Női NB I: ikszelt a Ferencváros; nyert a DVTK, az Újpest és a Puskás Akadémia is
A DVTK négy gólt szerezve győzte le a Szekszárdot, az Újpest az ETO FC-t múlta felül, míg a Puskás Akadémia az MTK Budapest ellen nyert a női labdarúgó NB I 11. fordulójában.
A Ferencváros hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a PMFC-vel.
NŐI NB I
11. FORDULÓ
DVTK–Szekszárd 4–1
Újpest FC–ETO FC 1–0
FTC-Telekom–PMFC 1–1
Puskás Akadémia–MTK Budapest 3–2
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