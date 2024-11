Nikházi Márk vezetésével továbbra is veretlen a Budafok a bajnokságban

LABDARÚGÓ NB II

12. FORDULÓ

BUDAFOKI MTE–GYIRMÓT FC GYŐR 1–1 (1–1)

Budapest, Budafoki MTE Sporttelep, 400 néző. Vezette: Hanyecz Bence (Vrbovszki Pál, László István Sándor)

BUDAFOK: Horváth A. – Lorentz, Kálnoki-Kis, Oláh B., Kalmár O. (Horváth O., 82.) – Sztojka D., Németh M. (Kovács Dávid, 67.) – Zuigeber, Merényi (Rétyi, 59.), Szűcs P. (Szabó B., 59.) – Elek B. (Vasvári, 68.). Vezetőedző: Nikházi Márk

GYIRMÓT: Hársfalvi – Szegi V., Lányi, Csörgő V., Helembai – Kiss N. (Hudák M., 90+2.), Katona M. – Horváth R. (Miknyóczki, 90+2.), Madarász M. (Kovács Dominik, a szünetben), Ugrai (Adamcsek, 71.) – Piscsur. Vezetőedző: Tamási Zsolt

Gólszerző: Merényi (2.), ill. Ugrai (23. – 11-esből)

MESTERMÉRLEG

Nikházi Márk: – Az előző évek meghatározó csapata az NB II-ben a Gyirmót, ma is igazolta jó hírét. Jól kezdtünk ismét; fel is hívtam a srácok figyelmet arra, hogy a kezdőrúgás után gyorsan pörögjenek fel. A gól után gyorsan növelhettük volna az előnyünket, sőt, akár le is rendezhettük volna a találkozót, de ezt nem tettük meg. A jogos gyirmóti tizenegyes után próbáltunk nyomni, de az utolsó harminc percben a vendégek kontráit hatástalanítanunk kellett. Két „játszó” csapat meccsén igazságos döntetlen született.

Tamási Zsolt: – Meg kell becsülnünk ezt a pontot, bár van némi hiányérzetem. „Bealudtunk” a mérkőzés elején, gyorsan hátrányba kerültünk, de negyedóra után kiegyenesedtünk, és kisvártatva egyenlítettünk is. A második félidő eleje tetszett, ekkor voltak távoli lövéseink, azonban később több kontralehetőségünk technikai hibákon bukott meg.

ÖSSZEFOGLALÓ

Néhány hete az angol Premier League-ben szereplő Brentford követte el azt a bravúrt, hogy két egymást követő hazai meccsén is szinte a középkezdést követően talált be. Ezt a teljesítményt irigyelhette meg a Budafok, amely legutóbbi hazai meccsén már a 28. másodpercben vezetést szerzett, ma pedig szintén gyorsan, már a 2. percben előnybe került. Két hete és most is Merényi Ádám szerezte a gyors budafoki gólt, az előkészítő Lorentz Márton volt, aki remekül tartotta meg a labdát az alapvonal közelében, és pontosan passzolt csapattársához. A bekapott gól mintha kicsit megfogta volna a vendégeket, a 9. percben Merényi a második gólját is megszerezhette volna, azonban a gólvonalon álló Kiss Norbert nagyot mentett. A 23. percben tizenegyeshez jutottak a vendégek. A gólpasszt jegyző Lorentz buktatta hátulról Ugrai Rolandot a tizenhatoson belül. A labda mögé a sértett állt oda, és magabiztosan a jobb alsó sarokba lőtt. Az egyenlítő találat után nagy lehetőség már egyik csapat előtt sem adódott, döntetlen állással zárult a félidő.

A második játékrész rendkívül alacsony színvonalú játékot hozott. Az első negyedórában jegyezhettünk fel két gyirmóti lehetőséget, de a vendégek ekkor nem tudtak kapuba találni. Az utolsó percekben a hazaiak támadtak többet, de helyzetbe sem nagyon kerültek, így igazságosnak mondható döntetlennel ért véget a találkozó. 1–1

PERCRŐL PERCRE