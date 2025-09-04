Fiatal csatárt vett kölcsön Óbudáról a Videoton

A 19 esztendős támadó, Árva Bence az idény végig szerződött Székesfehérvárra, kiegészítve a sérülések által tizedelt keretet.

A Videoton azt is bejelentette, hogy a hátvéd Lakatos Kristófot és a kapus Lakatos Dávidot kölcsönadta a Puskás Akadémia FC NB III-as tartalékcsapatának, továbbá szerződést bontott az idén nyáron Felcsútról igazolt Kocsis Dominikkal, és a csapathoz szintén a vál-völgyiektől, ám kölcsönbe érkezett Vajda Rolanddal – utóbbi két játékos a Kozármislenyhez került, mint kiderült a másodosztályú klub közleményeiből.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VIDEOTON FC FEHÉRVÁRNÁL

Érkezett: Árva Bence (III. Kerület – kölcsönbe), Bobál Gergely (Ajka), Dékei Márk (Újpest – kölcsönbe), Kálnoki-Kis Zsombor (NK Nafta – Szlovénia), Kemenes Botond (Veszprém – kölcsön után végleg), Kocsis Bence (Paks, legutóbb BVSC, kölcsönben), Kocsis Dominik (Puskás Akadémia, legutóbb Tiszakécske, kölcsönben), Kocsis Gergő (DVSC), Kojnok Zsolt (Mezőkövesd), Kovács Krisztián (Paks), Murka Benedek (Csákvár), Menyhárt Zsombor (Csákvár), Ominger Gergő (Puskás Akadémia – ismét kölcsönbe), Papp Milán (Kecskemét – kölcsönbe, legutóbb Gyirmót, kölcsönben), Rostás Szilárd (Békéscsaba II), Svékus Olivér (Újpest – kölcsönbe), Szimeon Petrov (bolgár, Slask Wroclaw – Lengyelország), Tiefenbach Dániel (Bregenz – Ausztria), Tóth Milán (Eger), Varga Roland (Paks)

Távozott: Babos Bence (DVTK – kölcsönbe), Dala Martin (Puskás Akadémia), Dubecz János, Nagy Zoltán (mindkettő profi szerződést kapott), Holender Filip (magyar-szerb, Vasas – kölcsönből vissza, onnan ?), Huszti András (ZTE – kölcsönből vissza), Kalmár Zsolt (Gyirmót FC Győr), Katona Mátyás (Nyíregyháza), Alekszandre Kalandadze (grúz, Dinamo Tbiliszi – Grúzia, kölcsönből vissza, onnan Wisla Plock – Lengyelország), Lirim Kastrati (koszovói-albán, KF Vllaznia – Albánia), Kocsis Dominik (Kozármisleny), Kovács Mátyás (MTK – kölcsönből vissza), Bohdan Melnik (ukrán, Kisvárda), Ivan Milicevic (bosnyák-horvát, Horsens – Dánia), Pető Milán (Paks), Szimeon Petrov (francia-bolgár, Botev Plovdiv – Bulgária), Ivan Saponjics (szerb, DVTK), Kristian Sekularac (svájci-angol, ?), Nikola Serafimov (északmacedón, Levszki Szófia – Bulgária), Nicolás Stefanelli (argentin, Defensa y Justicia – Argentína), Szabó Bálint (Paks – kölcsönből vissza, onnan FK Csíkszereda – Románia), Vajda Roland (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza, onnan Kozármisleny – kölcsönbe)