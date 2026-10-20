Viktor Djukanovics, a megállíthatatlan montenegrói a forduló legjobbja

Egyre inkább igazolja, hogy képes helytállni az NB I-ben: Popovics Ilija, a Kisvárda kapusa korábban több alkalommal is bizonytalanul, kissé suta módon ért a labdába, de a még mindig csak 20 éves játékos kezd beérni, ezt láthattuk a Ferencváros elleni (1–1) vasárnapi mérkőzésen is. Nem véletlenül választották tudósítóink a mérkőzés legjobbjának az ukrán-magyar kettős állampolgárságú futballistát: hét lövésből hatot védett, ráadásul háromszor bravúrral, így kulcsszerepet játszott csapata pontszerzésében.



Ha egy sorral feljebb lépünk, erős védelmet találunk: Lippai Tibor stabilitást adott a kisvárdai védelemnek az FTC ellen, több vendégakció akadt fenn a 28 éves játékoson. A tizenhatoson belül nyolc, azon kívül két tisztázása volt, kétszer is blokkolta a ferencvárosi lövést, passzpontossága is kiemelkedőnek bizonyult. Lisztes Krisztián, majd a csereként beszálló Bamidele Yusuf sem evett meg sok sót mellette. Wojciech Golla újfent bizonyította, hogy az NB I légióshadának egyik legjobb hátvédje: a januárban 35. születésnapját ünneplő lengyel úgy adott gólpasszt Németh Andrásnak, hogy épp megakadályozta az egyik újpesti támadást… A debreceni Lang Ádám leradírozta a zalaegerszegi támadókat a pályáról, megmutatta, hogyan kell futballoznia egy hetvenszeres válogatottnak. Bal oldali védőként fontos gólt szerzett Callum O’Dowda: az FTC bekkje Daniel Arzani zseniális passza után ziccerben nem hibázott.



Nos, a középpályán és a támadósorban már nagy volt a tumultus, így három, 7-es osztályzatot kapó futballista maradt ki az álomtizenegyből. A döntés nem volt egyszerű, de végül a felcsúti Kern Martin, a debreceni Szendrei Ákos és a várdai Bohdan Melnik szorult a partvonalon túlra – akik bekerültek, hajszállal erősebb 7-est kaptak.



Nézzük is: Komáromi György parádés (és egyben győztes) gólt szerzett a Vasas ellen, ő lett a mezőny játékosa. Sőt, duplázhatott volna, de pechjére a fejese után az angyalföldi Molnár Csaba a gólvonalról szabadított fel. A paksi Pető Milán remekül futballozott: az első fél­időben még csak a kapufát találta el, a fordulás után azonban szép gólt szerzett és végig veszélyt teremtett az ETO kapuja előtt. A tolnaiak 21 éves játékosa már öt gólnál tart a bajnoki idényben, nem kérdés, ő a paksi támadógépezet – Szalai József mellett – jelenlegi legjobbja.



Kocsis Dominik pedig vasárnap tért vissza igazán – bár már jó egy hete, a Ferencváros ellen (1–1) is kapott lehetőséget csereként, a ZTE FC ellen feltartóztathatatlannak bizonyult. Együtt szállt be a kispadról a 61. percben Sohan Baldonival, akinek kiosztott két szép gólpasszt – a francia-olasz és a korábbi kispesti is 8-as osztályzatot érdemelt ki. A 24 éves magyar támadó hetekig izomsérüléssel bajlódott, de úgy tűnik, időközben még erősebb és gyorsabb lett. Németh András nevét sem véletlenül láthatjuk a legjobbak között: a felcsúti csatár Babó Levente vezetőedző nyári érkezésével teljesen megújult, már öt bajnoki gólnál tart. Az erőcsatár nagy fejtörést okozott az újpesti védőknek, győztes találatánál Szappanos Péter hiába nyújtózkodott, nem érte el a jobb alsó sarokba vágódó labdát.



A forduló legjobbjának Viktor Djukanovicsot választottuk: a győri csatár duplázott, így kulcsszerepet játszott csapata paksi sikerében. Előbb Luka Kulenovic hajszálpontos passzát értékesítette higgadtan, majd Daniel Stefulj remek beadására érkezett kiváló ütemben, s gyönyörű, tanítani való mozdulattal fejelte a labdát a kapu bal alsó sarkába. A nyáron érkező 22 éves monte­negrói csatár először duplázott az NB I-ben, jelenleg négy gólnál tart – szombaton az Újpest FC ellen folytathatja a gólgyártást.



A 10. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA

POPOVICS 7 (Kisvárda) – LIPPAI 7 (Kisvárda), GOLLA 7 (PAFC), LANG 7 (Debreceni VSC), O'DOWDA 7 (Ferencváros) – KOMÁROMI 7 (MTK Budapest), PETŐ 7 (Paksi FC), KOCSIS D. 8 (Debreceni VSC) – DJUKANOVICS 8 (ETO FC), NÉMETH A. 7 (PAFC), BALDONI 8 (Debreceni VSC)

A forduló játékvezetője: Berke Balázs 8 – Vígh-Tarsonyi Gergő, Berényi Ákos (Nyíregyháza Spartacus–Kispest-Honvéd)

A 10. FORDULÓ ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 4324

AZ IDÉNY ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 4399

LABDARÚGÓ NB I

10. FORDULÓ

Október 16., péntek

MTK Budapest–Vasas FC 1–0

Október 17., szombat

Nyíregyháza Spartacus FC–Kispest-Honvéd FC 0–1

Paksi FC–ETO FC 1–2

Újpest FC–Puskás Akadémia FC 0–1

Október 18., vasárnap

Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC 3–0

Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC 1–1

Az 5. fordulóból elhalasztott FTC–Kispest mérkőzést december 3-án rendezik.