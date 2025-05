Ugrai két perc alatt duplázott, de végül fordított Gyirmóton a Kozármisleny

LABDARÚGÓ NB II

29. FORDULÓ

GYIRMÓT FC GYŐR–HR-RENT KOZÁRMISLENY 2–3 (2–1)

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion. 598 néző. Vezette: Nagy Róbert (Márkus Péter, Tőkés Róbert)

GYIRMÓT: Rusák – Kovács D., Csörgő, Hudák D., Hajdú Á. (Helembai, 20.) – Katona M. (Miknyóczki, 81.), Kiss N. – Horváth R. (Adamcsek, 81.), Madarász (Gajdos, 62.), Ugrai (Iván A., 62.) – Piscsur. Vezetőedző: Schindler Szabolcs

KOZÁRMISLENY: Oroszi – Kiss B. (Schuszter, a szünetben), Rácz L., Gajág, Turi – Kozics, Major S. (Horváth D., 74.) – Lacza (Kirchner, a szünetben), Átrok (Horváth P., 85.), Kócs-Washburn (Cipf, 68.) – Pesti. Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Ugrai (23. és 24.), ill. Átrok (30.), Kirchner (54., 11–esből), Horváth D. (79.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Múlt héten megtört a gyirmótiak február óta tartó nyeretlenségi sorozat, de a kiesés veszélye még a Kozármisleny elleni meccs előtt is fenyegette Ugraiékat. A Kozármisleny három vereség után múlt hétvégén végre ismét pontot szerzett, de a Vasas szegedi győzelmével eldőlt, hogy a baranyaiak már nem végezetnek dobogón.

A mérkőzést a vendégek kezdték aktívabban, de helyzetig nem jutottak el. A gyirmótiak két életerős, de pontatlan lövéssel próbálkoztak az első negyedóra után. Aztán előnybe került a Gyirmót. Ugrait buktatták a tizenhatoson belül, a 11-est a sértett váltotta a gólra. Aztán ritkán látható gól következett. A középkezdés után Oroszi kapus felívelte a labdát, amit Kiss Norbert egyből visszafejelt Ugrainak, ő pedig a felezővonalról az üres kapuba ívelt. Hat perccel később Átrok góljával szépítettek a vendégek. Az első félidő vége a mislenyieké volt, de az egyenlítés még nem jött össze.

A második félidő elején viszont büntetőből betalált a szünetben beállt Kirchner (a 11-est a szintén a szünetben beállt Schuszter harcolta ki). A vendégek az egyenlítés után is támadásban maradtak. Hprváth R. előbb betalált a kapuba, de lesről, aztán a 76. percben nagy helyzetben nem talált kaput. A 79. percben aztán egy távoli lövéssel megszerezte a vezetést a Kozármisleny Horváth Dániel révén (ő is csereként állt be). A hátralévő percekben a Gyirmót már hiába szaladt az eredmény után.

A Kozármisleny 46 ponttal a 4. helyről várhatja az utolsó fordulót. A Gyirmótnak az NB II-ben maradáshoz mindenképp nyernie kell az Ajka ellen.

PERCRŐL PERCRE

Piscsur a kozármislenyi védők között.