Három meccsre eltiltották az MTK középpályását

Három mérkőzésre eltiltották Szuhodovszki Somát, a labdarúgó NB I-ben szereplő MTK Budapest középpályását.
Hárommeccses eltiltást kapott az MTK középpályása, Szuhodovszki Soma. A magyar szövetség szerdán a honlapján közölte a fegyelmi bizottság legutóbbi ülésén született döntést.
Szuhodovszki egy elkésett becsúszás során rátaposott Papp Kristóf lábfejére szombaton, a Paksi FC otthonában 3–0-ra elveszített találkozó 87. percében, ezért a játékvezető azonnali piros lappal kiállította.
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