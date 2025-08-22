NS-képeslap: Nyárád – kis község, nagy beruházás

HATVANÖT ÉVE ALAPÍTOTTÁK a lelkes, labdarúgást kedvelő fiatalok a Nyárád SE-t. A pályát a faluszéli réten alakították ki, a kapufákat helyi ácsok faragták. Később a falu közepén található homokbánya tetejére költöztették a játékteret, most pedig egy másik homokdomb alján futballozik a Veszprém vármegyei III. osztályban szereplő együttes.

Fotók: Nyárád SE

Korszerűtlen, elavult öltözőben készülhettek a játékosok, ám ez már a múlté, mert az utóbbi években sikeres pályázatok révén megújult a létesítmény. A beruházás költsége megközelíti a húszmillió forintot, s ezzel nem ért véget a fejlesztés, a napokban ugyanis öntözőrendszer kialakításába kezdtek (ez csaknem kétmillió forintos beruházás volt), ez el is készül a bajnoki rajtra.

A nyárádiak büszkék az Üllői úti FTC-stadion bontása után kapott lelátórészletre, már csak azért is, mert a klub színe megegyezik a Fradiéval, valamint arra is, hogy felnőtt női csapatuk sorozatban ötször szerzett bajnoki címet a vármegyei első osztályban. Nyárádon szinte természetes, hogy a község gyermekei bekapcsolódtak a Bozsik-programba.