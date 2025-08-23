Nemzeti Sportrádió

La Liga: az Atlético Madrid a második meccsén is nyeretlen maradt

2025.08.23. 21:41
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 2. fordulójában az Atlético Madrid csak 1–1-es döntetlent játszott otthon az Elchével.

 

Az Atlético Madridnak nem volt egyszerű dolga hazai pályán az Elche ellen. Bár a Simeone-csapat Alexander Sörloth révén már a 8. percben megszerezte a vezetést, Rafa Mir még az első negyedóra végén egyenlített. Érdekesség, hogy a vendégek így már sorozatban kilenc bajnoki meccsen szereztek legalább egy gólt az élvonalban. Ez annyira ritka eset, hogy legutóbb 1970 novembere és 1971 januárja között fordul elő ilyen kilences szériájuk.

Telt-múlt az idő, de az eredmény nem változott. A madridiak nagy energiákat fektettek a támadásba, a mérkőzés utolsó negyedében szinte alig engedték ki a kapujuk előteréből az Elche játékosait, azonban nem jött össze semmi. Az Atético összesen 13 lövést adott le az ellenfél kapujára, ám Sörloth gólja maradt az egyetlen hazai találat: a vége 1–1.

A madridiak továbbra is nyeretlenek, ez volt az első pontjuk, hiszen a nyitó fordulóban kikaptak az Espanyoltól. Az Elche a második döntetlenjét játszotta.

SPANYOL LA LIGA
2. FORDULÓ
Atlético Madrid–Elche 1–1 (Sörloth 8., ill. Mir 15.)
Mallorca–Celta Vigo 1–1 (Morey 87., ill. Rueda 38.)

Később
21.30: Levante–Barcelona (Tv: Spíler2)
Vasárnap
17.00: Osasuna–Valencia (Tv: Spíler2)
19.30: Real Sociedad–Espanyol (Tv: Spíler2)
19.30: Villarreal–Girona
21.30: Oviedo–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
Hétfő
19.30: Athletic Bilbao–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.30: Sevilla–Getafe (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Betis–Alavés 1–0 (Lo Celso 16.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Betis2112–1+14
2. Barcelona113–0+33
3. Rayo Vallecano113–1+23
4. Villarreal112–0+23
4. Getafe112–0+23
6. Athletic Bilbao113–2+13
7. Espanyol112–1+13
8. Alaves2112–203
9. Elche222–202
10. Valencia111–101
10. Real Sociedad111–101
12. Atlético Madrid2112–3–11
13. Celta Vigo2111–3–21
14. Mallorca2111–4–31
15. Real Madrid00–000
15. Osasuna00–000
17. Sevilla112–3–10
18. Levante111–2–10
19. Girona111–3–20
20. Oviedo110–2–20

 

 

