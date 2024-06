NB III: 62 csapat helye már biztos, indulhat a Haladás is

A 2024–2025-ös idény mezőnyét is 4x16, azaz 64 csapat alkotja a harmadosztályban, az MLSZ versenybizottsága pedig a hétfői ülésén elfogadta a nevezéseket, melyek benyújtási határideje június 17-e volt.

Az egyik legnagyobb kérdőjel az volt, vajon az NB II-re licencet nem kapó Szombathelyi Haladás indulhat-e egy osztállyal lejjebb. Nos, a zöld-fehérek megkapták a rajtengedélyt, azonban a VAOL arról ír, hogy a klubnál időközben a játékosok mindegyike szabadon igazolhatóvá vált, emellett szakmai stáb sincs, ráadásul a súlyos pénzügyi gondok sem oldódtak meg. Kedd este egyébként szurkolói ankétot tartanak Szombathelyen – talán ott elhangzanak olyan információk, melyek tisztázzák a klub helyzetét.

Elindul az élvonalba feljutó Nyíregyháza Spartacus második csapata is az NB III-ban, mivel az NB I mindegyik újonca alanyi jogon szerepeltethet együttest a harmadosztályban, ha ott még nem rendelkezik csapattal, s a klub nem is mondott le erről a lehetőségről. A Szpari II vezetőedzője pedig az a Török László lett, aki az első osztályban a Kecskemétet és a Kisvárdát is irányította.

Török László (balra) veszi át a Nyíregyháza II irányítását (Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu)

A Körösladányi MSK nevezését is elfogadták, ám a Békés megyei egyesület két hete visszalépett a küzdelmektől, így ez a hely felszabadult. A hunfoci.hu információi szerint a körösladányiak helyét az Illés Akadémia-Haladás veheti át, amely a savariaforum.hu cikke alapján létrehozott egy ISA Haladás Kft. nevű céget, így valószínűleg elhárult minden akadály, s a csapat szerepelhet majd a harmadik vonalban.

Egyébként erőnyerőként a már emlegetett Illés Akadémia-Haladás – amely a Szombathelyi Haladás fiókcsapataként nem kaphatott engedélyt az indulásra, s az új cégnek köszönhetően válhat mégis NB III-assá –, a Szegedi VSE, a székesfehérvári Főnix FC és a Bonyhádi VLC, míg osztályozó útján a Füzesabonyi SC, a Tiszaföldvár SE, a Csepel TC, a Gyulai Termál FC, a Mátészalkai MTK és a Balatonalmádi SE jutott fel a harmadosztályba. Utóbbi egylet azonban hétfőn bejelentette, hogy mégsem tudja vállalni az NB III-as részvételt, a cigandse.hu pedig arról számolt be, hogy a szövetség a Dunaharaszti MTK-t kérte fel, és az osztályozóját elbukó Pest megyei első osztály bajnoka élt is ezzel a lehetőséggel.

A hivatalos megerősítésre azonban még várni kell, így egyelőre 62 csapat kiléte ismert, hozzájuk csatlakozhat majd az Illés Akadémia-Haladás és a Dunaharaszti MTK. A csoportbeosztások is majd a mezőny véglegesítését követően alakulhatnak ki.

A mezőny jelenlegi tagjai (62 csapat): Balatonfüred, Bicske, BKV Előre, Bonyhád (újonc), Budaörs, Cigánd, Csepel TC (újonc), Dabas, DEAC, Dorog, Dunaföldvár, DVSC II, DVTK II, Eger, Érd, ESMTK, ETO Akadémia, FTC II, Főnix FC (újonc), Füzesabony (újonc), Gárdony, Gyirmót FC Győr II, Gyula (újonc), Hatvan, Hódmezővásárhely, Honvéd II, Iváncsa, Kaposvári Rákóczi, Karcag, Kelen SC, Kisvárda II, Komárom, KTE II, Majos, Martfű, Mátészalka (újonc), Monor, Mosonmagyaróvár (kieső), MTK II, Nagykanizsa, Nyíregyháza Spartacus II (újonc), Paks II, Pécsi EAC, Pécsi MFC (kieső), Pénzügyőr SE, Puskás Akadémia II, Putnok, Sényő, Siófok (kieső), Sopron, Szegedi VSE (újonc), Szekszárd, Szolnoki MÁV, Szombathelyi Haladás (kieső), Tiszaföldvár (újonc), Tiszafüred, Tiszakécske (kieső), Tiszaújváros, III. kerületi TVE, Újpest II, Vasas II, Veszprém