A kupaarany emléke is hajtja előre a diósgyőrieket

Noha még csak fél év telt el a legutóbbi, áprilisi találkozásuk óta, nagyot fordult a világ: a Diósgyőr akkor kikapott odahaza a felcsútiaktól (1–2), s a csapat robogott az NB II felé, végül ki is esett. A kispadon akkor Nebojsa Vignjevics ült, s bár néhány nappal később érkezett Takács Péter, ő sem tudta az élvonalban tartani a gárdát. A fiatal szakember maradt, a DVTK vele vágott neki az NB II-es idénynek, de az edző csak hat fordulóig húzta (egy győzelem, két döntetlen, három vereség), majd érkezett Feczkó Tamás.

A PAFC-nál közel sem történt akkora változás, az akkor eredményes Lukács Dániel és Nagy Zsolt a szerdai kupamérkőzésen is bevethető, igaz, a kispadon történt csere: Hornyák Zsolt helyére Babó Levente érkezett, akivel kiválóan szerepel a csapat, meglepetésre jelenleg éllovas az NB I-ben.

Feczkó Tamás sem panaszkodhat: a Honvédot a 2025–2026-os idényben az élvonalba visszavezető trénerrel (azóta is érthetetlen, Fórizs Sándor sport­igazgató miért menesztette a kispesti kispadról…) három győzelem és egy döntetlen a csapat mérlege az NB II-ben, míg a Mol Magyar Kupában a Videoton FC Fehérvárt győzte le biztosan (4–1), s jutott a következő körbe. A diósgyőriekre fontos napok várnak, a kupamérkőzés után hétfőn következik a Kecskemét elleni hazai bajnoki: a KTE az egyik legnagyobb riválisa lehet a DVTK-nak az áhított feljutásban.

„Nekem mindkét mérkőzés ugyanolyan fontos, de nemcsak nekem, hanem a csapatnak és szurkolóknak is – mondta Feczkó Tamás, a DVTK vezetőedzője a klub honlapján. – Azt is tudjuk, hogy Veréb Gyuri bácsiék mit értek el a klub színeiben, és már hallottam, a tavasszal lesz az ötvenedik évfordulója az első diósgyőri kupagyőzelemnek, amiről szeretnénk méltó módon megemlékezni, és minél tovább jutni a sorozatban. Hogy mekkora változás lehet a kezdőcsapatban? Nemcsak az öltözőben hangoztatom, hanem már a nyilvánosság előtt is elmondtam, a keret minden játékosára szükség van, akik jól dolgoznak – és szerencsére mindenki jól dolgozik. Teljes mellszélességgel a futballisták mellett állok, bármikor bárkit beteszek a kezdőcsapatba.”

Ha a továbbjutási esélyt nézzük, a vendégek erősebbnek tűnnek, de Feczkó Tamás bizakodó.

„A tabella nem hazudik, lezárult az első kör az NB I-ben, és a felcsútiak az elsők, ez nem lehet véletlen. Jó játékosaik vannak, csapatként is jól teljesítenek. Nagyon nehéz mérkőzésre számítok – és most lehet, néhányan meglepődnek, miután az éllovas találkozik az NB II nyolcadikjával, ám hazai pályán, a saját szurkolótáborunk előtt ötven százalék esélyt adok a továbbjutásra. Mindent megteszünk, hogy kilencven perc alatt továbbjussunk.”

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT) – élő eredménykövető!

12.30: Bicskei TE (NB III)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

12.30: Szentlőrinc (NB II)–Vasas FC

12.30: ESMTK (NB III)–Haladás FC (NB III)

12.30: Csepel SC (NB III)–Debreceni VSC

12.30: Ózd-Sajóvölgye (NB III)–Nyíregyháza Spartacus FC

12.30: Bacsó Beton-Cigánd SE (NB III)–Paksi FC

12.30: Monor SE (NB III)–MTK Budapest

12.30: Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III)–Kecskeméti TE (NB II)

17.00: FC Sopron (NB III)–Szolnoki MÁV FC (NB III)

17.30: HR-Rent Kozármisleny (NB II)–Soroksár SC (NB II)

18.00: Diósgyőri VTK (NB II)–Puskás Akadémia FC

18.00: Pécsi MFC (NB III)–Kisvárda Master Good

19.00: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Csütörtökön játsszák

19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Kedden játszották

Kaposvári Rákóczi FC (NB III)–FC Ajka (NB II) 0–2

Gyirmót FC Győr (NB II)–Kispest-Honvéd FC 3–1