NS-képeslap: impozáns kosárlabdás edzőközpont a tóparton

2025.10.10. 12:08
kosárlabda ns-képeslap Székesfehérvár
Rovatunkban az elmúlt években megújult vagy újonnan épített sportlétesítmények fotóit várjuk szerte az országból sportszerető lokálpatriótáktól. Ezúttal Székesfehérvárról érkezett képeslap.

Kilenc évvel ezelőtt adták át Székesfehérváron a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének új edzőközpontját, amely azóta is a sportág egyik fontos létesítménye. A beruházás taotámogatásból, nettó 754 millió forint felhasználásával valósult meg. A Ligetsoron, a Best Western Plus Lakeside Hotel szomszédságában található többfunkciós épületben motorosan felhúzható palánkok és motoros térelválasztók találhatók, valamint tölgy sportparketta borítja a játékteret. 

A „meccspálya” mellett két edzőpálya is található, a kihúzható lelátó 120 férőhelyes. A többfunkciós épületben két bírói öltöző, négy csapatöltöző, konditerem, valamint sportorvosi és diagnosztikai helyiség is van. Az avatóünnepségen Cser-Palkovics András polgármester kiemelte, az edzőközpont létrejöttének egyik fő célja, hogy a gyerekekből sportot és mozgást szerető emberek, egészséges felnőttek legyenek, közöttük megtaláljuk majd a jövő nagy játékosait is. A város első embere felidézte azt is, hogy néhány évvel azelőtt a városrész romokban állt, most pedig atlétikai központ, négycsillagos szálloda és kosárlabdacsarnok épült, valamint megújult a Csónakázó-tó környéke.

 

