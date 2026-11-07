Lehet még nagyobbat álmodni – Smahulya Ádám jegyzete

KITALÁLJÁK, MI A KÖZÖS Borbély Balázsban, Jürgen Kloppban és Pep Guardiolában? Mindhárman veretlenek edzőként tétmérkőzésen az AC Milan ellen. Mondjuk, utóbbi kettőnek valamivel egyszerűbb feladata volt, mivel a Liverpoolt, illetve a Barcelonát irányítva nem kapott ki. Ezzel szemben Borbély Balázs csütörtök este a Ferencvárossal nyert 2–0-ra a San Siróban úgy, hogy ennél is simábban győzhetett volna. Az FTC jószerével minden szempontból, taktikailag, mentalitásban és játékban is felülmúlta az olaszokat.

És bár ebben a sikerben hatalmas szerepe volt a duplázó Lenny Josephnek és a lapunk által a mérkőzés legjobbjának választott Kristoffer Zachariassennek, a győzelem elsősorban annak köszönhető, hogy Borbély Balázs nagyszerűen összerakta csapatát. Robbie Keane-nel sem néztek ki rosszul a zöld-fehérek Európában, de most – egyelőre – sokkal jobbak és magabiztosabbak. Csak összehasonlításképpen: az ír szakvezetővel idegenben két győzelem (a Salzburg és a Genk otthonában), egy döntetlen és öt vereség volt az FTC mérlege az El-ben, míg Borbély Balázzsal a selejtezőt is beleszámítva öt győzelem és egyetlen döntetlen. És az öt sikerből egyet a Celtic Parkban, egyet a San Siróban aratott az FTC, mindkettőt teljesen megérdemelten.

Most érthető módon mindenki a Milan elleni diadalról beszél, de nálam ennél sokkal beszédesebb, hogy nem kiugró eredményről van szó. Az egykori középpályás huzamosabb ideje bizonyítja, ért ahhoz, amit csinál. Az ETO FC-vel hét idény után vetett véget a Ferencváros bajnoki dominanciájának, az idén nyártól pedig már a Fradi kispadján bizonyít. Nem rossz, ahhoz képest, hogy a vele jó kapcsolatot ápoló jelenlegi szlovák szövetségi kapitány, Vladimír Weiss sohasem gondolta, hogy valaha edző lesz belőle. De a lapunknak adott októberi interjújában azt mondta, kezdetben ő sem gondolta ezt komolyan.

Most mégis ott tart, hogy ha így folytatja, külföldi ajánlatot kaphat vagy esetleg ő lehet a válogatott következő szövetségi kapitánya.

„Sohase add fel az álmaid!” – mondogatta neki gyerekkorában az édesapja.

Márpedig a milánói siker után lassan tényleg kezdhet nagyot álmodni.

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