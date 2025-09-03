Nemzeti Sportrádió

Hat meccs, egy pont – távozott az NB III-as Pénzügyőr trénere

2025.09.03. 13:55
Máté Roland (balról a harmadik) nem sok időt töltött a Pénzügyőrnél (Fotó: hunfoci.hu)
Pénzügyör NB III Délnyugati csoport NB III edzőváltás
A labdarúgó NB III Délnyugati csoportjában szereplő Pénzügyőr SE hat fordulót követően egy döntetlennel és öt vereséggel az utolsó pozíciót foglalja el, ezért a klub az edzőváltás mellett döntött – számolt be róla a pasarétiek közösségi oldala.

A döntés értelmében már nem Máté Roland (aki egyébként a korábban a Fradit és a Lokit irányító Máté Csaba fia) az együttes vezetőedzője. A szakember idén nyáron Mátyus János utódaként érkezett a pasaréti klubhoz, a gyenge szezonrajt miatt azonban most távozni kényszerül. Utódjáról később születik döntés.

LABDARÚGÓ NB III, DÉLNYUGATI CSOPORT, 2025–2026

   
  1. FTC II

6

6

18–3

18

  2. Nagykanizsa

6

5

1

14–4

15

  3. Kaposvár

6

5

1

12–6

15

  4. Dunaújváros

6

4

2

15–6

14

  5. Majosi SE

6

4

1

1

18–8

13

  6. MTK II

6

4

2

20–9

12

  7. Pécsi MFC

6

3

2

1

12–3

11

  8. Szekszárd

6

3

1

2

11–13

10

  9. Paks II

6

2

4

4–12

6

10. Érd

6

1

2

3

4–6

5

11. Iváncsa

6

1

1

4

8–12

4

12. Siófok

6

1

1

4

4–12

4

13. Balatonlelle

6

1

5

2–19

3

14. Dombóvár

6

3

3

9–23

3

15. PTE-PEAC

6

2

4

6–12

2

16. Pénzügyőr

6

1

5

3–12

1

 

 

Ezek is érdekelhetik