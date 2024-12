Megtört a jég: az Ajka nyerte a rossz szériában lévők csatáját a Gyirmót ellen

LABDARÚGÓ NB II

15. FORDULÓ

FC AJKA–GYIRMÓT FC GYŐR 3–1 (2–0)

Ajka, Városi Sportcentrum, 400 néző. Vezette: Kovács J. Zoltán (Becséri Gergely, Ring Kevin)

AJKA: Szabados – Tóth G., Tar, Jagodics B., Garai – Csizmadia Z., Kopácsi (Csemer, 86.) – Kovács N. (Major G., 79.), Zsolnai (Szvoboda, 86.), Pantovics (Doncsecz, 79.) – Borsos (Bobál G., 71.). Vezetőedző: Schindler Szabolcs

GYIRMÓT: Rusák – Miknyóczki, Hudák D., Csörgő V., Rozs (Marlen, a szünetben) – Hudák M. – Madarász M., Kiss N. (Kovács D., 79.), Katona M., Ugrai – Adamcsek. Vezetőedző: Tamási Zsolt

Gólszerző: Pantovics (22.), Csizmadia Z. (43.), Bobál G. (90+2.), ill. Madarász M. (89.)

MESTERMÉRLEG

Schindler Szabolcs: – A mai napon úgy játszottunk, ahogy azt kértem, és szerintem sokaknak üzentek ezzel a győzelemmel a fiúk, hogy jó csapatunk van. Most nagyon odatettünk magunkat az előző hetek gyengébb szereplése után.

Tamási Zsolt: – Rendkívül nehéz körülmények között készültünk, tartalékosak voltunk, fiatalszabályos játékosok estek ki, de ez nem lehet mentség. Rengeteg hibával játszottunk az első félidőben, megérdemelten vezetett az Ajka kettő nullra. A másodikban gyökeres változás történt, a kapufát is eltaláltuk, gólt is szereztünk, jó dinamikával és agresszívan játszottunk. Kettő egynél benne volt az egyenlítés lehetősége is, de sajnos kaptunk még egy gólt, viszont a második félidei játékunkra lehet építeni.

Az Ajka átrobogott a Gyirmóton (Fotó: Fehér Ádám/Gyirmót FC)

ÖSSZEFOGLALÓ

Néhány héttel ezelőtt, ahogy Ajkán, úgy Gyirmóton sem gondolták volna, hogy az év utolsó bajnokiján két, gödörben lévő csapat feszül egymásnak: a naptári év és az őszi idény záró találkozójára a házigazdák hat-, míg a vendégek ötmeccses nyeretlenségi sorozattal érkeztek. Az 56 napja győzelem nélküli gyirmótiak dolgát a színes lapok is nehezítették, a sok szerepet kapó Helembai Márk, Lányi Bence, Olekszandr Piscsur trióra ugyanis eltiltás miatt nem számíthatott a Tamási Zsolt vezette szakmai stáb.

Mikor, ha nem most? Tehették fel a kérdést Ajkán, ahol szintén ki voltak már éhezve a sikerre, Schindler Szabolcs tanítványai ugyanis 63 napja nem tudták begyűjteni a három pontot, ráadásul saját közönségük előtt egyetlen győzelmet arattak, még augusztus végén, a Kisvárda Master Good ellen. A zöld-fehérek elérkezettnek látták az időt a negatív sorozatuk, hosszú ideje tartó hazai nyeretlenségük megtörésére, ehhez mérten rögtön magukhoz ragadták a kezdeményezést, többet volt náluk a labda. Ez a 22. percben érett góllá, amikor Csörgő második hibáját követően Zsolnai passzát Nikola Pantovics higgadtan értékesítette (1–0).

A kapott gól után megélénkültek a vendégek, kiegyenlítettebbé vált a meccs, a 32. percben pedig óriási egyenlítési lehetőség maradt ki: az ajkai védelemben keletkezett kommunikációs hiba nyomán Adamcsek a tizenhatos bal sarkától az üres kaput vette célba, de a visszaérő Tar az utolsó pillanatban szögletre vágta a gólba tartó labdát. Ami ezen az oldalon kimaradt, kevéssel a szünet előtt a másikon bement: szépen felépített akció végén Csizmadia Zoltán megduplázta az ajkai előnyt (2–0).

A második felvonás elején már a vendégek birtokolták többet a labdát, a kétgólos előnyben lévő zöld-fehérek elsősorban a kontrákra apelláltak, s az 50. percben a szerencse is melléjük állt, amikor Hudák közelről a jobb kapufa tövére fejelt. Ez a helyzet ébresztőleg hatott a hazaiakra, akik pár minutummal később rövid időn belül kétszer is közel jártak a harmadik góljukhoz, de Zsolnai és Kopácsi lehetősége is kimaradt – ha előbbié bemegy, könnyen lehet, hogy a forduló gólja lett volna.

A folytatásban események nélkül csordogáltak a percek, mígnem a hajrában kis idő alatt két gólt is láthatott a publikum: előbb a vendégek Madarász Márk távoli bombájával szépítettek (2–1), majd a válasz nem sokkal később Bobál Gergelytől érkezett, aki bebiztosította a bakonyiak idénybeli második hazai győzelmét (3–1). Az összkép alapján az ajkaiak megérdemelt sikert arattak, s pontszámban utolérték a most már sorozatban hat nyeretlen bajnokinál járó gyirmótiakat.