NB II: Honvéd-bukta Barcikán; zsinórban negyedszer nyert a Vasas; tíz emberrel kapott ki az eddigi éllovas

LABDARÚGÓ NB II

13. FORDULÓ



Opus Tigáz Tatabánya–Gyirmót FC Győr 2–1 (Jelena 73., Deutsch B. 90., ill. Horváth R. 32.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–VASAS FC 0–2 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Békéscsaba, 950 néző. Vezette: Bognár Tamás (Nagy Viktor, Topálszki Szabin)

BÉKÉSCSABA: Póser – Gyenti (Komáromi Cs., 61.), Fazekas L. (Mikló, 61.), Kovács G., Albert I. – Kővári (Sármány, 75.), Hursán (Pelles, 61.), Hodonicki, Szabó B. – Kóródi (Pintér N., 77.), Zádori. Vezetőedző: Csató Sándor

VASAS: Kiss Á. – Lehoczky (Baráth B., 88.), Otigba, Iyinbor, Doktorics – Mamusits (Pintér F., 70.) , Cseke, Urblík J., Kapornai (Vida M., 70.) – Radó (Szánthó, 70.), Németh B. (Tóth M., a szünetben). Vezetőedző: Pintér Attila

Gólszerző: Kapornai (0–1) a 47., Doktorics (0–2) az 57. percben

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Az első félidőben jól védekeztünk, és próbáltunk kontrákat vezetni, majd a szünet után kapott korai gól meghatározta a mérkőzés alakulását. Sajnos nagyon kevés gólt rúgunk, a tavalyi csapatból rengeteg az öltözőben maradt.

Pintér Attila: – Meg kellett küzdenünk a talajjal, de jól alkalmazkodtunk ehhez a körülményhez és jó mérkőzést játszottunk. Az első félidőben kevés akciót fejeztünk be, és nem sikerült gólt szereznünk. Amit végül elterveztünk, sikerült elérnünk, hiszen megszereztük a három pontot.

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–BUDAPEST HONVÉD FC 2–0 (2–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 800 néző. Vezette: Lovas László (Tőkés Róbert, László István Sándor)

KAZINCBARCIKA: Fadgyas – Polgár K., Szujó (Ternován P., 72.), Debreceni Á., Demeter M. – Lucas, Kártik (Ádám F., 82.), Varga J. – Herjeczki (Szabó M., 59.), Pethő (Katona I., 59.), Bódi Á. (Pintér Á., 82.). Vezetőedző: Erős Gábor

HONVÉD: Tujvel — Pauljevics (Bévárdi, a szünetben), Szabó T., Ene, Benczenleitner, Hangya — Sigér Á., Kesztyűs B. — Lőrinczy (Ihrig-Farkas, 85.) — Medgyes Z. (Rácz B., 66.), Simon B. (Farkas B., a szünetben). Vezetőedző: Laczkó Zsolt

Gólszerző: Herjeczki (1–0) a 2., Pethő B. (2–0) a 7. percben

MESTERMÉRLEG

Erős Gábor: – Jól kezdtük a mérkőzést, hamar nyomás alá helyeztük az ellenfelet, ami két gólt eredményezett számunkra. Elégedett voltam a játékunkkal, de a második félidőben voltak lehetőségei a Honvédnak, amelyeket el tudtunk volna kerülni.

Laczkó Zsolt: – Nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést. Az elején két nagy hibát vétettünk, amit meg is büntetett a Kazincbarcika. Utána feljavult a játékunk, próbáltuk lelkesíteni a játékosokat, de már nem tudtunk eredményesek lenni.

