Nemzeti Sportrádió

Három meccsre eltiltották az MTK középpályását

2026.10.14. 20:08
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Fotó: Makovics Kornél
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MTK Budapest labdarúgó NB I Paksi FC MLSZ Szuhodovszki Soma fegyelmi határozat
Három mérkőzésre eltiltották Szuhodovszki Somát, a labdarúgó NB I-ben szereplő MTK Budapest középpályását.

Hárommeccses eltiltást kapott az MTK középpályása, Szuhodovszki Soma. A magyar szövetség szerdán a honlapján közölte a fegyelmi bizottság legutóbbi ülésén született döntést.

Szuhodovszki egy elkésett becsúszás során rátaposott Papp Kristóf lábfejére szombaton, a Paksi FC otthonában 3–0-ra elveszített találkozó 87. percében, ezért a játékvezető azonnali piros lappal kiállította.

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A paksiak első gólját a hosszú idő után visszatérő, 200. NB I-es bajnokiján pályára lépő Kinyik Ákos szerezte.

 

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