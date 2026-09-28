Futsal NB I: gálázott a DEAC és a Veszprém is
A futsal NB I 6. fordulójában alaposan kiszakadt a gólzsák: a hétfő esti öt bajnokin összesen 42 gól esett, az élen a Nyíregyházának kilencet lövő DEAC járt a termelésben. Győzött a hétig jutó és hibátlan mérlegét megőrző éllovas, Veszprém, a Nyírbátor, az Újpest és a TFSE is.
FUTSAL
FÉRFI NB I, 6. FORDULÓ
DEAC–Á Stúdió Futsal Nyíregyháza 9–3
Nyírbátor–H.O.P.E. Futsal 5–3
TFSE Tent-Team–Aramis SE 4–1
Airnergy FC–Vehir.hu Futsal Veszprém 2–7
Újpest FC–Magyar Futsal Akadémia 6–2
Az élcsoport: 1. Veszprém 18 pont, 2. Újpest 13 (5 meccs), 3. Berettyóújfalu 12
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