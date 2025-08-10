Robbie Keane Cissé kezezéséről: Nem láttam még ilyet, és nem is akarok többé!

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője

A meccs utáni nyilatkozatában Gruber Zsombor arról beszélt, nagyon jól működött az a játék, amit ön kitalált. Mi volt ennek a lényege?

Tudtuk, hogy a hazaiakat megzavarhatjuk azokban a pozíciókban, ahol Jonathan Levi és Gruber Zsombor játszott. Ez tökéletesen bejött, elég megnézni az első gólunkat, de a folytatásban is jó teljesítményt nyújtottunk.

Ilyen a tökéletes mérkőzés két BL-selejtezős fellépés között? Pihentetni tudott kilenc játékost, s gyarapították a bajnoki pontokat.

Igen, valahogy így képzeltük el. Fontos a pihentetés, de az is, hogy mindenki kellő lehetőséghez jusson. Nálunk nincs olyan, hogy kezdőcsapat, éppen ezért tűzben kell tartani a futballistákat. Fontos a nemzetközi kupaszereplés, de a bajnokságban is van bőven feladatunk. Örülök, hogy minden szempontból jól sikerült ez a mérkőzés.

Mi a véleménye Cissé tizenegyest érő megmozdulásáról, illetve látott-e már hasonlót?

Nem szeretném kommentálni. Nem láttam még ilyet, és nem is akarok többé!

Szabó István, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője

Először veszített hazai pályán mérkőzést a Szpari edzőjeként…

Nem kell emiatt szomorkodni, hiszen korrekt mérkőzést játszottunk a Fradival, nem ástuk be magunkat a kapu elé, próbáltunk támadni. Az első három gólt átmenetből kaptuk, nem sikerült blokkolni a vendégek megindulásait, és a nemzetközi porondon is láthattuk, a Ferencváros ezeket a helyzeteket kegyetlenül ki tudja használni.

A második félidő lényegesen jobban sikerült. Mi volt a kulcsa a javulásnak?

A szünetben arra hívtam fel a figyelmet, hogy Naby Keitához sokkal közelebb kell állnunk, testközelből láthattuk, milyen remek futballista. Toma Györgyre várt ez a feladat, összességében jól megoldotta. Arról is beszéltünk, hogy a klubért és a szurkolókért is játszanunk kell a folytatásban, azt hiszem, élvezetes volt a küzdelem. Talán egy kiállítás elmaradását számon kérhetünk a játékvezetőn, mert a kezezésért járt volna a második sárga lap Ibrahim Cissének, igaz, nem ezen múlt.

A tavasszal a Fradi elleni vereség után következett a Debrecen elleni győzelem....

Azért ez teljesen más meccs volt, mint amikor áprilisban idegenben kaptunk ki hét nullára a bajnoktól. Látni kell, a Puskás Akadémia ellen és most sem mi voltunk az esélyesek, biztos vagyok benne, hogy megmutatkozik majd az a munka, amit elvégeztünk.

LABDARÚGÓ NB I

3. FORDULÓ

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–FERENCVÁROSI TC 1–4 (0–3)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 7980 néző. Vezette: Csonka

Gólszerző: Edomwonyi (66. – 11-esből), ill. Gruber (12., 74. – a másodikat 11-esből), Varga B. (22.), Levi (33.)