Szabó Sándor kiemelkedő GTWS-szereplésével Golden Ticketet nyert 2027-re

Kiemelkedő magyar eredmény született a nemzetközi terepfutás egyik meghatározó versenysorozatának döntőjében: Szabó Sándor a dél-koreai Mujuban rendezett Golden Trail World Series finálé Open kategóriájában a második helyen ért célba, miután 03:20:10-es idővel teljesítette a 28 kilométeres, 2300 méter szintemelkedéssel megfűszerezett pályát. Ezzel összetettbe a 23. helyen végzett, ami szintén kiváló eredmény. Ezzel a remek teljesítménnyel, megszerezte a 2027-es sorozatra szóló Golden Ticketet, amely lehetőséget biztosít számára, hogy a világsorozat valamennyi állomásán rajthoz álljon, így pedig a világ legjobb terepfutói között bizonyíthat.

A Golden Trail World Series a nemzetközi terepfutás egyik rangos versenysorozata, ahol folyamatosan technikás, emelkedőkkel és lejtőkkel nehezített pályákon kell futni. A sorozat Open kategóriája azoknak a futóknak is lehetőséget kínál a nemzetközi megmérettetésre, akik nem a profi mezőny tagjaként versenyeznek. Ez különösen felértékeli Szabó Sándor eredményét, hiszen a második helyezéssel nemcsak egy nemzetközileg rangos döntőn bizonyított, hanem a következő idényre is komoly lehetőséget szerzett magának.

Fotó: Beáta Nedjalkov

A magyar futó a megszerzett jogosultságnak köszönhetően a sorozat összes állomásán indulhat, így több nemzetközi helyszínen mérheti össze magát a világ minden tájáról érkező többi remek futóval. Azzal, hogy részt vehet ebben a sorozatban, garantált a további fejlődése, ráadásul Szabó Sándor dél-koreai sikere a magyar terepfutóközössség számára is kiemelkedő eredmény, ugyanis ez megnyitja az utat egy teljes nemzetközi idény előtt. Ezek után könnyen lehet, hogy 2027-ben az Open kategóriában van esély kiemelkedő magyar eredményre Szabó Sándor révén.

