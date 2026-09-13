Női NB I: kiütötte a sereghajtót a Honvéd, idegenben nyert a Puskás is
Kiütéses, 5–0-s győzelmet aratott Diósgyőrben a Kispest-Honvéd női labdarúgócsapata az első osztályú bajnokság 7. fordulójában. Ugyancsak idegenben nyert a Puskás Akadémia, amely a Kelen SC pályáján nyert 2–1-re az Astra ellen.
Maria Palama góljával szerzett vezetést Diósgyőrben a Kispest-Honvéd, amely Csáki Eszter és Krisztin Sára révén az első félidőben még kétszer bevette a borsodiak kapuját. A fővárosi csapat győzelmét a második játékrészben Simona Horváthová és Vachter Fanni góljával tette fölényessé.
Szintén idegenben lépett pályára a legutóbbi bajnoki ezüstérmes Puskás Akadémia: Gyurátz Eszter a vendéglátó Astrának szerzett vezetést az első félidőben, de Szűcs Flóra és Nagy Lili jóvoltából a térfélcsere után megfordították a mérkőzést a felcsútiak.
NŐI LABDARÚGÓ NB I
7. forduló
Diósgyőri VTK–Kispest-Honvéd 0–5
Astra–Puskás Akadémia 1–2
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