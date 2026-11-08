Az Esbjerg elleni csoportrangadón lett oda a Fradi hibátlan mérlege a női kézi BL-ben

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 7. FORDULÓ

A-CSOPORT

TEAM ESBJERG (dán)–FTC-TOYOTA KOVÁCS 29–26 (15–11)

Esbjerg, 2892 néző. V: Weijmans, Wolbertus (hollandok)

ESBJERG: FILTER – EMMENEGGER 6, N. MÖRK 7 (3), L. Rushfeldt Deila, Löfqvist 1, REISTAD 7 (2), E. Hansson 1. Csere: Rösberg Jacobsen 1, Iversen 1, SOLBERG-ISAKSEN 5, Eggen, Scaglione, Kindberg. Edző: Tomas Axnér

FTC: A. KRISTENSEN – Malestein 2, Simon P. 5 (2), Tranborg 3, LYSA TCHAPTCHET 6, Vogel, Hársfalvi. Csere: Böde-Bíró B. (kapus), Omoregie 1, Klujber 1, BORDÁS R. 5, M. Möller 2, Márton G. 1. Edző: Jesper Jensen

Az eredmény alakulása. 10. perc: 4–2. 18. p.: 8–4. 24. p.: 11–6. 27. p.: 13–8. 38. p.: 20–15. 47. p.: 26–17. 50. p.: 27–19. 55. p.: 27–22. Kiállítások: 4, ill. 2 perc. Hétméteresek: 7/5, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Tomas Axnér: – Támadásban és védekezésben is sikeresek voltunk, bár a kitűnő gólhelyzetek közül sokat így is kihagytunk. Hátul stabilak voltunk, kordában tudtuk tartani a rivális kulcsembereit, összességében elégedett vagyok.

Jesper Jensen: – Nem tudtuk hozni a legjobb formánkat, az Esbjerg kézben tartotta hazai pályán a mérkőzést közel háromezer szurkolója előtt. Elveszítettük a párharcokat egy az egy ellen a találkozó nagy részében, támadásban és védekezésben elmaradtunk a legjobbunktól.

ÖSSZEFOGLALÓ

Életében először megtapasztalhatta Jesper Jensen, hogy milyen az esbjergi sportcsarnok vendégöltözője. Ahogyan arra a Ferencváros női kézilabdacsapatának honlapja is kitért a vasárnap délutáni Bajnokok Ligája-csoportrangadó előtti felvezetésében, a 7. forduló előtt a 16 tagú mezőnyben egyedüliként hibátlan zöld-fehér együttes edzője ezer szállal kötődik a dán városhoz és a női együtteshez, hiszen annak éléről érkezett tavaly nyáron a Népligetbe és oda is tér haza a következő idénytől, ellenfélként azonban először került szembe az esbjergiekkel.

Az első pillanatoktól kezdve látszott, hogy a felek kiválóan ismerik egymást és kitűnően felkészültek a másik támadási variációiból – a hazai védelmen ez kiváltképp érződött. Szenvedett a Fradi támadásban, sokszor csak küszködve (sem) talált megoldást a masszív északi fallal szemben, sok volt a pontatlan, rossz megoldás és az elszórt labda. Az Esbjerg támadásaiban több volt a lendület, a 23. percben 10–5-re lépett el, az ennyi idő alatt szerzett mindössze öt magyar gól sokat elárult a dán védelem hatékonyságáról és a ferencvárosiak nehézségeiről.

Kényelmesen tartotta négy-öt gólos előnyét a házigazda a záró húsz percre fordulva is, sőt, az eredmény még hízelgő is volt magyar szempontból, mert a 2023 és 2026 között az esbjergieket erősítő Anna Kristensen folyamatosan bravúrokat mutatott be a vendégkapuban, megakadályozva, hogy még jobban elhúzzon a rivális. Végig csak rohant a hazaiak után a Ferencváros, amely gyenge napot fogott ki védekezésben és támadásban is, elmaradtak a jó egyéni teljesítmények is, ami a legjobb csoportrivális ellen egyszerűen nem fér bele. Az Esbjerg ugyanis megmutatta, hogy miért pályázik az FTC mellett a legjobb esélyekkel az automatikusan negyeddöntőbe jutást érő első két hely egyikére, kíméletlenül kihasználva a folyamatos vendéghibákat a 47. percben 26–17-re ellépett, végképp eldöntve a két pont sorsát.

Jensen hazatérése tehát fájdalmasan (és tanulságosan) alakult, a valós tudásától jócskán elmaradó FTC hat győzelem után elszenvedte idénybeli első vereségét, de hamar esélyt kap a visszavágásra, az idei utolsó körben ugyanis szintén egymással találkoznak a felek vasárnap délután Érden. 29–26