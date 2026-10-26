Nemzeti Sportrádió

Csank János: 80; Golovin: A két évvel ezelőtti Eb-bronz a példa

L. P. I.L. P. I.
2026.10.26. 23:40
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Isten éltesse a 80 éves Csank Jánost! Az egykori tanítvány, Bobory Balázs tartalmas nagyinterjút készített a Váccal és a Ferencvárossal is bajnok, a válogatottal vb-pótselejtezős mesterrel, amelyben a kezdetekről, a kapussá válásról, a futásról, csapatai erőnlétéről, Eger legszebb nőjéről és az öregfiúk közül is kiöregedő egykori játékosairól is szó esett.

Letámadás és gólzápor: így nyert vasárnap a Fradi. Egy meccs híján lezárult az NB I első köre, és a 11. fordulóban a Ferencváros visszatalált a győztes útra, nem utolsósorban az ifjú Madarász Ádám remek teljesítményének is köszönhetően; a Nyíregyháza pedig Bódog Tamás megelégedésére tudott nyerni Felcsúton. A forduló játékosa az FTC-ben duplázó Habib Maiga lett – forduló-visszapillantó két oldalon.

Golovin Vlagyimirnak a franciaverés után van minek örülnie. Az Európa-bajnokságra készülő női kézisek szövetségi kapitánya szerint a lényeg, hogy a válogatott tagjai tudják, egyénileg jó játékosok, a nehéz feladatokat viszont csakis csapatként lehet és kell is megoldaniuk.

Új elnökséget és elnököt választ a Ferencváros. A keddi tisztújítás előtt temérdek kérdőjel áll, hiszen az újra ringbe szálló Kubatov Gábor, a Fradit 15 éve irányító korábbi Fidesz-pártigazgató pozíciója házon belül stabil, de a sport-összeférhetetlenségi törvény keresztülhúzza a számításait.

És ha hétfő, akkor Junior: a dakari ifjúsági olimpián induló magyar csapattal.

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NS-ajánló Nemzeti Sport e-újság
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