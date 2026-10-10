Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: Paks–MTK 3–0

Borbély Balázs: Túl kényelmesnek, körülményesnek éreztem a futballt

2026.10.10. 19:55
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Borbély Balázs szerint az első félórában és a lőtt gól után sem játszottak igazán jól (Fotó: Árvai Károly)
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NB I Gert Remmel DVSC Ferencváros Borbély Balázs
Érthető módon nem volt boldog a lefújás után a Ferencváros vezetőedzője. Borbély Balázs a Debrecen elleni hazai pályán elért 1–1-es döntetlent követően próbálta megfejteni a pontvesztés okait, de volt, amire még neki sem volt válasza. Azt azonban elárulta, hogy Osváth Attila miért nem játszott, továbbá beszélt Lisztes Krisztiánról is.

BORBÉLY BALÁZS, a Ferencváros vezetőedzője

Sokáig csak küszködött a csapat – mi volt a probléma?
Nem volt jó a játék, túl kényelmesnek, körülményesnek éreztem a futballt, sok technikai hibát is vétett a csapat. A játékrész vége felé valamelyest feljavult a teljesítmény, a fordulást követően pedig jöttek a helyzetek, gólt szereztünk. Ezután kinyílt a játék, de sajnos nem sikerült megtartani az előnyt.

Franko Kovacevic ismét megsérült. Mit lehet róla tudni?
Egyelőre nem sokat, de kissé furcsa számomra, hogy három hónap alatt harmadszor újult ki ugyanaz a sérülése. A hozzáállására, az edzésmunkájára nem lehet panaszom, ezt viszont nem igazán tudom hova tenni.

Nagy Olivér helyettesítette Osváth Attilát, Lisztes Krisztián pedig csereként állt be. Hogyan értékelné a játékukat?
Osváth Attila a válogatottban játszott az elmúlt időszakban, így most pihenőt kapott. A helyén Nagy Olivér nem játszott rosszul, gólpasszt is adott. Ami Lisztes Krisztiánt illeti, akadtak ugyan biztató megmozdulásai, de összességében sokkal többet várok tőle, és erről természetesen személyesen is beszélek majd vele.

GERT REMMEL, a DVSC vezetőedzője

Az utolsó percekben sikerült pontot mentenie a Lokinak, elégedett az eredménnyel?
A mérkőzés előtt a statisztikák tizenöt százalékot adtak a győzelmünkre, ami kevés, ennek ellenére mi mindegyik pályára nyerni megyünk. A védekezés jól működött, jobban mint az előző találkozókon, a Ferencváros különösen az első félidőben nem tudott sok helyzetet kialakítani. A VAR az idény során többször ellenünk döntött, most jó kicsit a másik oldalon állni.

A szünetet követően átvette a játék irányítását a Ferencváros. Mi működött kevésbé akkor?
A védekezésünk fontos eleme a letámadás, amely néha tíz ember feladata, és fokozott erőnlétet igényel. Sokat dolgozunk ezen, de kicsit még jobban rá kell éreznünk, mikor kell megindítanunk a letámadást, s mikor nem.

Dzsudzsák Balázs harminckilenc évesen még mindig vezér a pályán: mit gondol a játékáról?
A csapatkapitány, emellett fontos láncszeme a támadások felépítésének. Folyamatosan küzd, csak dicsérni tudom. Amikor megkaptuk a tizenegyest, egyértelmű volt, hogy ő vállalja el, és azt is borítékolni lehetett, hogy mi lesz az eredménye.

LABDARÚGÓ NB I
9. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–DEBRECENI VSC 1–1 (0–0)
Budapest, Groupama Aréna, 11 593 néző. Vezette: Berke Balázs (Georgiu Teodorosz, Ország Péter)
FTC: Dibusz – Nagy O., Raemaekers, Gómez, Cadu – Nagy Á., Corbu – Yusuf (Birmancsevics, 74.), Zachariassen, Arzani (Lisztes, 58.) – Bagi (Kovacevic, 58.; O'Dowda, 81.). Vezetőedző: Borbély Balázs
DVSC: Andreev – Tercza (Hoffman, 56.), Meíjas, Lang, Guerrero – Batik – Baldoni (Kocsis D., 71.), Dzsudzsák, Boskovic, Dénes V. – Szendrei (Adinany, 62.). Vezetőedző: Gert Remmel
Gólszerző: Corbu (65.), ill. Dzsudzsák (90+5. – 11-esből)
Sárga lap: Yusuf (odakönyökölt Guerrerónak) az 5., Meíjas (felrúgta Nagy Olivért) a 25., Kocsis D. (rátartott Nagy Ádám lábára) a 77., Gómez (lerántotta Adinanyt) a 88., Borbély Balázs (a kispadon, reklamálásért) a 89. percben

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Egy 95. perces Dzsudzsák-tizenegyessel harcolt ki döntetlent a DVSC a Ferencváros otthonában

Corbu góljával vezetést szerzett a második félidőben az FTC, de a meccset nem húzta be, így továbbra is nyeretlen hazai pályán az NB I-ben.

 

NB I Gert Remmel DVSC Ferencváros Borbély Balázs
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