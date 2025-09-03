Hat meccs, egy pont – távozott az NB III-as Pénzügyőr trénere

A döntés értelmében már nem Máté Roland (aki egyébként a korábban a Fradit és a Lokit irányító Máté Csaba fia) az együttes vezetőedzője. A szakember idén nyáron Mátyus János utódaként érkezett a pasaréti klubhoz, a gyenge szezonrajt miatt azonban most távozni kényszerül. Utódjáról később születik döntés.
LABDARÚGÓ NB III, DÉLNYUGATI CSOPORT, 2025–2026
|1. FTC II
6
6
–
–
18–3
18
|2. Nagykanizsa
6
5
–
1
14–4
15
|3. Kaposvár
6
5
–
1
12–6
15
|4. Dunaújváros
6
4
2
–
15–6
14
|5. Majosi SE
6
4
1
1
18–8
13
|6. MTK II
6
4
–
2
20–9
12
|7. Pécsi MFC
6
3
2
1
12–3
11
|8. Szekszárd
6
3
1
2
11–13
10
|9. Paks II
6
2
–
4
4–12
6
|10. Érd
6
1
2
3
4–6
5
|11. Iváncsa
6
1
1
4
8–12
4
|12. Siófok
6
1
1
4
4–12
4
|13. Balatonlelle
6
1
–
5
2–19
3
|14. Dombóvár
6
–
3
3
9–23
3
|15. PTE-PEAC
6
–
2
4
6–12
2
|16. Pénzügyőr
6
–
1
5
3–12
1