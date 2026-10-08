Dombi Tibor: Legyünk bátrak a Fradi ellen!

Sok nagy meccset megélt már Dombi Tibor Debrecenben a gyepen és a pálya szélén, edzőként is, és szombaton újabb csata következik: a Loki a Ferencvárossal csap össze az Üllői úton.

„Ideje már, hogy folytatódjon a bajnokság, a háromhetes szünet nagyon hosszú volt – mondta lapunknak Dombi Tibor, aki 437 NB I-es mérkőzésen lépett pályára (kizárólag a Lokiban), 35 alkalommal a válogatottban is szerepelt, jelenleg a DVSC segédedzője. – Ilyenkor mindig eltervezzük, mi mindenre kerül sor, de ez általában változik, hiszen a szakmai stáb ebben a periódusban engedékenyebb: ha a légiós haza akar menni, elengedjük, ha valakinek fáj a lába, többet pihenhet. Ráadásul ilyenkor kevesebben is vagyunk, hiszen sok az utánpótlás-válogatottunk, nehezebb az edzéseket levezényelni. Az első héten négy, a másodikon két szabadnap jutott a srácoknak, míg ezen a héten már úgy készülünk, hogy a hétvégén bajnoki következik, vagyis rendes meccsritmusban. Az biztos, hogy motiválni senkit, labdarúgót és edzőt sem kell a Ferencváros ellen. A legszívesebben a hazai meccseinkre gondolok vissza, többször is nyertünk, 1999-ben például 6–1-re az Oláh Gábor utcában, de 4–1-es sikerre is emlékszem 2013-ból. Persze sokaknak eszükbe jut az is, amikor gól nem született a meccsen, de nagy balhé volt: 2003. május 30-án ikszeltünk az Üllői úton, így nem a Fradié, hanem az Újpesten sikert arató MTK-é lett a bajnoki cím, a szurkolók a pályára rohantak, akkor rúgták meg vezetőedzőnket, Szentes Lázárt… Egy évvel később megszerezhettük volna a klub első bajnoki címét, ehhez annyi kellett volna, hogy legalább egy pontot szerzünk az Üllői úton, de kikaptunk 3–1-re, így még az Újpest is megelőzött minket, s visszacsúsztunk a harmadik helyre.”

De a DVSC ezután óriási sikereket ért el, hiszen rövid időn belül hét bajnoki címet szerzett (most is ennyin áll a számláló), s mindegyikben (2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014) szerepet vállalt a villámgyors szélső is.

Ezúttal messze áll a csapat és a klub az újabb bajnoki aranytól, ettől függetlenül Dombi Tibor bizakodó.

„A Ferencváros kerete a legerősebb idehaza, ez nem kérdés, de próbálunk meglepetést szerezni idegenben is: a zöld-fehérek botladoztak a bajnokságban, van remény. Legyünk bátrak, mert akkor lehet esélyünk! Kiegyenlített a mezőny az utóbbi években, ezt többek között mi is megmutattuk: a legutóbbi idényben a negyedik helyen zártunk, előtte pedig majdnem kiestünk, csak az utolsó fordulóban maradtunk bent. A Kecskemét majdnem megnyerte a bajnokságot 2023-ban, majd két évvel később kiesett, s jelenleg is az NB II-ben játszik. Több fiatal is szerepel a keretünkben, akiknek a hozzáállása szerencsére jó: engem is kérdeznek időnként, hogyan lehet eljutni több mint négyszáz NB I-es meccsig és a válogatottságig, sokan tudatosak és rendkívül motiváltak. Az biztos, hogy kitartónak és szerencsésnek is kell lenni ahhoz, hogy sokra vigyük és sikeresek legyünk. Ezt kívánom a srácoknak, no meg azt, hogy szombaton játsszanak jól a Fradi-pályán!”

LABDARÚGÓ NB I

9. FORDULÓ

Október 10., szombat

14.45: Vasas FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)

17.00: Ferencvárosi TC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

19.30: Paksi FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Október 11., vasárnap

14.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)

16.45: Kispest-Honvéd FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

19.00: ETO FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)