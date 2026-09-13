Nemzeti Sportrádió

Női NB I: kiütötte a sereghajtót a Honvéd, idegenben nyert a Puskás is

V. H. L.V. H. L.
2026.09.13. 20:03
null
Fotó: Facebook/Kispest Honvéd FC
Címkék
DVTK Kispest-Honvéd Puskás Akadémia FC Astra női labdarúgó NB I
Kiütéses, 5–0-s győzelmet aratott Diósgyőrben a Kispest-Honvéd női labdarúgócsapata az első osztályú bajnokság 7. fordulójában. Ugyancsak idegenben nyert a Puskás Akadémia, amely a Kelen SC pályáján nyert 2–1-re az Astra ellen.

Maria Palama góljával szerzett vezetést Diósgyőrben a Kispest-Honvéd, amely Csáki Eszter és Krisztin Sára révén az első félidőben még kétszer bevette a borsodiak kapuját. A fővárosi csapat győzelmét a második játékrészben Simona Horváthová és Vachter Fanni góljával tette fölényessé.

Szintén idegenben lépett pályára a legutóbbi bajnoki ezüstérmes Puskás Akadémia: Gyurátz Eszter a vendéglátó Astrának szerzett vezetést az első félidőben, de Szűcs Flóra és Nagy Lili jóvoltából a térfélcsere után megfordították a mérkőzést a felcsútiak.

NŐI LABDARÚGÓ NB I
7. forduló
Diósgyőri VTK–Kispest-Honvéd 0–5
Astra–Puskás Akadémia 1–2

 

 

DVTK Kispest-Honvéd Puskás Akadémia FC Astra női labdarúgó NB I
Legfrissebb hírek

Az ETO, a ZTE és a Puskás Akadémia is könnyedén jutott tovább a Magyar Kupában

Labdarúgó NB I
4 órája

„Jókor jön ez a kupameccs” – Feczkó Tamás mindenre választ kap

Labdarúgó NB I
Tegnap, 8:25

A DVTK profi szerződést kötött két korosztályos válogatott labdarúgójával

Labdarúgó NB II
2026.09.10. 14:24

Lezárul a HELL és a DVTK labdarúgócsapatának hosszú éveken át tartó, közös időszaka

Labdarúgó NB II
2026.09.10. 11:23

Eljárás indult a Videoton–DVTK mérkőzés után történtek miatt

Labdarúgó NB II
2026.09.10. 09:35

Feczkó Tamás erőddé változtatná a DVTK-stadiont

Labdarúgó NB II
2026.09.09. 06:33

Feczkó Tamás lett a DVTK vezetőedzője – hivatalos

Labdarúgó NB II
2026.09.08. 13:37

DVTK: Feczkó Tamás valóban ott volt a meccsen – ma be is jelenthetik az érkezését

Labdarúgó NB II
2026.09.08. 07:44