Két év után távozott a rutinos támadó Kozármislenyből – hivatalos

A 33 esztendős támadó 2023 nyarán Siófokról érkezett a mislenyiekhez, azóta összesen 60 NB II-es bajnokin lépett pályára, ezeken 13 gólt szerzett. Úgy tudjuk, hogy Horváth Pétert több klub szeretné szerződtetni.

Arról már korábban beszámoltunk, hogy a baranyai klub megszerezte a Videotontól Kocsis Dominikot, míg a Puskás Akadémiától kölcsönbe Vajda Roland Ottót.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A HR-RENT KOZÁRMISLENYNÉL

Érkezett: Babinszky Bence (Kaposvár), Bakó Sámuel (MTK – kölcsönbe), Bodrogi Bence (ZTE II), Bíró Márk (Siegendorf – Ausztria), Dobos Áron (Soroksár), Dóra Donát (Hódmezővásárhely), Harsányi Dániel (Tatabánya), Jelena Richárd (Tatabánya), Juhász Péter (Vasas II, majd távozott – PTE-PEAC, kölcsönbe), Kátai-Urbán Marcell (Bonyhád), Kocsis Dominik (Videoton), Lengyel Noel (PMFC – kölcsönből vissza), Máté Csaba (Paks II), Artem Nahirnij (ukrán-magyar, Puskás Akadémia), Pesti Zoltán (Paks – kölcsönbe), Pupp Zétény (Paks II – kölcsönbe), Sebestyén Márk (Bp. Honvéd II), Szalka Dominik (Mosonmagyaróvár), Vajda Roland (Puskás Akadémia – kölcsönbe, legutóbb Videoton, kölcsönben)

Távozott: Átrok Zalán (Bp. Honvéd – kölcsönből vissza, onnan MTK), Bedő Domonkos (Villány), Cipf Dominik (Tiszakécske – kölcsönből vissza, onnan Ajka), Debreceni Zalán (Paks – kölcsönből vissza, onnan Ajka, kölcsönbe), Dobos Áron (Dunaújváros), Horváth Péter (?), Ikonomu Konsztantinosz (görög-magyar, Pécs, kölcsön után végleg), Kirchner Krisztián (Ajka), Kiss Balázs (?), Kocsis Gergely (Putnok – kölcsönbe), Lacza Alex (szlovák-magyar, ETO FC – kölcsönből vissza), Lépő Kristóf (Paks – kölcsönből vissza), Major Sámuel (AFC ASA Targu Mures – Románia), Nagy Erik (Nagykanizsa), Rácz László (PMFC – kölcsönből vissza, onnan Kazincbarcika), Schuszter Ronald (Kazincbarcika)