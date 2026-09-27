Női NB I: idegenben ütötte ki a Fradi a Szekszárdot
Gólfesztivált rendezett Szekszárdon a címvédő FTC, amely Nagy Viktória mesterhármasának is köszönhetően 7–0-ra győzött a tolnai megyeszékhely reprezentánsai ellen a női labdarúgó NB I 10. fordulójában játszott összecsapáson.
Az első félidőben kétszer, a másodikban ötször talált be a címvédő Ferencváros a Szekszárd elleni idegenbeli bajnokin. A vendégek legjobbjának ezúttal Nagy Viktória bizonyult, aki három góllal terhelte meg a házigazdák hálóját.
NŐI NB I
10. FORDULÓ
Szekszárd–FTC 0–7
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