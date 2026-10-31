ÉLŐ

NB I: ETO FC–Vasas 0–1

Zárt kapu, de lelkes drukkergyerekek, komikus öngól – galéria

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.31. 18:33
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Fotók: Kovács Péter
Címkék
NB I Kispest-Honvéd Kisvárda galéria
A Kispest-Honvéd 1–0-ra legyőzte a Kisvárdát a labdarúgó NB I 12. fordulójában. Kovács Péter képeiből válogatottunk.
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fotó 2026.10.31.

Örülhettek a gyerekek, a Kispest-Honvéd legyőzte a Kisvárdát (Fotók: Kovács Péter)

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LABDARÚGÓ NB I
12. FORDULÓ
KISPEST-HONVÉD FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 1–0 (1–0)
Budapest, Bozsik Aréna. Vezette: Derdák Marcell (Nagy Viktor, Balla Levente)
HONVÉD: Hadzikic – Szabó A., Baki, Boldor (Pauljevics, 87.), P. García – Pinte (Szafronov, 90+1.), Pekár I., Csontos, Szamosi (Zuigeber, 86.) – Somogyi T. – Marí (Kántor K., 78.). Vezetőedző: Maurizio Jacobacci
KISVÁRDA: Popovics – Nagy K., Lippai, Serbecic, Soltész D. – Mbock, Youga (Herc, 67.) – Bíró B., Melnik (Mesanovic, 82.), Babják (Ésik, 67.) – Jordanov (T. Balogun, a szünetben). Vezetőedző: Supka Attila
Gólszerző: Soltész D. (3. – öngól)
Sárga lap: Csontos (46.), ill. Mbock (15.), Youga (27.), Soltész D. (77.), Ésik (90.)

Labdarúgó NB I
3 órája

Elképesztő öngóllal verte meg a Honvéd a Kisvárdát, nagyot lépett előre a tabellán

Ha kispesti győzelem, akkor 1–0-s siker – harmadszor örülhettek a bajnokságban a fővárosi piros-feketék.

 

NB I Kispest-Honvéd Kisvárda galéria
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