Sebezhető védelmek az NB I-es kuparangadón

Hangzatos nyilatkozatokból nincs hiány Győrben, de ha az ETO szeretné elérni a nemes célokat az idény végén, tehát a bajnoki címet és a Mol Magyar Kupa-aranyérmet, szerdán minden NB I-es csapatnál nehezebb terepen kell jó teljesítményt nyújtania. Noha a ZTE gyengén kezdte a bajnokságot, mégiscsak élvonalbeli gárda (a másik tíz alacsonyabb osztályú riválissal találkozik), amelynek ráadásul a hazai mérlege az egyetlen fogódzója 2026 őszén. Csak a Ferencváros győzött tétmeccsen a ZTE Arénában, emellett három győzelmet aratott a csapat, a múlt hét végén pedig döntetlen született a Kisvárda ellen.

Az ETO augusztus végén 3–0-ra legyőzte a Zalaegerszeget, a sima eredmény mellett viszont ki kell emelni, hogy ez is beleillett azon találkozók sorába Efraín Juárez irányításával, amelyeken az ETO az összecsapás nagy részében alárendelt szerepben futballozott, a fordulópontokból ugyanakkor szerencsésen jött ki (az NB I-ben szinte minden mérkőzésen kevesebb várható gólt termel ellenfeleinél, hatalmas túlteljesítéssel áll holtversenyben az élen). A ZTE-t irányító Filipe Celikkaya, illetve mexikói kollégája is keresi még a legjobb összeállítását, játékfelfogását, viszont a kupában majdnem mindegy, milyen stílusú egy csapat, vagy milyen folyamatok jellemzik a játékát. Várhatóan nyílt mérkőzés lesz, a ZTE és az ETO is kiváló kontrajátékra képes, a védekezés pedig messze nem tartozik az erősségei közé.

„Lövünk egy gólt, aztán azt veszem észre, hogy visszaállunk, elkezdünk védekezni, kontrákat vezetni, ez nem biztos, hogy jó, és valószínűleg az edző is látja – mondta lapunknak még szombat este, az Újpest legyőzése után Huszár Marcell, a győriek támadója. – Szerintem lesz egy kis rotáció a csapatban a szerdai kupameccsen, de kimondtuk, hogy szeretnénk megnyerni a sorozatot, tehát a hozzáállásunk nem változhat a múlt heti vagy a korábbi mérkőzésekhez képest. A hétvégén újra bajnokit játszunk, szeretnénk a Vasas ellen is itthon tartani a három pontot. A nyáron kicsit mindenki megrémült, hogy kulcsjátékosok távoztak, de ahogy látom, sikerül pótolni őket, kitűnő munkát végzett a vezetőség.”

A győriek klubmédiájának nyilatkozott a hétvégén a NB III-ban futballozó, tíz hónap után pályára lépő csapatkapitány, Paul Anton. „Már nagyon vártam ezt a pillanatot. Sajnos a futballnak ezt az oldalát is el kell fogadni, de boldog vagyok, hogy visszatérhettem. Sok minden hiányzik még, de hamarosan visszaszerzem az erőnlétemet. Igyekeztem az első meccsemen mindenre jobban odafigyelni, irányítani a mozdulataimat, hogy ne vigyen el túlságosan a lelkesedés. Hosszú kihagyás után könnyű túlságosan motiválttá válni és olyan mozdulatokat tenni, amelyek sérüléshez vezetnek. Boldoggá tett, hogy azt érzem, jól megy a játék. A mérkőzés után sem volt semmi probléma, ez a legfontosabb. Nem tudom, mikor térhetek vissza az első csapathoz, mindennap az erőnlétem javításán dolgozom, csak azt ígérhetem meg, hogy megteszem a tőlem telhetőt, hogy minél hamarabb rendelkezésre álljak.”

Lapunk úgy értesült, hogy úgy bánnak vele, mint a hímes tojással, egyelőre a meccskondiját szeretnék fejleszteni az NB III-ban. Az NB I-ben legfeljebb percekre száll majd be a naptári év lezárultáig, ehhez persze elengedhetetlen, hogy rendkívül kellemetlen, gyakran kiújuló sérülését kiheverje. Paul Anton vigyázott, nehogy elvigye a lelkesedés

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT) – élő eredménykövető!

12.30: Bicskei TE (NB III)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

12.30: Szentlőrinc (NB II)–Vasas FC

12.30: ESMTK (NB III)–Haladás FC (NB III)

12.30: Csepel SC (NB III)–Debreceni VSC

12.30: Ózd-Sajóvölgye (NB III)–Nyíregyháza Spartacus FC

12.30: Bacsó Beton-Cigánd SE (NB III)–Paksi FC

12.30: Monor SE (NB III)–MTK Budapest

12.30: Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III)–Kecskeméti TE (NB II)

17.00: FC Sopron (NB III)–Szolnoki MÁV FC (NB III)

17.30: HR-Rent Kozármisleny (NB II)–Soroksár SC (NB II)

18.00: Diósgyőri VTK (NB II)–Puskás Akadémia FC

18.00: Pécsi MFC (NB III)–Kisvárda Master Good

19.00: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Csütörtökön játsszák

19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Kedden játszották

Kaposvári Rákóczi FC (NB III)–FC Ajka (NB II) 0–2

Gyirmót FC Győr (NB II)–Kispest-Honvéd FC 3–1