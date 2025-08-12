Dorogon Tischler Patrik repíti előre a csapatot

Három mérkőzés, három győzelem. Az egykoron szebb napokat megélt dorogi együttes remekül kezdett az NB III idei kiírásában, az első fordulóban hazai pályán a Budaörsöt verték meg 1–0-ra, majd az Újpest második csapatának otthonában nyertek 2–1-re, a hétvégén pedig otthon az egykoron ugyancsak szebb napokat megélt Szombathelyi Haladást győzték le 2–1-re. Az idei öt szerzett gólból négyet Tischler Patrik szerzett, aki korábban 248 NB I-es mérkőzésen szerepelt, az MTK, a Puskás Akadémia, a Videoton, az Újpest FC, a Bp. Honvéd, a Kisvárda és a Debreceni VSC színeiben.

„Valóban jól sikerült a rajt, de jó néhány felkészülés van a hátam mögött, megtanultam, mindig óvatosan kell fogalmazni ennyire az idény elején – mondta lapunknak Tischler Patrik. – Nagyobbak a célok, mint az elmúlt esztendőben, a legutóbbi szezon nem igazán sikerült jól a csapatnak, ezért is kerestek meg többek között engem is a nyáron. Erős a keretünk, itt van Koman Vladimir vagy éppen Barczi Dávid is, korábbi NB I-es futballisták érkeztek az öltözőbe. A felkészülést még Bücs Zsolttal csináltuk végig, az első tétmérkőzésünk előtt azonban új stáb érkezett, Nikházi Márk lett a vezetőedző. „Picit” ezer éve ismerem, az MTK-s időszakomban szomszédok is voltunk. Különös érzés, hogy most ő az edzőm, de ebből nincsen gond, a kölcsönös tisztelet meg maradt.”

Tischler Patrik pályafutása során második NB III-as idénye a mostani, legutóbb a Bicske játékosa volt, ahol tíz góllal zárt, igaz hosszú ideig harcképtelen volt, hiszen eltört az alkarja. Az élvonalban 15 gól volt a legtöbb, amit szerzett, most a harmadosztályban is meg van a célja, de azt inkább megtartja magának. Ami a célokat illeti, a csatár amondó, szeretnének a tabella első részéhez tartozni.

Blazsik Ferenc, a Dorog FC ügyvezetője úgy fogalmazott, a mostani megerősített együttessel az elmúlt évi gyenge szereplést szeretnék feledtetni a szurkolókkal.

„A szezon elején a Magyar Kupában emlékezetes mérkőzést játszottunk az Újpest ellen, úgy nézett ki, szebb lehet a tavaszunk. De sajnos ennek az ellenkezője történt. Konkrét célt nem tűztünk ki ezúttal a csapat elé, azt szeretnénk, ha a legutóbbinál jobban szerepelnénk, és a szurkolók ismét örömmel jönnének a stadionunkba. Vannak drukkerek, akik húsz-harminc éve járnak a mérkőzéseinkre, bízom benne, nem okozunk nekik csalódást.”

A nyáron a korábbi neves futballista, a Ferencvárosban és az MTK-ban is futballozó korábbi támadó Zsivóczky Gyula személyében új szakmai igazgató is érkezett a klubhoz. Blazsik Ferenc a szakmai döntésekben tejhatalmat adott neki, az átigazolások egy részét már ő intézte. Dorogon az anyagi körülmények is rendben vannak, a város a csapat fő támogatója, egyedül az utánpótlással kapcsolatos problémák nehezítik a hétköznapokat, hiszen ahogy az több klubnál is előfordul, a gyerekek képzése Dorogon is külön vált a felnőttcsapattól.

