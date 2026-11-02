Baráth Péter: Ott folytattam, ahol a sérülésem előtt abbahagytam

Hosszabb kihagyás után tért vissza a Sigma Olomouc kezdőcsapatába Baráth Péter, aki rögtön meghatározó szerepet játszott együttese magabiztos, 3–0-s győzelmében a Zbrojovka Brno ellen. A magyar középpályás a 21. percben egy labdaszerzést követően gólpasszt adott Václav Sejknek, majd az 58. percben ismét az ő szereléséből indult a hazaiak második találatát eredményező támadás. A 24 éves játékos végig a pályán volt, és saját bevallása szerint fizikailag is meglepően jól bírta a találkozót.

„Nagyon jó érzés volt visszatérni, sokat dolgoztam azért, hogy ott folytathassam, ahol a sérülésem előtt abbahagytam, és azt gondolom, ez sikerült is – mondta Baráth Péter a Nemzeti Sportnak. – Már az első félidőben sikerült gólpasszt adnom, emellett sok párharcot nyertem, voltak jó labdaszerzéseim és kulcspasszaim is. Úgy érzem, a gólhoz is közel jártam, de ami késik, nem múlik, remélhetőleg hamarosan az is összejön. Fizikailag meglepően jól éreztem magam, különösen annak fényében, hogy a múlt héten még csak rövid időt töltöttem a pályán, most pedig végigjátszottam a kilencven percet. Eleinte hosszabb kihagyásra számítottam, de szerencsére a rehabilitáció a tervezettnél rövidebb ideig tartott. A csapattársaimtól és az edzőktől is rengeteg támogatást kaptam, ami sokat segített ebben az időszakban.”

A magyar középpályás távollétében is eredményesen szerepelt az Olomouc, ám Baráth egy pillanatig sem aggódott, hogy sérülése miatt kikerülhet a kezdőcsapatból.

„A rehabilitáció alatt is folyamatosan követtem a csapatot, ott voltam a társakkal, láttam, hogyan készülnek az edzéseken, és természetesen örültem a jó eredményeknek. Nem fordult meg a fejemben, hogy nehéz lesz visszaverekednem magam a kezdőcsapatba. Ugyanúgy keményen dolgoztam, hamar visszanyertem az erőnlétemet, és szerencsére sikerült jó benyomást tennem az edzői stábra.”

A Sigma Olomouc a szombati győzelemmel a cseh élvonal második helyére lépett előre. Baráth szerint a jó szereplés elsősorban annak köszönhető, hogy egyre jobban elsajátítják a szakmai stáb által megkövetelt játékstílust, és az öltözőben is kiváló az összhang.

„Nagyon szoros a bajnokság, a második helytől kezdve hat-nyolc csapat között mindössze néhány pont a különbség, így minden hétvégén jól kell teljesítenünk, ha versenyben akarunk maradni. Még nagyon messze van a szezon vége, mindig a következő mérkőzésre összpontosítunk, de természetesen szeretnénk minél előrébb végezni, lehetőleg az első háromban. Egyre jobban értjük és alkalmazzuk azt a játékstílust, amelyet az edzőink kérnek tőlünk, emellett a csapategység is rendkívül erős. Azt gondolom, ezek együtt eredményezik a jó szereplésünket.”

Baráth számára a sikeres visszatérés különösen fontos a közelgő novemberi válogatott összetartás előtt. Sérülése miatt a legutóbbi válogatott mérkőzéseket kénytelen volt kihagyni, ám a rehabilitáció során végig arra törekedett, hogy a lehető legjobb fizikai állapotban térjen vissza.

„Rosszkor jött a sérülésem, hiszen a válogatott mérkőzéseket is ki kellett hagynom. Ugyanakkor a kihagyás alatt végig azon dolgoztam, hogy ne veszítsek sokat a formámból, és megfelelő szinten tartsam az erőnlétemet. Szerettem volna minél gyorsabban felvenni a ritmust, amikor visszakerülök a csapathoz, és úgy érzem, ez sikerült. Az, hogy már kilencven percet végig tudtam játszani, szintén ezt bizonyítja. Természetesen az a célom, hogy a novemberi összetartásra újra meghívót kapjak a magyar válogatottba.”