Révész Attila marad a Kisvárda kispadján – sajtóhír

I. SZ.I. SZ.
2025.10.10. 12:40
Révész Attila (Fotó: kisvardafc.hu)
NB I Kisvárda Révész Attila edzőváltás
A Csakfoci értesülései szerint hiába keresett vezetőedzőt a labdarúgó NB I-ben szereplő Kisvárda, középtávon Révész Attila sportigazgató ül majd a jelenleg a bajnokság ötödik helyén álló csapat kispadján.

Mint korábban megírtuk, Pintér Attila, Pető Tamás, Márton Gábor és Bódog Tamás is a jelöltek között volt, egyeztetett is velük Révész, de a Csakfoci információi szerint többek között a játékosok kérésére végül úgy alakult, hogy ő marad a csapat élén.

Valóban azt szeretné a csapat, a város és a helyi közeg, hogy ebben a helyzetben maradjak, mindenki erre kapacitál. Jólesik, és ebben a helyzetben mindent mérlegelve ez tűnik a jó megoldásnak, de itt legfeljebb átmeneti megoldásról beszélünk. Én sem erre a forgatókönyvre készültem, ezért a családommal és a szűk környezetemmel még nehéz beszélgetéseim lesznek” – idézte a Csakfoci Révész Attilát. 

Az idényt Gerliczki Mátéval kezdte a csapat, de hét bajnokit (3 győzelem, 1 döntetlen, 3 vereség), közte egymás után a DVSC és az MTK elleni vereséget követően a váltás mellett döntött Révész, akivel az első meccsét a DVTK ellen megnyerte a Kisvárda.

A csapat a válogatott szünet után, jövő vasárnap a Kazincbarcika ellen folytatja az idényét.

