NB III: magabiztosak voltak az éllovasok, csak a Kisvárda botlott

2025.08.27. 21:58
Hatot vágott a Lellének a Majosi SE (Fotó: Facebook/Majosi SE)
Kezd szétszakadni a mezőny az NB III Délnyugati csoportjában, öt kör után máris öt pont a különbség a nyolcadik és a kilencedik helyezett között. A Dunántúlon a Gyirmót és a Ferencváros II, a keleti országrészben a Kisvárda II és a Gyula a listavezető.

Nagy különbségű győzelmeket is hozott az NB III hétközi játéknapja, a Majosi SE szórta meg legjobban ellenfelét, a bonyhádi csapat 6–0-ra verte meg a sereghajtó Balatonlellét a Délnyugati csoportban. Ugyancsak kitettek magukért dél-keleten a Honvéd fiataljai, akik öt góllal múlták felül a martfűieket. A jelenlegi éllovasok közül a Gyula, a Ferencváros II és Gyirmót is négyet rúgott ellenfelének, a Kisvárda II-nek ezúttal viszont csak döntetlenre futotta Füzesabonyban.

NB III
5. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Ózd-Sajóvölgye–Debreceni VSC II 2–2
Tiszafüredi VSE–Tarpa SC 2–1
Sényő FC-ZMB Building–FC Hatvan 1–4
Debreceni EAC–Putnok FC 0–1
Gödöllői SK–Diósgyőri VTK II F4R 1–2
Bacsó Beton-Cigánd SE–Termálfürdő FC Tiszaújváros 1–0
Füzesabony SC–Kisvárda Master Good II 1–1
Eger SE–Nyíregyháza Spartacus FC II 3–1

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Kisvárda II54116–4+1213
  2. Cigánd5329–3+611
  3. Putnok5329–4+511
  4. Tiszafüred53118–6+210
  5. Debreceni EAC5328–5+39
  6. Eger52217–5+28
  7. Gödöllő52129–7+27
  8. Ózd51319–10–16
  9. Füzesabony51314–6–26
10. Tarpa51226–605
11. Tiszaújváros51226–9–35
12. DVTK II51137–9–24
13. DVSC II51136–9–34
14. Nyíregyháza II511310–14–44
15. Hatvan51139–14–54
16. Sényő5144–16–121

 

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Balatonfüredi FC–Budaörs 1–1
Opus Tigáz Tatabánya–Újpest FC II 3–2
ETO Akadémia–Ikoba Beton Zsámbék 1–4
Dorogi FC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 4–0
Bicskei TC–VSC 2015 Veszprém 3–1
Komárom VSE–Puskás Akadémia FC II 0–1
Credobus Mosonmagyaróvár–FC Sopron 4–0
Gyirmót FC Győr–Szombathelyi Haladás 4–1 

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Gyirmót FC Győr5516–2+1415
  2. Dorog5511–3+815
  3. Puskás Akadémia II54110–3+712
  4. Bicske53118–4+410
  5. Veszprém531111–8+310
  6. Mosonmagyaróvár52129–6+37
  7. Budaörs52128–807
  8. Balatonfüred52126–8–27
  9. Sopron52126–11–57
10. Tatabánya52310–11–16
11. ETO Akadémia52312–14–26
12. Pápa51129–11–24
13. Zsámbék5149–15–63
14. Újpest FC II5145–14–93
15. Komárom5234–8–42
16. Szombathelyi Haladás5145–13–81

 

DÉLKELETI CSOPORT
III. kerületi TVE–Meton-FC Dabas SE 3–1
Hódmezővásárhelyi FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 3–2
ESMTK–Vasas FC II 2–0
BKV Előre–Dunaharaszti MTK 2–1
Budapest Honvéd FC II–Martfűi LSE 5–0
Gyulai Termál FC–Szegedi VSE 4–0
Tiszaföldvár SE–Csepel SC 1–0
Békéscsaba 1912 Előre II–Monor SE 0–1

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Gyula54116–3+1313
  2. Monor5328–4+411
  3. Hódmezővásárhely531113–8+510
  4. III. kerületi TVE531110–6+410
  5. ESMTK52125–3+27
  6. Vasas II52129–8+17
  7. Csepel52126–607
  8. Dabas52125–6–17
  9. Dunaharaszti52126–9–37
10. Békéscsaba5236–7–16
11. Martfű5235–10–56
12. BKV Előre5236–13–76
13. Honvéd II51229–6+35
14. Szeged-Csanád II51139–13–44
15. Szeged VSE51134–8–44
16. Tiszaföldvár5146–13–73

 

DÉLNYUGATI CSOPORT
Ferencvárosi TC II–Dombóvári FC 4–0
Szekszárdi UFC–FC Nagykanizsa 2–1
Majosi SE–Greenplan Balatonlelle SE 6–0
Kaposvári Rákóczi FC–BFC Siófok 2–0
Pénzügyőr SE–Érdi VSE 0–2
MTK Budapest II–Paksi FC II 3–0
Dunaújváros FC–PTE-PEAC 2–1
Pécsi MFC–Iváncsa KSE 3–2

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. FTC II5515–2+1315
  2. MTK II54118–6+1212
  3. Nagykanizsa54113–4+912
  4. Kaposvár5419–4+512
  5. Pécsi MFC53212–2+1011
  6. Dunaújváros53211–6+511
  7. Majosi SE531115–7+810
  8. Szekszárd531111–11010
  9. Érd51224–405
10. Iváncsa51138–804
11. Siófok51133–9–64
12. Paks II5142–12–103
13. PTE-PEAC5235–9–42
14. Dombóvár5238–22–142
15. Pénzügyőr552–11–90
16. Balatonlelle550–19–190

 

 

Ezek is érdekelhetik