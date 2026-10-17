Női NB I: ikszelt a Ferencváros; nyert a DVTK, az Újpest és a Puskás Akadémia is

A DVTK négy gólt szerezve győzte le a Szekszárdot, az Újpest az ETO FC-t múlta felül, míg a Puskás Akadémia az MTK Budapest ellen nyert a női labdarúgó NB I 11. fordulójában.

A Ferencváros hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a PMFC-vel. NŐI NB I

11. FORDULÓ

DVTK–Szekszárd 4–1

Újpest FC–ETO FC 1–0

FTC-Telekom–PMFC 1–1

Puskás Akadémia–MTK Budapest 3–2