Kilenc pont a hátrány, menesztették a patinás klub edzőjét – hivatalos

A Tatabánya a hétvégi fordulóban 3–2-re kapott ki a Budaörs vendégeként, így sorozatban a harmadik vereségét szenvedte el. Az előző idényben még a másodosztályban szereplő patinás klub csak a 12. helyen áll az Északnyugati csoportban.

Hétfőn a vezetőség bejelentette, hogy szerződést bontott Klausz Lászlóval.

„A tabellán elfoglalt pozíció komoly lemaradást jelent a kitűzött célokhoz képest, hiszen a bajnoki címtől már kilenc pontra van a csapat. A klub vezetése úgy látta, a folytatáshoz új impulzusokra és irányra van szükség. A búcsú különösen nehéz, hiszen Klausz László személyében olyan szakember távozik, aki erősen kötődik Tatabányához, és akivel egy sikeresebb jövőben reménykedtünk. Bár a közös idő rövidnek bizonyult, és a pályán elmaradtak a várt eredmények, mégis hálásak vagyunk az elvégzett munkájáért és csalódás számunkra, hogy ez az együttműködés nem hozta meg a kívánt sikert. A vezetőség elkötelezetten keresi az utódot, aki próbálja majd stabilizálni a teljesítményt és visszavezetni az Opus Tigáz Tatabányát a feljutásért zajló küzdelembe. Az átmeneti időszakban Nagy Richárd, utánpótlás szakmai igazgatónk irányítja a csapatot” – olvasható a klub közleményében.

Az 54 éves egykori válogatott labdarúgó februárban vette át a Tatabánya irányítását, de nem tudta a másodosztályban tartani a csapatot, két győzelem mellett négy döntetlent és hat vereséget ért el. Klausz korábban a Szegedet, a Ceglédet, az ETO-t és a Tiszakécskét is irányította a második vonalban.