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–KISVÁRDA MASTER GOOD 2–1 (2–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szeged, Szent Gellért Fórum, 912 néző. Vezette: Takács Tamás (Belicza Bence, Vrbovszki Pál)

SZEGED-CSANÁD GA: Takács J. – Könczey, Szilágyi, Pejovics, Tóth B. – Márkvárt, Palincsár (Borvető, 90+2.), Mohos, Kurdics (Papp Á., 61.; Haris, 70.) – Gajdos (Varga Gy. B., 70.), Novák Cs. Megbízott vezetőedző: Simon Ádám

KISVÁRDA: Kovács M. – Jovicic (Lippai, 81.), Chlumecky, Széles, Körmendi (Soltész D., 69.) – Cipetic, Osztrovka, Szőr (Matanovics, 81.), Bíró B. (Camaj, 69.) – Mesanovic, Szpaszics (Molnár G., 58.). Vezetőedző: Révész Attila

Gólszerző: Jovicic (0–1) a 16., Gajdos (1–1) a 37., Novák Cs. (11-esből, 2–1) a 45+3. percben

Kiállítva: Osztrovka (44.)

MESTERMÉRLEG

Simon Ádám: – Szerintem megérdemelt a sikerünk, de mindenki láthatta, mi történt, így nem is fűznék hozzá többet. Végig megvolt bennünk a mentális erő, az önbizalom, amely a kulcs a sikerhez, ám ez csak egy mérkőzés volt a sok közül.

Révész Attila: – Feszült mérkőzésen vagyunk túl. Nehéz higgadtan nyilatkozni, mivel sok olyan hatás ért, amely az elmúlt időszakban nem volt jellemző. Tudjuk, hogy az esetek nem nézhetők vissza, de a szövetségnek határozottabbnak kellene lenni. A játékvezető felült a hazaiak provokáló stílusára, a küzdelemben a Szeged többet mutatott, és többet is tett a sikerért. Emberhátrányban is láttam a mentális erőt, ami később még jól jöhet.

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–SOROKSÁR SC 0–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Mezőkövesd, Városi Stadion, 300 néző. Vezette: Szigetvári Márk (Baghy Csaba, Sinkovicz Dániel)

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas Z., Bora, Vajda S. – Posztobányi (Harsányi, 59.) – Bartusz (Horváth K., 77.), Zachán, Krausz (Zvekanov, 59.), Cibla – Szalai J. (Bányai, 59.). Vezetőedző: Csertői Aurél

SOROKSÁR: Holczer – Nagy O., Króner, Kékesi, Dobos – Vass Á. (Varga I., 69.) – Halmai (Somfalvi, 90+2.), Manner (Köböl, 69.), Tóth A., Gálfi (Kundrák, 75.) – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter

Gólszerző: Gálfi (0–1) a 49. percben

MESTERMÉRLEG

Csertői Aurél: – Nem kezdtük jól a meccset, de 15-20 perc után átvettük az irányítást, s az első félidő végén volt két-három gólszerzési lehetőségünk. A második játékrészben a kapott gól után nem tudtunk nyomást gyakorolni ellenfelünkre. Nem volt minőség a játékunkban, kapkodtunk, bátortalanok voltunk, az ellenfél megérdemelten nyert.

Lipcsei Péter: – Nagyon jól futballoztunk, az első fél óra a miénk volt, a félidő végén viszont az ellenfélnek voltak gólszerzési lehetőségei. A második játékrészre is nagy lendülettel jöttünk ki, ennek meg is lett az eredménye, a megszerzett gól után pedig nagyon keményen védekeztünk. Megérdemelten nyertük meg ezt az összecsapást.

SZENTLŐRINC–BUDAFOKI MTE 3–2 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szentlőrinc, Szentlőrinci Stadion, 400 néző. Vezette: Derdák Marcell (Máyer Gábor, Király Zsolt)

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Szekszárdi M., Keresztes B. (Medgyesi, a szünetben), Stifter (Papp Cs., a szünetben) – Dinnyés, Vingler (Kesztyűs M., 80.) – Hajdú R., Nagy R., Kiss-Szemán (Heles, a szünetben) – Tóth-Gábor (Novák Zs., 64.). Vezetőedző: Waltner Róbert

BUDAFOK: Horváth A. – Lorentz, Kálnoki-Kis, Oláh B., Kalmár O. (Horváth O., 70.) – Németh M. (Vasvári, 78.), Szabó B. (Szűcs P., 70.) – Zuigeber, Merényi (Kovács D., 52.), Rétyi (Horgosi, 78.) – Elek B. Vezetőedző: Nikházi Márk

Gólszerző: Rétyi (0–1) a 12., Medgyesi (1–1) a 47., Vingler (2–1) az 58., Zuigeber (2–2) a 61., Novák Zs. (3–2) a 85. percben

MESTERMÉRLEG

Waltner Róbert: – Taktikailag is változtattunk, cserékkel is próbáltunk belenyúlni a játékba, ami nagyrészt be is jött. Az akarati tényezőkkel sem akadtak gondok, ezért tudtuk megfordítani a végén a találkozót.

