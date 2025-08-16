Warholm és Hodgkinson is szárnyalt a sziléziai Gyémánt Liga-fordulóban

Tovább tart az elképesztő formában lévő Halász Bence szárnyalása: olimpiai ezüstérmes kalapácsvetőnk a Gyulai István Memorialon dobott 83.18 méteres egyéni csúcsa után négy nappal Sziléziában 81.77 méterre repítette a 7.26 kilogrammos szert. Győzelméhez nem férhetett kétség, kedd után ismét megverte olimpiai és világbajnoki címvédő riválisát, a kanadai Ethan Katzberget. Kettejük között három centi híján két és fél méter volt a különbség.

Kishane Thompson (középen) óriásit futott (Fotó: Getty Images)

Mind a nőknél, mind a férfiaknál hatalmas várakozás előzte meg a 100 métert. Előbb az urakat láthattuk, az amerikai bajnokságon történt afférjuk után Noah Lyles és Kenneth Bednarek ismét összecsapott egymással, de egyikük sem bírt a világ jelenlegi leggyorsabb emberével, Kishane Thompsonnal. A jamaicai a Gyulai Memorial után újabb rangos egynapost nyert meg, köszönhetően annak, hogy szinte kilőtt a rajtból, és bár Lyles nagyon jött rá a végén, végül három század megmaradt az előnyéből. A hölgyek futamában az amerikai Melissa Jefferson-Wooden ismét bizonyította, hogy Tokióban ő lesz az, akit a többieknek a vb-címért le kell majd sprintelni. Chorzówban 10.66-tal győzött, egyetlen századdal elmaradva az egyénijétől. Sha’Carri Richardson borzasztóan beragadt a rajtnál, és 11.05-tel csak a 6. lett – a vb-címvédőnek 2025-ben még nincsen 11 másodpercen belüli ideje…

A holland Nadine Visser 1992 óta a legjobb európai időt futotta 100 m gáton, pechére ezt a 12.28-at az elődöntőben érte el, a finálét elrontotta. Nem úgy az amerikai Masai Russell, aki 12.19-es Gyémánt Liga-csúccsal diadalmaskodott. A bahreini Szalva Eid Nasszer 375-ig vezetett négyszázon, de az utolsó métereken a dominikai Marileidy Paulino óriási hátrányt ledolgozva lehajrázta őt.

Keely Hodgkinson visszatérése emlékezetesre sikeredett (Fotó: Getty Images)

Fantasztikusan sikerült a női 800 méter olimpiai címvédője, Keely Hodgkinson visszatérése, a britek sztárjának augusztus 16-ig kellett várnia az idei bemutatkozására makacs sérülése miatt. A 23 éves versenyző 376 napos kihagyás után 1:54.74-gyel, a világ idei legjobb eredményével bizonyította, hogy egészségesebb mint valaha! Ez minden idők kilencedik legerősebb ideje a kétkörös távon – a hetedik is az övé.

Minden idők legjobb 1500-as futónője, a kenyai Faith Kipyegon 3000 méteres világcsúcs-kísérletében az ausztrál Jessica Hull iramfutóként segítette őt kétezerig. A kenyai legenda óriásit küzdött, de ebben a kánikulában csoda lett volna, ha sikerrel jár. Végül 8:07.04-et futott a katlanban, így a kínai Vang Csün-hszia 1993-as rekordja egyelőre életben maradt (8:06.11).

Kipyegon felségterületén ezúttal honfitársa, Beatrice Chebet „kalandozott”, az 5000 és a 10 000 méter világrekordere, egyben párizsi bajnoka 1500 méteren készült csodát tenni. Ám nem ő volt az, aki felvette az iramfutók tempóját, hanem az etióp Gudaf Tsegay. Az utolsó körre fordulva már neki sem volt reális esélye a 3:48.68 túlszárnyalására, de a 3:50.62 is versenycsúcs lett.

Az Armand Duplantis előtti utolsó világcsúcstartó, a francia Renaud Lavillenie szeptemberben lesz 39 éves, de még mindig 580 centis teljesítményre képes. Utódja kedden, Budapesten már 13. alkalommal javította meg a rúdugrás rekordját, viszont Chorzów-ban megállt 610 centin. Az igazat megvallva, nem bánnánk, ha legalább a világbajnokságig élne a magyar fővárosban elért eredménye.

A másik európai húzónév, Femke Bol sem pihenhetett sokat a budapesti futása óta, a 400 m gát vb-címvédője 51.91-gyel a világ idei legjobb eredményét érte el. Mivel nagy riválisa, az amerikai Sydney McLaughlin-Levrone a tokiói vb-n csak síkon – és valószínűleg váltóban – áll rajthoz, ezért a hollandnak az aranyérme csak saját magán fog múlni egy hónap múlva. A szám férfi világrekordere, Karsten Warholm a legszebb napjait idézve „spannolta” magát a start előtt, majd ennek megfelelően futott egy óriásit. A 29 éves norvég szupersztár lendülete kitartott a célvonalig, a világ idei legjobbját futotta: 46.28-as idejénél csak ő maga (45.94) és az amerikai Rai Benjamin (46.17) tudott egyszer-egyszer gyorsabb lenni.

A Gyémánt Liga augusztus 20-án, Lausanne-ban folytatódik.

GYÉMÁNT LIGA, 12. ÁLLOMÁS, CHORZÓW

A GYŐZTESEK

FÉRFIAK

100 m (+0.3): 1. Kishane Thompson (jamaicai) 9.87

1500 m: 1. Yared Nuguse (amerikai) 3:33.19

110 m gát (-0.5): 1. Cordell Tinch (amerikai) 13.03

400 m gát: 1. Karsten Warholm (norvég) 46.28

4x400 m váltó: 1. Magyarország (Enyingi Patrik, Wahl Zoltán, Csahóczi Csanád, Molnár Attila) 3:01.46 – országos csúcs, régi: 3:02.09, Steigerwald Ernő, Enyingi Patrik, Wahl Zoltán, Molnár Attila, 2024

Magas: 1. Hamish Kerr (új-zélandi) 233

Rúd: 1. Armand Duplantis (svéd) 610

Súly: 1. Payton Otterdahl (amerikai) 22.28

Kalapács: 1. Halász Bence 81.77

Gerely: 1. Julius Yego (kenyai) 83.60

NŐK

100 m (+0.1): 1. Melissa Jefferson-Wooden (amerikai) 10.66

200 m (-0.3): 1. Shericka Jackson (jamaicai) 22.17

400 m: 1. Marileidy Paulino (dominikai) 49.18

800 m: 1. Keely Hodgkinson (brit) 1:54.74

1500 m: 1. Gudaf Tsegay (etióp) 3:50.62

3000 m: 1. Faith Kipyegon (kenyai) 8:07.04

100 m gát (+1.4): 1. Masai Russell (amerikai) 12.19

400 m gát: 1. Femke Bol (holland) 51.91

Távol: 1. Jasmine Moore (amerikai) 685 (+0.2)

Kalapács: 1. Camryn Rogers (kanadai) 75.39