Nemzeti Sportrádió

Női NB I: idegenben ütötte ki a Fradi a Szekszárdot

V. H. L.V. H. L.
2026.09.27. 18:27
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Fotó: fradi.hu
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Szekszárd Ferencváros női futball női labdarúgó NB I
Gólfesztivált rendezett Szekszárdon a címvédő FTC, amely Nagy Viktória mesterhármasának is köszönhetően 7–0-ra győzött a tolnai megyeszékhely reprezentánsai ellen a női labdarúgó NB I 10. fordulójában játszott összecsapáson.

Az első félidőben kétszer, a másodikban ötször talált be a címvédő Ferencváros a Szekszárd elleni idegenbeli bajnokin. A vendégek legjobbjának ezúttal Nagy Viktória bizonyult, aki három góllal terhelte meg a házigazdák hálóját.

NŐI NB I
10. FORDULÓ
Szekszárd–FTC 0–7

 

Szekszárd Ferencváros női futball női labdarúgó NB I
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