NB III: magabiztosak voltak az éllovasok, csak a Kisvárda botlott

Nagy különbségű győzelmeket is hozott az NB III hétközi játéknapja, a Majosi SE szórta meg legjobban ellenfelét, a bonyhádi csapat 6–0-ra verte meg a sereghajtó Balatonlellét a Délnyugati csoportban. Ugyancsak kitettek magukért dél-keleten a Honvéd fiataljai, akik öt góllal múlták felül a martfűieket. A jelenlegi éllovasok közül a Gyula, a Ferencváros II és Gyirmót is négyet rúgott ellenfelének, a Kisvárda II-nek ezúttal viszont csak döntetlenre futotta Füzesabonyban.

NB III

5. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Ózd-Sajóvölgye–Debreceni VSC II 2–2

Tiszafüredi VSE–Tarpa SC 2–1

Sényő FC-ZMB Building–FC Hatvan 1–4

Debreceni EAC–Putnok FC 0–1

Gödöllői SK–Diósgyőri VTK II F4R 1–2

Bacsó Beton-Cigánd SE–Termálfürdő FC Tiszaújváros 1–0

Füzesabony SC–Kisvárda Master Good II 1–1

Eger SE–Nyíregyháza Spartacus FC II 3–1

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Kisvárda II 5 4 1 – 16–4 +12 13 2. Cigánd 5 3 2 – 9–3 +6 11 3. Putnok 5 3 2 – 9–4 +5 11 4. Tiszafüred 5 3 1 1 8–6 +2 10 5. Debreceni EAC 5 3 – 2 8–5 +3 9 6. Eger 5 2 2 1 7–5 +2 8 7. Gödöllő 5 2 1 2 9–7 +2 7 8. Ózd 5 1 3 1 9–10 –1 6 9. Füzesabony 5 1 3 1 4–6 –2 6 10. Tarpa 5 1 2 2 6–6 0 5 11. Tiszaújváros 5 1 2 2 6–9 –3 5 12. DVTK II 5 1 1 3 7–9 –2 4 13. DVSC II 5 1 1 3 6–9 –3 4 14. Nyíregyháza II 5 1 1 3 10–14 –4 4 15. Hatvan 5 1 1 3 9–14 –5 4 16. Sényő 5 – 1 4 4–16 –12 1

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Balatonfüredi FC–Budaörs 1–1

Opus Tigáz Tatabánya–Újpest FC II 3–2

ETO Akadémia–Ikoba Beton Zsámbék 1–4

Dorogi FC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 4–0

Bicskei TC–VSC 2015 Veszprém 3–1

Komárom VSE–Puskás Akadémia FC II 0–1

Credobus Mosonmagyaróvár–FC Sopron 4–0

Gyirmót FC Győr–Szombathelyi Haladás 4–1

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Gyirmót FC Győr 5 5 – – 16–2 +14 15 2. Dorog 5 5 – – 11–3 +8 15 3. Puskás Akadémia II 5 4 – 1 10–3 +7 12 4. Bicske 5 3 1 1 8–4 +4 10 5. Veszprém 5 3 1 1 11–8 +3 10 6. Mosonmagyaróvár 5 2 1 2 9–6 +3 7 7. Budaörs 5 2 1 2 8–8 0 7 8. Balatonfüred 5 2 1 2 6–8 –2 7 9. Sopron 5 2 1 2 6–11 –5 7 10. Tatabánya 5 2 – 3 10–11 –1 6 11. ETO Akadémia 5 2 – 3 12–14 –2 6 12. Pápa 5 1 1 2 9–11 –2 4 13. Zsámbék 5 1 – 4 9–15 –6 3 14. Újpest FC II 5 1 – 4 5–14 –9 3 15. Komárom 5 – 2 3 4–8 –4 2 16. Szombathelyi Haladás 5 – 1 4 5–13 –8 1

DÉLKELETI CSOPORT

III. kerületi TVE–Meton-FC Dabas SE 3–1

Hódmezővásárhelyi FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 3–2

ESMTK–Vasas FC II 2–0

BKV Előre–Dunaharaszti MTK 2–1

Budapest Honvéd FC II–Martfűi LSE 5–0

Gyulai Termál FC–Szegedi VSE 4–0

Tiszaföldvár SE–Csepel SC 1–0

Békéscsaba 1912 Előre II–Monor SE 0–1

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Gyula 5 4 1 – 16–3 +13 13 2. Monor 5 3 2 – 8–4 +4 11 3. Hódmezővásárhely 5 3 1 1 13–8 +5 10 4. III. kerületi TVE 5 3 1 1 10–6 +4 10 5. ESMTK 5 2 1 2 5–3 +2 7 6. Vasas II 5 2 1 2 9–8 +1 7 7. Csepel 5 2 1 2 6–6 0 7 8. Dabas 5 2 1 2 5–6 –1 7 9. Dunaharaszti 5 2 1 2 6–9 –3 7 10. Békéscsaba 5 2 – 3 6–7 –1 6 11. Martfű 5 2 – 3 5–10 –5 6 12. BKV Előre 5 2 – 3 6–13 –7 6 13. Honvéd II 5 1 2 2 9–6 +3 5 14. Szeged-Csanád II 5 1 1 3 9–13 –4 4 15. Szeged VSE 5 1 1 3 4–8 –4 4 16. Tiszaföldvár 5 1 – 4 6–13 –7 3

DÉLNYUGATI CSOPORT

Ferencvárosi TC II–Dombóvári FC 4–0

Szekszárdi UFC–FC Nagykanizsa 2–1

Majosi SE–Greenplan Balatonlelle SE 6–0

Kaposvári Rákóczi FC–BFC Siófok 2–0

Pénzügyőr SE–Érdi VSE 0–2

MTK Budapest II–Paksi FC II 3–0

Dunaújváros FC–PTE-PEAC 2–1

Pécsi MFC–Iváncsa KSE 3–2