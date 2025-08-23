La Liga: az Atlético Madrid a második meccsén is nyeretlen maradt

Az Atlético Madridnak nem volt egyszerű dolga hazai pályán az Elche ellen. Bár a Simeone-csapat Alexander Sörloth révén már a 8. percben megszerezte a vezetést, Rafa Mir még az első negyedóra végén egyenlített. Érdekesség, hogy a vendégek így már sorozatban kilenc bajnoki meccsen szereztek legalább egy gólt az élvonalban. Ez annyira ritka eset, hogy legutóbb 1970 novembere és 1971 januárja között fordul elő ilyen kilences szériájuk.

Telt-múlt az idő, de az eredmény nem változott. A madridiak nagy energiákat fektettek a támadásba, a mérkőzés utolsó negyedében szinte alig engedték ki a kapujuk előteréből az Elche játékosait, azonban nem jött össze semmi. Az Atético összesen 13 lövést adott le az ellenfél kapujára, ám Sörloth gólja maradt az egyetlen hazai találat: a vége 1–1.

A madridiak továbbra is nyeretlenek, ez volt az első pontjuk, hiszen a nyitó fordulóban kikaptak az Espanyoltól. Az Elche a második döntetlenjét játszotta.

SPANYOL LA LIGA

2. FORDULÓ

Atlético Madrid–Elche 1–1 (Sörloth 8., ill. Mir 15.)

Mallorca–Celta Vigo 1–1 (Morey 87., ill. Rueda 38.)

Később

21.30: Levante–Barcelona (Tv: Spíler2)

Vasárnap

17.00: Osasuna–Valencia (Tv: Spíler2)

19.30: Real Sociedad–Espanyol (Tv: Spíler2)

19.30: Villarreal–Girona

21.30: Oviedo–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Hétfő

19.30: Athletic Bilbao–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.30: Sevilla–Getafe (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Betis–Alavés 1–0 (Lo Celso 16.)