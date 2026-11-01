Halló, itt vagyok! Egy telefonhívás is segített Egri Imrének

Ígéretes teljesítményt nyújtanak többen is a fiatalszabály kritériumának megfelelő játékosok közül a DVSC-ben, de az utóbbi hetekben Egri Imre játéka vált ki elismerő szavakat. A 19 éves szélső a Békés megyei Kétsopronyból indulva a Gyulai Grosics Akadémia és Szeged érintésével érkezett Debrecenbe, amelynek NB III-as tartalékai között, illetve a kooperációs megállapodásnak köszönhetően a másodosztályú Karcagban játszott az előző évadban. Jó idényrajtja, az NB II-ben négy meccsen szerzett két gólja, kiharcolt tizenegyese és lendületes futballja kellett ahhoz, hogy a Loki első csapatában is megkapja a lehetőséget. Nincs miért szégyenkeznie, hiszen az élvonalban négy bajnokin három gólpasszt adott, a Mol Magyar Kupában pedig a 92. percben lőtt egyenlítő gólt a Csepel ellen, megágyazva a drámai továbbjutásnak.

„Gert Remmel vezetőedző közölte velem a nyáron, nem tudja biztosítani a fejlődésemhez szükséges játékperceket, Karcagon azonban játékba lendültem – mondta lapunknak Egri Imre. – Szerencsére nem kellett sokat várnom a telefonhívásra, amelyben jelezték, vissza kell térnem a Lokihoz. A sérüléshullám szerepet játszott abban, hogy idény közben megkaptam az esélyt, de úgy érzem, éltem vele. Tudtam, Debrecenbe visszatérve nem lesz időm szokni a légkört, egyből bizonyítanom kell. Örülök, hogy rendszeresen játszom, illetve annak is, hogy a számok bizonyítják, sikerült formába lendülnöm. Nagyot fordult velem a világ.”

Nem történt pedig olyan régen, hogy 2026 januárjában kéztörés miatt hosszabb kihagyásra kényszerült. Sérülését maga mögött hagyva még inkább értékeli, ahol most tart a pályafutása.

„Ez volt életem első, és remélhetőleg utolsó műtétje, amit nem volt könnyű feldolgozni, de úgy mentem neki az idénynek, hogy össze kell jönnie. Nincs kizárva, hogy tizenkilenc évesen értem meg erre a szintre. Az utánpótlásban voltak kiemelkedő idényeim, előfordult, hogy hatvanöt góllal zártam a korosztályos évadot, fiatalként azonban el kell fogadni, ha nem te vagy a főnök a felnőttek között, alkalmazkodni kell a megváltozott körülményekhez. Az éhség és a vágy mindig is megvolt bennem, nagyon akartam bizonyítani, hogy helyem van a Lokiban. Szerencsére könnyen ment a beilleszkedés, mert nagyszerű karakterekből áll az öltözőnk. Nem egyszerű azonban a konkurenciaharc miatt megragadni a csapatban, de bízom benne, hogy sikerül megvetnem a lábam a kezdőben. Igyekszem megfogadni az idősebbek tanácsait, kiváltképp Dombi Tibor szavaira figyelek oda.”

Kíváncsiak voltunk, fiatalként milyen Gert Remmel csapatában futballozni.

„A rendszerünk a nyugati klubokéra hasonlít: minél több letámadást és magas intenzitású futást vár tőlünk a szakmai stáb, hogy hatékony legyen a támadójátékunk. Próbálunk az ellenfelek fölé kerekedni, minél többet veszélyeztetni, és az utóbbi meccseken a védekezésünk is stabilabb.”

Az ifjú futballista elmondta, nemcsak a pályán, az iskolapadban is szeretne helytállni: érettségijét megszerezve felvételt nyert a Debreceni Egyetem sportszervező szakára, amelyet egyéni tanrend mellett hallgat. A héten azonban inkább a futballra összpontosított, hiszen gólt lőtt a Csepelnek, vasárnap pedig a Puskás Akadémia ellen várhat rá fontos feladat.

„Az idénynyitón vereséget szenvedtünk, fűt minket a visszavágás vágya, már csak azért is, mert kicsi a lemaradásunk, győzelemmel közvetlenül mögéjük kerülnénk. Felkészültünk a meccsre, jó passzban várjuk a bajnokit, szóval nincs mitől tartanunk.”

LABDARÚGÓ NB I

12. FORDULÓ

SZOMBAT

Kispest-Honvéd FC–Kisvárda Master Good 1–0

Zalaegerszegi TE FC–MTK Budapest 3–0

ETO FC–Vasas FC 2–2

VASÁRNAP

13.30: Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.15: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!