Négy meccsre tiltották el a brutálisan szabálytalankodó csákvári játékost

Somfalvi Bencét a hétvégi, Budapest Honvéd elleni bajnokin állították ki, a csákvári játékos ugyanis brutálisan csúszott oda Szabó Alexnek. A kispestiek védőjét hordágyon vitték le a pályáról, de a hírek szerint nem sérült meg súlyosan, és akár már a hétvégén is játszhat.

Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága döntött, és Somfalvit négy mérkőzésre tiltotta el. Csapattársa, a szintén kiállított Helembai Márk két meccset kénytelen kihagyni, ő Kántor Kevint lökte fel.

A fegyelmi bizottság a Diósgyőrt szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, valamint 1 soron következő hazai NB I-es férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló szektorbezárással bünteti, utóbbi végrehajtását hat hónapra felfüggesztette. A Nyíregyháza–FTC mérkőzéssel kapcsolatban az FTC-t, szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá 1 soron következő hazai NB I-es férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló szektorbezárással bünteti, utóbbi végrehajtását 6 hónapra felfüggesztette. A DVSC–Nyíregyháza mérkőzéssel kapcsolatban a DVSC-t, szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt, valamint pirotechnikai eszközök használata miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá 1 soron következő hazai NB I-es férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló szektorbezárással bünteti.