életében: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a svájci Delli Sport Invest AG stratégiai partnerségre lépett a klub jövőjének érdekében.

A megállapodás értelmében a Delli Sport Invest AG megvásárolja a Haladás 1919 Kft. üzletrészének 30 százalékát a várostól. Bár Szombathely 67 százalékos tulajdoni hányaddal továbbra is többségi tulajdonos marad, a svájci cég kisebbségi részesedéssel is komoly szerepet kap: elsősorban a sportszakmai fejlesztésekért felel majd.

A közlemény szerint „az új partnerség célja, hogy a két világ legjavát ötvözze: a helyi gyökerekkel rendelkező szombathelyi utánpótlás-fejlesztést a cégcsoport egyéb klubbefektetéseiből származó nemzetközi szakértelmével”. Ez a koncepció nemcsak a Haladás és az Illés Akadémia együttműködését erősíti, hanem hosszú távon is fenntartható lendületet adhat a klub fejlődésének.

Dr. Nemény András polgármester hangsúlyozta: „Nagy reményeket fűzök a közös munkához az Invest AG-val. Személyesen vettem részt az intenzív tárgyalások többségén, így meggyőződéssel tudom mondani, hogy komoly sportszakmai befektető érkezett Szombathelyre. Olyan, akinek az elképzelései egybeesnek a város érdekeivel. Közös célunk, hogy tiszta viszonyokat teremtve, az önkormányzati, állami és magán erőforrásokat hatékonyan felhasználva elérjük, hogy minőségi futballt láthassanak a szombathelyiek.”

A svájci befektető részéről Martin Dellenbach, a DSM AG igazgatótanácsának elnöke is megerősítette az együttműködés fontosságát: „Amit a klub neve jelent, az tökéletesen tükrözi identitásunkat. A játékosok, edzők és klubok strukturált fejlesztésében szerzett tapasztalatainkkal hozzá szeretnénk járulni a Haladás ambiciózus útjának támogatásához.”

A Delli Sport Management AG nemzetközi szinten is ismert szereplő: többek között a cseh élcsapat, a nemrég a Ferencváros otthonában ikszelő Viktoria Plzen és az osztrák Bundesligában szereplő Hartberg befektetője.

A felek közös reményei szerint a partnerség új lendületet adhat a Haladásnak, és hosszú távon ismét a magyar futball meghatározó szereplőjévé teheti a szombathelyi klubot.

 

