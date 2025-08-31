NB III: tízgólos győzelmet aratott a Gyirmót, hibátlan maradt a Dorog és az FTC II is

Nem akármilyen győzelemmel őrizte meg hibátlan mérlegét a Gyirmót FC Győr: az Északnyugati csoport első helyezettje 10–0-ra nyert a Zsámbék vendégeként a labdarúgó NB III 6. fordulójában. A Dorog veszprémi győzelemmel őrizte meg hibátlan mérlegét, és ugyancsak 6/6-tal állt a Ferencváros második csapata. Győzelemmel tudta le vasárnapi feladatát a szintén csoportelső Gyula és Kisvárda II. is.

LABDARÚGÓ NB III

6. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Diósgyőri VTK II F4R–Debreceni EAC 2–2

Debreceni VSC II–Füzesabony SC 1–1

Kisvárda Master Good II–Nyíregyháza Spartacus FC II 1–0

Bacsó Beton-Cigánd SE–Eger SE 4–0

Gödöllői SK–Termálfürdő FC Tiszaújváros 3–1

Putnok FC–Sényő FC-ZMB Building 4–0

FC Hatvan–Tiszafüredi VSE 0–1

Tarpa SC–Ózd-Sajóvölgye 1–0 1. Kisvárda II. 6 5 1 – 17–4 16 2. Cigánd 6 4 2 – 13–3 14 3. Putnok 6 4 2 – 13–4 14 4. Tiszafüred 6 4 1 1 9–6 13 5. Gödöllő 6 3 1 2 12–8 10 6. DEAC 6 3 1 2 10–7 10 7. Tarpa 6 2 2 2 7–6 8 8. Eger 6 2 2 2 7–9 8 9. Füzesabony 6 1 4 1 5–7 7 10. Ózd 6 1 3 2 9–11 6 11. DVTK II. 6 1 2 3 9–11 5 12. DVSC II. 6 1 2 3 7–10 5 13. Tiszaújváros 6 1 2 3 7–12 5 14. Nyíregyháza II. 6 1 1 4 10–15 4 15. Hatvan 6 1 1 4 9–15 4 16. Sényő 6 – 1 5 4–20 1 ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Újpest FC II–Balatonfüredi FC 1–1

Puskás Akadémia FC II–FC Sopron 4–0

Bicskei TC–Credobus Mosonmagyaróvár 2–2

VSC 2015 Veszprém–Dorogi FC 0–1

Frutti Drink-Perutz FC Pápa–ETO Akadémia 3–0

Ikoba Beton Zsámbék–Gyirmót FC Győr 0–10

Szombathelyi Haladás–Opus Tigáz Tatabánya 1–2

Budaörs–Komárom VSE 2–4 1. Gyirmót FC Győr 6 6 – – 26–2 18 2. Dorog 6 6 – – 12–3 18 3. Puskás Akadémia II. 6 5 – 1 14–3 15 4. Bicske 6 3 2 1 10–6 11 5. Veszprém 6 3 1 2 11–9 10 6. Tatabánya 6 3 – 3 12–12 9 7. Mosonmagyaróvár 6 2 2 2 11–8 8 8. Balatonfüred 6 2 2 2 7–9 8 9. Pápa 6 2 1 3 12–11 7 10. Budaörs 6 2 1 3 10–12 7 11. Sopron 6 2 1 3 6–15 7 12. ETO Akadémia 6 2 – 4 12–17 6 13. Komárom 6 1 2 3 8–10 5 14. Újpest II. 6 1 1 4 6–15 4 15. Zsámbék 6 1 – 5 9–25 3 16. Szombathelyi Haladás 6 – 1 5 6–15 1 DÉLKELETI CSOPORT

Vasas FC II–Hódmezővásárhelyi FC 1–1

Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–III. kerületi TVE 3–1

Gyulai Termál FC–Békéscsaba 1912 Előre II 4–2

Szegedi VSE–Budapest Honvéd FC II 2–2

Martfűi LSE–BKV Előre 0–3

Dunaharaszti MTK–ESMTK 1–2

Meton-FC Dabas SE–Tiszaföldvár SE 2–1

Csepel SC–Monor SE 0–3 1. Gyula 6 5 1 – 20–5 16 2. Monor 6 4 2 – 11–4 14 3. Hódmezővásárhely 6 3 2 1 14–9 11 4. ESMTK 6 3 1 2 7–4 10 5. III. kerületi TVE 6 3 1 2 11–9 10 6. Dabas 6 3 1 2 7–7 10 7. BKV Előre 6 3 – 3 9–13 9 8. Vasas II. 6 2 2 2 10–9 8 9. Szeged-Csanád II. 6 2 1 3 12–14 7 10. Csepel 6 2 1 3 6–9 7 11. Dunaharaszti 6 2 1 3 7–11 7 12. Békéscsaba 6 2 – 4 8–11 6 13. Martfű 6 2 – 4 5–13 6 14. Honvéd II. 6 1 3 2 11–8 6 15. Szeged VSE 6 1 2 3 6–10 5 16. Tiszaföldvár 6 1 – 5 7–15 3 DÉLNYUGATI CSOPORT

Kaposvári Rákóczi FC–MTK Budapest II 3–2

Greenplan Balatonlelle SE–Szekszárdi UFC 2–0

FC Nagykanizsa–Pécsi MFC 1–0

Iváncsa KSE–Dunaújváros FC 0–4

PTE-PEAC–Ferencvárosi TC II 1–3

Dombóvári FC–Pénzügyőr SE 1–1

Érdi VSE–Paksi FC II 0–2

BFC Siófok–Majosi SE 1–3 1. FTC II. 6 6 – – 18–3 18 2. Nagykanizsa 6 5 – 1 14–4 15 3. Kaposvár 6 5 – 1 12–6 15 4. Dunaújváros 6 4 2 – 15–6 14 5. Majosi SE 6 4 1 1 18–8 13 6. MTK II. 6 4 – 2 20–9 12 7. Pécsi MFC 6 3 2 1 12–3 11 8. Szekszárd 6 3 1 2 11–13 10 9. Paks II. 6 2 – 4 4–12 6 10. Érd 6 1 2 3 4–6 5 11. Iváncsa 6 1 1 4 8–12 4 12. Siófok 6 1 1 4 4–12 4 13. Balatonlelle 6 1 – 5 2–19 3 14. Dombóvár 6 – 3 3 9–23 3 15. PTE-PEAC 6 – 2 4 6–12 2 16. Pénzügyőr 6 – 1 5 3–12 1