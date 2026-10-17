Nemzeti Sportrádió

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NB I: Újpest–Puskás Akadémia 0–0

Női NB I: ikszelt a Ferencváros; nyert a DVTK, az Újpest és a Puskás Akadémia is

R. D. P.R. D. P.
2026.10.17. 18:42
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„Sokat érhet majd a végén még ez a pont" – írják a zöld-fehérek (Fotó: FTC Női Labdarúgás)
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ETO FC női labdarúgás FTC női labdarúgás Újpest FC női MTK női foci DVTK női foci női labdarúgó NB I
A DVTK négy gólt szerezve győzte le a Szekszárdot, az Újpest az ETO FC-t múlta felül, míg a Puskás Akadémia az MTK Budapest ellen nyert a női labdarúgó NB I 11. fordulójában.

A Ferencváros hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a PMFC-vel.

NŐI NB I
11. FORDULÓ
DVTK–Szekszárd 4–1
Újpest FC–ETO FC 1–0
FTC-Telekom–PMFC 1–1
Puskás Akadémia–MTK Budapest 3–2

 

ETO FC női labdarúgás FTC női labdarúgás Újpest FC női MTK női foci DVTK női foci női labdarúgó NB I
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