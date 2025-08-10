NB III: az ollózós gól sem segített, hatot kapott Győrben az Újpest

Emlékezetes események tarkították az ETO Akadémia–Újpest II mérkőzést. A győriek a vezetést már a 11. percben megszerezték. Az újpesti Vas Bence 2–0-nál gyönyörű ollózós góllal szépített, ám csapata így is méretes pofonba szaladt bele (6–1). A legnagyobb különbségű győzelmet a PMFC aratta: a mecsekaljaiak 6–0-ra verték meg a Dombóvárt.

NB III

3. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Ózd-Sajóvölgye–Nyíregyháza Spartacus FC II 5–1

Tiszafüredi VSE–Kisvárda Master Good II 0–2

Sényő FC-ZMB Building–Debreceni VSC II 0–3

Debreceni EAC–Tarpa SC 1–0

Gödöllői SK–FC Hatvan 2–0

Bacsó Beton-Cigánd SE–Putnok FC 1–1

Termálfürdő FC Tiszaújváros–Diósgyőri VTK II F4R 2–1

Eger SE–Füzesabony SC 0–1

AZ ÉSZAKKELETI CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Kisvárda II. 3 3 – – 9–2 +7 9 2. Gödöllő 3 2 1 – 7–3 +4 7 3. DEAC 3 2 – 1 5–3 +2 6 4. Ózd 3 1 2 – 6–2 +4 5 4. Cigánd 3 1 2 – 6–2 +4 5 6. Putnok 3 1 2 – 6–3 +3 5 7. Füzesabony 3 1 2 – 2–1 +1 5 8. Eger 3 1 1 1 3–3 0 4 9. Tiszafüred 3 1 1 1 4–5 –1 4 10. Tiszaújváros 3 1 1 1 5–7 –2 4 11. DVSC II. 3 1 – 2 4–5 –1 3 12. Tarpa 3 – 2 1 2–3 –1 2 13. DVTK II. 3 – 1 2 4–6 –2 1 14. Nyíregyháza II. 3 – 1 2 5–10 –5 1 15. Hatvan 3 – 1 2 4–10 –6 1 16. Sényő 3 – 1 2 2–9 –7 1

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

ETO Akadémia–Újpest FC II 6–1

Balatonfüredi FC–FC Sopron 0–1

Opus Tigáz Tatabánya–Puskás Akadémia FC II 0–2

Dorogi FC–Szombathelyi Haladás 2–1

Bicskei TC–Ikoba Beton Zsámbék 2–1

VSC 2015 Veszprém–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 3–1

Credobus Mosonmagyaróvár–Komárom VSE 1–1

Gyirmót FC Győr–Budaörs 4–0

AZ ÉSZAKNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Gyirmót II. 3 3 – – 9–1 +8 9 2. Dorog 3 3 – – 5–2 +3 9 3. Veszprém 3 2 1 – 8–4 +4 7 4. Puskás Akadémia II. 3 2 – 1 5–2 +3 6 5. Bicske 3 2 – 1 4–2 +2 6 6. Balatonfüred 3 2 – 1 4–3 +1 6 7. Sopron 3 2 – 1 5–6 –1 6 8. Mosonmagyaróvár 3 1 1 1 4–4 0 4 9. Pápa 3 1 – 2 8–6 +2 3 10. ETO Akadémia 3 1 – 2 7–8 –1 3 11. Tatabánya 3 1 – 2 5–6 –1 3 12. Budaörs 3 1 – 2 4–5 –1 3 13. Újpest II. 3 1 – 2 3–8 –5 3 14. Komárom 3 – 1 2 3–6 –3 1 15. Szombathelyi Haladás 3 – 1 2 2–5 –3 1 16. Zsámbék 3 – – 3 4–12 –8 0

DÉLKELETI CSOPORT

Budapest Honvéd FC II–Vasas FC II 1–2

Békéscsaba 1912 Előre II–Tiszaföldvár SE 3–2

Szegedi VSE–Martfűi LSE 0–1

III. kerületi TVE–Monor SE 1–2

Hódmezővásárhelyi FC–Csepel SC 4–2

ESMTK–Meton-FC Dabas SE 0–1

BKV Előre–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 0–4

Gyulai Termál FC–Dunaharaszti MTK 4–0

A DÉLKELETI CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Gyula 3 2 1 – 10–2 +8 7 2. Hódmezővásárhely 3 2 1 – 10–5 +5 7 3. III. kerületi TVE 3 2 – 1 6–4 +2 6 4. Csepel 3 2 – 1 5–4 +1 6 5. Martfű 3 2 – 1 4–3 +1 6 6. Monor 3 1 2 – 4–3 +1 5 7. Szeged VSE 3 1 1 1 4–3 +1 4 8. Szeged-Csanád II. 3 1 1 1 7–7 0 4 9. Dabas 3 1 1 1 3–3 0 4 10. Vasas II. 3 1 1 1 3–4 –1 4 11. Dunaharaszti 3 1 1 1 4–7 –3 4 12. Békéscsaba 3 1 – 2 5–6 –1 3 13. BKV Előre 3 1 – 2 2–6 –4 3 14. Honvéd II. 3 – 2 1 4–5 –1 2 15. ESMTK 3 – 1 2 0–3 –3 1 16. Tiszaföldvár 3 – – 3 4–10 –6 0

DÉLNYUGATI CSOPORT

Ferencvárosi TC II–Paksi FC II 2–0

MTK Budapest II–Pénzügyőr SE 4–0

Szekszárdi UFC–PTE-PEAC 3–1

Majosi SE–Iváncsa KSE 2–1

Kaposvári Rákóczi FC–FC Nagykanizsa 2–3

Dunaújváros FC–Érdi VSE 2–2

Pécsi MFC–Dombóvári FC 6–0

BFC Siófok–Greenplan Balatonlelle SE 1–0