Hajrágóllal nyert a Csákvár az Ajka ellen

LABDARÚGÓ NB II

6. FORDULÓ

AQVITAL FC CSÁKVÁR–FC AJKA 1–0 (0–0)

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 400 néző. Vezette: Bana Gergely (Máyer Gábor, Halmai Kristóf)

CSÁKVÁR: Lehoczki – Szalai P. (Lorentz, 74.), Pál B., Umathum, Tifán-Péter – Farkas A. (Mondovics, 64.), Dencinger, Magyar Zs. (Radics, 84.) – Szabó B. (Ominger B., 74.), Bányai, Haragos (Simon A., 64.). Vezetőedző: Tóth Balázs

AJKA: Szabados – Bacsa B., Mészáros B. (Katona I., a szünetben), Tar, Kovács N. – Tóth G. (Rideg, 84.), Csizmadia Z. – Doncsecz (Sejben, 66.), Lakatos M. (Kenderes, a szünetben), Herjeczki – Kirchner. Vezetőedző: Horváth András

Gólszerző: Bányai P. (83.)

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – Jól kezdtük a mérkőzést, miközben a vendégeknek is akadt lehetőségük, több helyzetet is kidolgoztunk, kapufát lőttünk, de egészen a hajráig nem sikerült a kapuba találnunk. Dencinger Norbert óriásit dolgozott ma és végre Bányai Péter is megszerezte első gólját. Cseréink hozzátették a magukét a győzelemhez, és örülök, hogy ismét négy fiatallal csikartuk ki a három pontot.

Horváth András: – Nehéz mit mondani, nem érdemeltünk vereséget. A két csapat között az volt a különbség, hogy ők a rögzített helyzetből gólt fejeltek, mi pedig nem. Talán ha az első félidőben berúgjuk a százszázalékos ziccerünket, másként alakul a mérkőzés…

ÖSSZEFOGLALÓ

Jó iramban kezdődött a találkozó, az Ajka – némileg meglepve vendéglátóját – bátran felvállalta a játékot, így az első percektől mindkét oldalon bőven volt munkájuk a kapusoknak. A csákváriak ifjú kapusa, Lehoczki Bendegúz ismét több bravúrt bemutatva őrizte meg kapuja érintetlenségét: Doncsecz Levente közeli lövését, illetve Kirchner Krisztián fejesét már mindenki bent látta, míg a másik oldalon Szabados Istvánnak a léc segítségére is szükség volt Bányai Péter remek tekerésénél.

A második játékrész már nem hozott látványos játékot, sokkal inkább a küzdelem dominált. Már-már úgy tűnt, gól nélküli döntetlennel ér véget a találkozó, amikor Mondovics mesteri beadását Bányai Péter a hálóba bólintotta, eldöntve ezzel a három pont sorsát. A Csákvár győzelmével a Mezőkövesddel azonos pontszámmal a második helyen áll a tabellán. 1–0



PERCRŐL PERCRE



Köszöntjük kedves olvasóinkat! Meglátjuk, mire megy az idénybeli veretlenségét az előző fordulóban Kispesten elveszítő Csákvár a múlt héten Szentlőrincen ugyancsak alulmaradó Ajka ellen.



