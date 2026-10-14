Három meccsre eltiltották az MTK középpályását

Hárommeccses eltiltást kapott az MTK középpályása, Szuhodovszki Soma. A magyar szövetség szerdán a honlapján közölte a fegyelmi bizottság legutóbbi ülésén született döntést.

Szuhodovszki egy elkésett becsúszás során rátaposott Papp Kristóf lábfejére szombaton, a Paksi FC otthonában 3–0-ra elveszített találkozó 87. percében, ezért a játékvezető azonnali piros lappal kiállította.