Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

NB III: az ollózós gól sem segített, hatot kapott Győrben az Újpest

Vágólapra másolva!
2025.08.10. 23:02
Címkék
labdarúgó NB III eredmények NB III
A labdarúgó NB III 3. fordulójában az ETO Akadémia és a PMFC is hat gólt szerezve nyert.

Emlékezetes események tarkították az ETO Akadémia–Újpest II mérkőzést. A győriek a vezetést már a 11. percben megszerezték. Az újpesti Vas Bence 2–0-nál gyönyörű ollózós góllal szépített, ám csapata így is méretes pofonba szaladt bele (6–1). A legnagyobb különbségű győzelmet a PMFC aratta: a mecsekaljaiak 6–0-ra verték meg a Dombóvárt.

NB III
3. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Ózd-Sajóvölgye–Nyíregyháza Spartacus FC II 5–1
Tiszafüredi VSE–Kisvárda Master Good II 0–2
Sényő FC-ZMB Building–Debreceni VSC II 0–3
Debreceni EAC–Tarpa SC 1–0
Gödöllői SK–FC Hatvan 2–0
Bacsó Beton-Cigánd SE–Putnok FC 1–1
Termálfürdő FC Tiszaújváros–Diósgyőri VTK II F4R 2–1
Eger SE–Füzesabony SC 0–1

   
AZ ÉSZAKKELETI CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Kisvárda II.339–2+79
2. Gödöllő3217–3+47
3. DEAC3215–3+26
4. Ózd3126–2+45
4. Cigánd3126–2+45
6. Putnok3126–3+35
7. Füzesabony3122–1+15
8. Eger31113–304
9. Tiszafüred31114–5–14
10. Tiszaújváros31115–7–24
11. DVSC II.3124–5–13
12. Tarpa3212–3–12
13. DVTK II.3124–6–21
14. Nyíregyháza II.3125–10–51
15. Hatvan3124–10–61
16. Sényő3122–9–71

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
ETO Akadémia–Újpest FC II 6–1
Balatonfüredi FC–FC Sopron 0–1
Opus Tigáz Tatabánya–Puskás Akadémia FC II 0–2
Dorogi FC–Szombathelyi Haladás 2–1
Bicskei TC–Ikoba Beton Zsámbék 2–1
VSC 2015 Veszprém–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 3–1
Credobus Mosonmagyaróvár–Komárom VSE 1–1
Gyirmót FC Győr–Budaörs 4–0

   
AZ ÉSZAKNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Gyirmót II.339–1+89
2. Dorog335–2+39
3. Veszprém3218–4+47
4. Puskás Akadémia II.3215–2+36
5. Bicske3214–2+26
6. Balatonfüred3214–3+16
7. Sopron3215–6–16
8. Mosonmagyaróvár31114–404
9. Pápa3128–6+23
10. ETO Akadémia3127–8–13
11. Tatabánya3125–6–13
12. Budaörs3124–5–13
13. Újpest II.3123–8–53
14. Komárom3123–6–31
15. Szombathelyi Haladás3122–5–31
16. Zsámbék334–12–80

DÉLKELETI CSOPORT
Budapest Honvéd FC II–Vasas FC II 1–2
Békéscsaba 1912 Előre II–Tiszaföldvár SE 3–2
Szegedi VSE–Martfűi LSE 0–1
III. kerületi TVE–Monor SE 1–2
Hódmezővásárhelyi FC–Csepel SC 4–2
ESMTK–Meton-FC Dabas SE 0–1
BKV Előre–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 0–4
Gyulai Termál FC–Dunaharaszti MTK 4–0

   
A DÉLKELETI CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Gyula32110–2+87
2. Hódmezővásárhely32110–5+57
3. III. kerületi TVE3216–4+26
4. Csepel3215–4+16
5. Martfű3214–3+16
6. Monor3124–3+15
7. Szeged VSE31114–3+14
8. Szeged-Csanád II.31117–704
9. Dabas31113–304
10. Vasas II.31113–4–14
11. Dunaharaszti31114–7–34
12. Békéscsaba3125–6–13
13. BKV Előre3122–6–43
14. Honvéd II.3214–5–12
15. ESMTK3120–3–31
16. Tiszaföldvár334–10–60

DÉLNYUGATI CSOPORT
Ferencvárosi TC II–Paksi FC II 2–0
MTK Budapest II–Pénzügyőr SE 4–0
Szekszárdi UFC–PTE-PEAC 3–1
Majosi SE–Iváncsa KSE 2–1
Kaposvári Rákóczi FC–FC Nagykanizsa 2–3
Dunaújváros FC–Érdi VSE 2–2
Pécsi MFC–Dombóvári FC 6–0
BFC Siófok–Greenplan Balatonlelle SE 1–0

   
A DÉLNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. FTC II.3310–2+89
2. Nagykanizsa339–2+79
3. Pécsi MFC3219–0+97
4. Majosi SE3219–4+57
5. Dunaújváros3217–3+47
6. Szekszárd3219–6+37
7. MTK II.32111–5+66
8. Kaposvár3216–4+26
9. Siófok31112–3–14
10. Érd3212–3–12
11. PTE-PEAC3124–7–31
12. Iváncsa3122–5–31
13. Dombóvár3126–16–101
14. Pénzügyőr332–8–60
15. Paks II.331–9–80
16. Balatonlelle330–12–120

 

 

labdarúgó NB III eredmények NB III
Legfrissebb hírek

NB III: hihetetlen gól bedobásból, pedig sportszerűségnek indult – videó

Labdarúgó NB II
9 órája

NB III: Szolnoki Roland féléves kihagyás után visszatért a Puskás Akadémiába

Labdarúgó NB II
2025.08.06. 21:08

MAGYAR KUPA 2025–2026 – PROGRAM, EREDMÉNYEK

Labdarúgó NB I
2025.08.04. 10:41

Szerződést bontott a Vasas játékosa, az NB III-ban folytatja

Labdarúgó NB II
2025.07.29. 15:41

Az NB III-ban 5–0-ra nyert a Fradi az MTK ellen, Tischler-gól Dorogon

Labdarúgó NB II
2025.07.27. 21:50

Négygólos döntetlennel kezdődött meg a labdarúgó NB III idénye

Labdarúgó NB II
2025.07.26. 19:48

NB II: megváltozott a Budafoki MTE és Szentlőrinc meccsének kezdési időpontja

Labdarúgó NB II
2025.07.25. 16:25

NB III, DÉLNYUGATI CSOPORT, 2025–2026

Labdarúgó NB II
2025.07.23. 18:19
Ezek is érdekelhetik