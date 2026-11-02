Videó: Szappanos Péter hatalmas védése kellett a ráadásban az Újpest győzelméhez

P. GY. B. P. GY. B.
2026.11.02. 12:21
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Temesvári Attila (15) fejese után védett hatalmasat Szappanos (Fotó: Török Attila)
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Újpest Nyíregyháza Szappanos Péter
Ahogy beszámoltunk róla, az Újpest 2–1-re legyőzte a Nyíregyházát a labdarúgó NB I 12. fordulójában. A mérkőzés végén Szappanos Péter hatalmas védése is kellett a lila-fehérek sikeréhez.

Az Újpest hazai pályán fordított a Nyíregyháza ellen az NB I 12. fordulójának záró mérkőzésén: Krajcsovics Ábel és Etienne Amenyido góljai mellett Szappanos Péter is fontos szerepet játszott a győzelemben.

A válogatottól korábban elbúcsúzó kapus a ráadás negyedik percében hatalmasat védett, Temesvári Attila közeli fejesét ütötte ki a bal sarok elől, így maradt a 2–1.

ÍME, A HATALMAS VÉDÉS VIDEÓN!

LABDARÚGÓ NB I
12. FORDULÓ
ÚJPEST TC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 2–1 (1–1)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4136 néző.. Vezette: Hanyecz Bence (Buzás Balázs, Aradi József)
ÚJPEST: Szappanos – Ujváry, Heitor (J. Nunes, 83.), Stronati, Zeke (Scharmer, 66.) – Szendrei N., Ljujics (A. Maier, 67.) – Matko, Amenyido (Horváth K., 67.), Krajcsovics (Mucsányi, 73.) – Vlijter. Vezetőedző: Szélesi Zoltán
NYÍREGYHÁZA: Dala – Jovanov, Zikovic (Temesvári A., 83.), Katona L., Hős (Máté Cs., 62.) – Toma (Regza, 83.), Kovács M. – Manner, Katona B. (Batoum, 62.), Katona M. – Kvasina. Vezetőedző: Bódog Tamás
Gólszerző: Krajcsovics (39.), Amenyido (58.), ill. Katona B. (23.)

 

 

 

Újpest Nyíregyháza Szappanos Péter
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