Női NB I: idegenben ütötte ki a Fradi a Szekszárdot

Az első félidőben kétszer, a másodikban ötször talált be a címvédő Ferencváros a Szekszárd elleni idegenbeli bajnokin. A vendégek legjobbjának ezúttal Nagy Viktória bizonyult, aki három góllal terhelte meg a házigazdák hálóját.

NŐI NB I

10. FORDULÓ

Szekszárd–FTC 0–7