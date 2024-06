NB II: volt szövetségi kapitány lett a BVSC vezetőedzője

Az NB II-ben 10. helyen végzett Kazincbarcika június első napján jelentette be, hogy a csapatot 2023 februárja óta irányító Csábi József másfél év után, közös megegyezéssel távozik a klubtól. A Nemzeti Sport értesülései szerint rövidesen a szintén NB II-es BVSC jelentheti be a szakember érkezését, aki 2013-ban egy mérkőzésen, az Andorra elleni, 2–0-ra megnyert találkozón a nemzeti csapatot is irányította. Egervári Sándor lemondása után addigi segítőjét, Csábi Józsefet egy meccsre kérte fel a szövetség a válogatott irányítására.

A BVSC az előző idényben újoncként a 13. helyen zárt a bajnokságban, és háromszor váltott edzőt az évad közben. Urbán Flóriánnal kezdték a zuglóiak az idényt, majd szeptemberben ideiglenesen Kincses Ádám vette át a csapat irányítását, akinek a helyére november végén Szekeres Tamás érkezett, az ő áprilisi lemondása után pedig ismét Kincses vezette a csapatot, munkáját Kisteleki István sportigazgató is segítette a kispadról.

A hosszú távú megoldást Csábi József jelentheti a BVSC-nél, s mint kiderült, már meg is állapodtak az 57 éves edzővel, akinek a kinevezéséről szóló hírt itt olvashatja. A játékosként 10-szeres válogatott védő 1994 és 1996 között 43 NB I-es meccsen szerepelt a BVSC színeiben.