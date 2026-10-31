Zárt kapu, de lelkes drukkergyerekek, komikus öngól – galéria

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LABDARÚGÓ NB I

12. FORDULÓ

KISPEST-HONVÉD FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 1–0 (1–0)

Budapest, Bozsik Aréna. Vezette: Derdák Marcell (Nagy Viktor, Balla Levente)

HONVÉD: Hadzikic – Szabó A., Baki, Boldor (Pauljevics, 87.), P. García – Pinte (Szafronov, 90+1.), Pekár I., Csontos, Szamosi (Zuigeber, 86.) – Somogyi T. – Marí (Kántor K., 78.). Vezetőedző: Maurizio Jacobacci

KISVÁRDA: Popovics – Nagy K., Lippai, Serbecic, Soltész D. – Mbock, Youga (Herc, 67.) – Bíró B., Melnik (Mesanovic, 82.), Babják (Ésik, 67.) – Jordanov (T. Balogun, a szünetben). Vezetőedző: Supka Attila

Gólszerző: Soltész D. (3. – öngól)

Sárga lap: Csontos (46.), ill. Mbock (15.), Youga (27.), Soltész D. (77.), Ésik (90.)