NS-képeslap: nem csak a stadion szépült meg Fehérváron

Első lépésként a vendégszékeket szerelték le a székesfehérvári Sóstói Stadionban. A Videoton 2015 decemberében játszott utoljára mérkőzést a régi létesítményben, és még abban a hónapban el is kezdődtek a bontási munkálatok, a cél az volt, hogy a régi főépületet alapnak felhasználják, és csak a betonlelátót kell elbontani. Ám statikailag akadtak problémák, így a teljes bontás mellett döntöttek a kivitelezők.

A tervezés első pillanatától fogva nemcsak a sportlétesítmény építése, hanem az egész városrész rehabilitációja, valamint a környezetvédelmi terület helyrehozása is szempont volt a város vezetésének kérésére. Bár az említett statikai problémák, valamint a vízvezetékrendszerbe bekerülő baktérium miatt csúszott az átadás, végül 2018. november 21-én az Újpest FC elleni bajnokival felavatták az új arénát.

A teljes beruházás állami forrásokból kicsivel több, mint 14 milliárd forintba került, az UEFA 4-es és MLSZ I. osztály „A” kategóriának megfelelően építették meg a Sóstói Stadiont, amely 14 200 férőhelyes lett. A főépületben rendezvényterem, irodák, valamint a klub boltja és múzeuma is helyet kapott, de a túloldalon az állat- és növényvilágot bemutató Sóstó látogatóközpontot is kialakítottak.