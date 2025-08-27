Nemzeti Sportrádió

Négy meccsre tiltották el a brutálisan szabálytalankodó csákvári játékost

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.08.27. 10:24
null
Somfalvi (jobbra) négy mérkőzést lesz kénytelen kihagyni
Címkék
Csákvár Somfalvi Bence MLSZ
Döntött a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Fegyelmi Bizottsága, a Budapest Honvéd ellen kiállított csákvári Somfalvi Bence négymérkőzéses, míg a szintén kiállított Helembai Márk kétmérkőzéses eltiltást kapott.
Labdarúgó NB II
2025.08.25. 14:28

„Nem állt szándékomban sérülést okozni Szabó Alexnek” – elnézést kért a brutális belépője után kiállított csákvári játékos

A ráadásban a honvédos Szabó Alexra brutális módon, nyújtott lábbal rácsúszó Somfalvi Bencére eltiltás vár.

Somfalvi Bencét a hétvégi, Budapest Honvéd elleni bajnokin állították ki, a csákvári játékos ugyanis brutálisan csúszott oda Szabó Alexnek. A kispestiek védőjét hordágyon vitték le a pályáról, de a hírek szerint nem sérült meg súlyosan, és akár már a hétvégén is játszhat.

Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága döntött, és Somfalvit négy mérkőzésre tiltotta el. Csapattársa, a szintén kiállított Helembai Márk két meccset kénytelen kihagyni, ő Kántor Kevint lökte fel.

A fegyelmi bizottság a Diósgyőrt szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, valamint 1 soron következő hazai NB I-es férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló szektorbezárással bünteti, utóbbi végrehajtását hat hónapra felfüggesztette. A Nyíregyháza–FTC mérkőzéssel kapcsolatban az FTC-t, szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá 1 soron következő hazai NB I-es férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló szektorbezárással bünteti, utóbbi végrehajtását 6 hónapra felfüggesztette. A DVSC–Nyíregyháza mérkőzéssel kapcsolatban a DVSC-t, szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt, valamint pirotechnikai eszközök használata miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá 1 soron következő hazai NB I-es férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló szektorbezárással bünteti.

 

 

Csákvár Somfalvi Bence MLSZ
Legfrissebb hírek

A vb-selejtezőre készülő keretbe kerülhet Ötvös Bence

Magyar válogatott
Tegnap, 10:11

Megye I-es csapatot kapott a Ferencváros és a címvédő Paks is a Magyar Kupában

Labdarúgó NB I
2025.08.25. 18:21

„Nem állt szándékomban sérülést okozni Szabó Alexnek” – elnézést kért a brutális belépője után kiállított csákvári játékos

Labdarúgó NB II
2025.08.25. 14:28

Újra élen a Honvéd, kikapott a KTE, már nem nyeretlen a Videoton – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2025.08.24. 20:54

A Honvéd nyerte a rangadót, és az élre állt

Labdarúgó NB II
2025.08.24. 19:35

A Honvéd Ajkán, a Vasas Karcagon kapott ki, a Csákvár állt a tabella élére – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2025.08.17. 21:00

Ismét nyert, és első helyre ugrott a Csákvár

Labdarúgó NB II
2025.08.17. 20:50

A Honvéd meccse is képernyőre kerül az NB II 5. fordulójában az ETO halasztása miatt

Labdarúgó NB II
2025.08.15. 21:50
Ezek is érdekelhetik