Varga Bence lehetősége egy sajnálatos eset miatt jött el

„Nehéz időszak van mögöttem, hiszen nagyjából négy hónapon keresztül nem volt csapatom – mondta lapunknak a kedd délelőtti edzés után Varga Bence. – Ebben az időszakban a Puskás Akadémia NB III-as csapatával készültem, nagy köszönettel tartozom a lehetőségért, de a KTE kapusedzője, Trepák Attila is foglalkozott velem, sokat tett azért, hogy jó állapotban legyek. Vártam a lehetőséget, amely egy sajnálatos eset miatt jött el. Nagyon szomorú, ami Demjén Patrikkal történt, amikor megtudtam a részleteket, nem akartam elhinni, és visszakérdeztem: ez most komoly? Patrik volt a csapattársam, barátok vagyunk, ám a történtek után megfordult a fejemben, hogy ha kapust keres az MTK, remélhetőleg felvetődik a nevem. Miután a klub felvette a kapcsolatot velem, mindkét fél a megegyezésre törekedett, megállapodtunk, én pedig örültem, hogy újra edzésre járhatok, és hogy a vezetők azt gondolták, megoldást jelenthetek ebben a helyzetben.”

Varga Bence tizenöt és fél évvel ezelőtt, 2011. március 29-én játszotta az első bajnokiját az MTK-ban (az U15-ös csapat 1–0-ra legyőzte a Grosics Akadémiát), végigjárta a korosztályokat, és bár az élvonalban nem lépett pályára, a Magyar Kupa 2019–2020-as kiírásában fantasztikus sorozatot produkált: kilenc találkozón állt az elődöntőig menetelő (ott a későbbi győztes Honvédtól tizenegyesekkel vereséget szenvedő) NB II-es együttes kapujában, és valamennyit kapott gól nélkül játszotta végig. Később kölcsönben Szegeden és Kecskeméten is védett, a KTE színeiben három idény alatt hatvanhét bajnokin kapott lehetőséget az első osztályban, és ha Pinezits Máté vezetőedző úgy gondolja, a hatvannyolcadik meccsét szombaton, Pakson játszhatja.

„Nem sokkal azután kerültem az MTK-hoz, hogy betöltöttem a tizenötöt: hatalmas lehetőséget kaptam a klubnál, később pedig nagyszerű alapokat – folytatta a harmincesztendős kapus. – Bemutatkozhattam az NB II-ben, nagyszerű emlék az a kupaszereplés, amelyet kapott gól nélkül teljesítettünk, ám mert nem volt annyi rutinom, hogy folyamatosan védjek, többször is kölcsönadtak, így védhettem többek között öt évet Kecskeméten, de az másik történet. Úgy gondolom, ezt az utat végig kellett járnom, hogy most újra itt lehessek. Talán mondhatom, érett kapusként tértem vissza, megéltem élvonalbeli kiesést, dobogót, játszhattam nemzetközi kupameccseket is. Nagy boldogság, hogy visszatérhettem az élvonalba, az pedig különösen, hogy éppen az MTK-ba. Tudok róla, hogy az eddigi utolsó NB I-es mérkőzésemet éppen Pakson játszottam, az is megvan, hogy Böde Dániel tizenegyese után kerültünk hátrányba, majd a hosszabbításban egyenlítettünk Májer Milán kapáslövésével. Szombaton a Paks vendégei leszünk, és mert az ellenfelünk fizikailag felkészült csapat, rengeteg fel­ívelés, beadás érkezik majd a kapunk elé. Nem akarok túlzottan előretekinteni, elégedetté tesz, hogy azt csinálhatom, amit szeretek, és bár kimaradtak a nyári felkészülési meccsek, jó állapotban érzem magam, mindennap próbálom a legjobbamat nyújtani.”