Női NB I: kiütötte a sereghajtót a Honvéd, idegenben nyert a Puskás is

Maria Palama góljával szerzett vezetést Diósgyőrben a Kispest-Honvéd, amely Csáki Eszter és Krisztin Sára révén az első félidőben még kétszer bevette a borsodiak kapuját. A fővárosi csapat győzelmét a második játékrészben Simona Horváthová és Vachter Fanni góljával tette fölényessé.

Szintén idegenben lépett pályára a legutóbbi bajnoki ezüstérmes Puskás Akadémia: Gyurátz Eszter a vendéglátó Astrának szerzett vezetést az első félidőben, de Szűcs Flóra és Nagy Lili jóvoltából a térfélcsere után megfordították a mérkőzést a felcsútiak.

NŐI LABDARÚGÓ NB I

7. forduló

Diósgyőri VTK–Kispest-Honvéd 0–5

Astra–Puskás Akadémia 1–2