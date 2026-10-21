Nemzeti Sportrádió

Szektorbezárásos büntetést kapott az Újpest és a Debrecen

2026.10.21. 22:34
null
Szektorbezárásos büntetést kapott az Újpest (Fotó: Török Attila)
Címkék
Újpest MLSZ Debrecen
Az Újpest FC-t és a Debreceni VSC-t is szektorbezárásra büntette szerdán a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága.

Az MLSZ honlapja szerint az újpestiek szurkolói a Zalaegerszeg elleni mérkőzésen megbotránkoztató rigmusokat kiabáltak, ezért a klub pénzbüntetést kapott. A Kispest-Honvéd FC elleni találkozón a drukkereknek megbotránkoztató és rasszista bekiabálásaik voltak, pirotechnikai eszközöket használtak, ezért az Újpest FC szintén pénzbüntetést kapott, továbbá a következő hazai meccsén zárva kell tartania a D3-as szektort. A fegyelmi testület elrendelte továbbá a korábbi felfüggesztett szektorbezárás végrehajtását is.

A debreceni szurkolók a Ferencváros elleni találkozón megbotránkoztató és rasszista rigmusokat kiabáltak, ezért a DVSC-nek pénzbüntetést kell fizetnie, a következő hazai meccsén pedig le kell zárnia a B4-es szektort.

Pénzbüntetést kapott a Kisvárda, a Vasas FC, a Kispest-Honvéd, a Nyíregyháza Spartacus FC, a Ferencváros és az ETO FC is. A fegyelmi bizottság a legutóbbi forduló kapcsán kilenc klub ellen indított eljárást.

 

Újpest MLSZ Debrecen
Legfrissebb hírek

Oldalról szurkolták ki a debreceni ultrák csapatuk győzelmét – galéria

Labdarúgó NB I
2026.10.18. 19:24

Colley két percen belül kiállíttatta magát, de így is nyert a Puskás Akadémia Újpesten

Labdarúgó NB I
2026.10.17. 21:26

Dárdai Pál húzhatja keresztül Dárdai Pál terveit

Labdarúgó NB I
2026.10.17. 13:20

Az Újpest három meccse gólt sem lőtt a PAFC-nak; a Fradi még sosem kapott ki Kisvárdán

Labdarúgó NB I
2026.10.16. 14:22

Három meccsre eltiltották az MTK középpályását

Labdarúgó NB I
2026.10.14. 20:08

Nem lehetnek magyar szurkolók a grúziai Nemzetek Ligája-mérkőzésen

Magyar válogatott
2026.10.13. 18:41

Az Újpest csodacseréje lett Gleofilo Vlijter

Labdarúgó NB I
2026.10.13. 13:00

Az MLSZ jelezte: Szoboszlai nem sérülten tért vissza a Liverpoolhoz

Légiósok
2026.10.12. 11:55