Nikházi Márk: – Amikor próbáltunk futballozni, akkor eredményesek is voltunk. Nem végzetes ez a vereség, ezt mondtam a játékosaimnak is – a későbbi reakcióikra leszek kíváncsi. A vereség ellenére nagyon jó a csapatunk.

AQVITAL FC CSÁKVÁR–FC AJKA 2–2 (2–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 200 néző. Vezette: Sipos Tamás (Bertalan Dávid, Szabó Dániel)

CSÁKVÁR: Zelizi – Szalai P., Murka, Karacs, Varga B. – Major M. (Szabó B., 80.), Dencinger, Szakály D. (Nahirnij, 63.) – Dusinszki, Nagy Z. (Baracskai, 80.), Haragos (Gazdag V., 88.). Vezetőedző: Tóth Balázs

AJKA: Szabados – Major G. (Doncsecz, 63.), Frák, Jagodics B., Garai – Tóth G. (Pantovics, 63.), Csizmadia Z. (Kopácsi, 84.) – Kovács N., Zsolnai, Borsos F. (Nagy K., 74.) – Szarka (Bobál G., szünetben). Vezetőedző: Schindler Szabolcs

Gólszerző: Borsos (0–1) a 16., Nagy Z. (11-esből, 1–1) a 19., Murka (2–1) a 26., Csizmadia Z. (2–2) a 76. percben

Kiállítva: Szalai P. a 61. percben

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – Az idei év egyik legjobb játékát nyújtottuk, domináltunk, szép gólokat szereztünk, és lezárhattuk volna a meccset. A jogos kiállítás után is sikerült a rögzített helyzeteknél nagyon erős Ajka ellen egy pontot szereznünk.

Schindler Szabolcs: – A meccs elején és végén jól játszottunk, de közben volt egy rossz periódusunk, és ez meghatározta a végeredményt.

HR-RENT KOZÁRMISLENY–BVSC-ZUGLÓ 0–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kozármisleny, Kozármislenyi Stadion, 500 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Kiss Balázs, Márkus Péter)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Schuszter (Koszovscsuk, 83.), Vajda R., Gajág, Turi (Debreceni Z., 83.) – Horváth D., Major S. (Horváth P., 73.) – Cipf, Kirchner (Kócs-Washburn, 65.), Kiss B. – Barkóczi (Pesti, a szünetben). Vezetőedző: Pinezits Máté

BVSC: Megyeri I Gábor– Székely K. (Kovács D., 74.), Benkő-Bíró, Vinícius, Hesz, Király Á. – Kocsis B. (Szilágyi M., a szünetben), Mucsányi Miron (Nemes, 85.), Hidi P. (Tóth K., a szünetben) – Zamostny (Nwachukwu, 73.), Pekár L. Vezetőedző: Csábi József

Gólszerző: Pekár L. (0–1) a 47. percben

Kiállítva: Kiss B. a 60. percben

MESTERMÉRLEG

Pinezits Máté: – Legalább húsz-huszonöt perc kellett, amíg megtaláltuk a megfelelő fogást az ellenfélen. Utána végig uraltuk a játékot, mégis megszakadt a hosszú veretlenségünk. Ennek ellenére a nézőink megtapsoltak minket, ami sokat jelent.

Csábi József: – Nagyon nehéz mérkőzés volt. Az ellenfelünk nem véletlenül áll ott a tabellán, ahol. Az élet szerintem hosszabb távon döntetlenre játszik, de most talán mi kicsit többet kaptunk, mint korábban.