Nemzeti Sportrádió

NS-képeslap: nem csak a stadion szépült meg Fehérváron

Munkatársunktól Munkatársunktól
Vágólapra másolva!
2025.10.07. 10:34
null
Fotó: NS-montázs
Címkék
ns-képeslap Sóstói Stadion Székesfehérvár
Rovatunkban az elmúlt években megújult vagy újonnan épített sportlétesítmények fotóit várjuk szerte az országból sportszerető lokálpatriótáktól. Ezúttal Székesfehérvárról érkezett képeslap.

Első lépésként a vendégszékeket szerelték le a székesfehérvári Sóstói Stadionban. A Videoton 2015 decemberében játszott utoljára mérkőzést a régi létesítményben, és még abban a hónapban el is kezdődtek a bontási munkálatok, a cél az volt, hogy a régi főépületet alapnak felhasználják, és csak a betonlelátót kell elbontani. Ám statikailag akadtak problémák, így a teljes bontás mellett döntöttek a kivitelezők. 

A tervezés első pillanatától fogva nemcsak a sportlétesítmény építése, hanem az egész városrész rehabilitációja, valamint a környezetvédelmi terület helyrehozása is szempont volt a város vezetésének kérésére. Bár az említett statikai problémák, valamint a vízvezetékrendszerbe bekerülő baktérium miatt csúszott az átadás, végül 2018. november 21-én az Újpest FC elleni bajnokival felavatták az új arénát. 

A teljes beruházás állami forrásokból kicsivel több, mint 14 milliárd forintba került, az UEFA 4-es és MLSZ I. osztály „A” kategóriának megfelelően építették meg a Sóstói Stadiont, amely 14 200 férőhelyes lett. A főépületben rendezvényterem, irodák, valamint a klub boltja és múzeuma is helyet kapott, de a túloldalon az állat- és növényvilágot bemutató Sóstó látogatóközpontot is kialakítottak.

 

ns-képeslap Sóstói Stadion Székesfehérvár
Legfrissebb hírek

Szabó Katalin után Francia Zsuzsanna szobrát is felavatták Székesfehérváron

Egyéb egyéni
2025.10.03. 20:44

NS-képeslap: Fehérvár és a régió atlétikájának otthona

Labdarúgó NB II
2025.10.03. 08:43

NS-képeslap: Győrszentiván – új pályák az utánpótlásnak

Labdarúgó NB II
2025.09.27. 10:58

NS-képeslap: MVM Dome

Egyéb egyéni
2025.09.24. 08:25

Történelmi siker: a magyar U19-es amerikaifutball-válogatott legyőzte Nagy-Britanniát!

Amerikai sportok
2025.09.14. 18:46

NS-képeslap: Csikvánd – megújult öltözők, új klubhelyiség

Minden más foci
2025.09.13. 09:52

NS-képeslap: Győrújfalu – szintet lépett az utánpótlás

Minden más foci
2025.09.11. 09:09

Szobrot kapott Szabó Katalin Székesfehérváron

Torna
2025.09.10. 09:03
Ezek is érdekelhetik