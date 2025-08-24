Már a Vidi sem nyeretlen – három pontot ért a két rúgott gól

LABDARÚGÓ NB II

5. FORDULÓ

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 2–0 (1–0)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 3281 néző. Vezette: Karakó Ferenc (Georgiou Theodorosz, Király Zsolt)

VIDEOTON: Nagy G. – Kojnok (Kovács K., 86.), Murka, Spandler, Horváth T. – Kocsis G., Bedi, Ominger, Varga R. (Kovács B., 86.) – Bertók (Virágh, 71.), Kálnoki-Kis Zs. (Dékei, 66.). Vezetőedző: Boér Gábor

BÉKÉSCSABA: Póser – Kuzma (Kristóf, 62.), Csató M., Albert I., Mikló – Harsányi I., Viczián (Pelles, 81.), Zsolnai (Sármány, 72.), Nagy G. (Hodonicki, 62.) – Borsos, Ésik (Balla K., 62.). Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: Varga R. (29. – 11-esből), Dékei (74.)

MESTERMÉRLEG

Boér Gábor: – Ezúttal sem működött úgy a játékunk, ahogyan szerettük volna, de az egységesség és az akarás rendben volt, örülünk, hogy végre nyertünk.

Csató Sándor: – Nem ezt terveztük, kevesek voltunk a pontszerzéshez, a második fehérvári gól gyakorlatilag lezárta a mérkőzést.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az első osztályban megvívott 57 egymás elleni derbi során eggyel többször, 21 alkalommal nyert a Békéscsaba 1912 Előre, azonban a másodosztályban történetük során lejátszott négy mérkőzésből mindannyiszor a Videoton FC Fehérvár kerekedett felül. Nem kívántak változtatni a sormintán a fehérváriak most sem, s az első percek vendégfölénye után átvették az irányítást. Sőt, a 29. percben a rutinos Varga Roland remekbe szabott tizenegyesével a vezetést is megszerezték a hazaiak.

A fordulás után is a Videoton volt aktívabb, játékosai elszántan futballoztak. Jól szűrt a hazai középpálya, ha pedig túljutottak a csabaiak a középső területen, a kiválóan tisztogató Spandler Csaba vezetésével a védelem már áthatolhatatlannak bizonyult. Csató Sándor hármas cserével frissített, azonban a Vidi növelte előnyét. A csereként pályára lépett Dékei Márk – szokásához híven – távolról talált be, s ezzel le is zárta a találkozót, így megvan csapata első győzelme az NB II mostani kiírásában. 2–0





PERCRŐL PERCRE