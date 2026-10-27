Nemzeti Sportrádió

Kane: Örülök, hogy visszavihetem a trófeát a klubhoz

H. Á.H. Á.
2026.10.27. 00:19
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Harry Kane (jobbra) Ronaldótól vette át az Aranylabdát Londonban (Fotó: AFP)
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Aranylabda Aranylabda 2026 Harry Kane
Mint ismert, Harry Kane lett 2026 aranylabdása, a 2025–26-os idényben 73 gólt szerző angol válogatott támadó, miután átvette a díjat Ronaldo Nazariótól, a színpadon tartott köszönőbeszédének elején alig találta a szavakat, ám aztán azért belelendült.

„Wow, wow, wow! Szinte meg sem tudok szólalni. Egészen különleges, hogy itt lehetek Londonban, és ez egy jó előjelnek bizonyult számomra. Mindenkinek köszönöm, aki rám szavazott, és gratulálok a ma este össze győztesének és jelöltjének, mindannyian bizonyságát adták annak, hogy eltökéltséggel és kemény munkával elérhejtük a céljainkat” – kezdte Kane, és kitért a csapattársaira és vezetőedzőjére, Vincent Kompanyra a Bayern Münchennél.

„Nélkülük nem sikerült volna idáig eljutnom és a csapattársaimnak ezért hálával tartozom. Ahogy Vincent Kompanynak is, akiről nem tudom, hogy már hazaengedték-e a kórházból vagy sem, mindenesetre innen is jobbulást kívánok neki, és remélem, hogy ettől a díjtól új energiákat kap a felépüléshez. Amióta Münchenben játszom fejlődtem játékosként, emberként és csapatvezetőként is. Óriási megtiszteltetés, hogy a Bayernben szerepelhetek, ez egy privilégium és örülök, hogy ezt a trófeát most visszavihetem a klubhoz” – fogalmazott a 33 éves angol válogatottsági gólrekorder, aki természetesen kitért a nemzeti csapatára is.

„A válogatottal különleges évünk volt. Nem volt tökéletes, de rengeteg nagyszerű pillanatot éltünk át együtt és nagyszerű kapcsolatot építettünk ki egymással. Gondolok csak a világbajnokság alatt együtt töltött időre. Igazi megtiszteltés volt csapatkapitányként vezeti a válogatottat, amire különlegesen büszke voltam. S persze jár a köszönet Thomas Tuchel szövetségi kapitánynak és a válogatott stábjának is, mert ahogy irányít minket és amilyen magasra teszi a mércét velünk szemben, igazán irigylésre méltó” – ismerte el a szakembert Kane, aki kitért a Bayern előtti klubjára a Tottenhamre is. 

Mint Kane beszédében elmondta tisztában van vele, hogy nem lehetett volna ott hétfőn este a Palladium színpadán az Aranylabdával a kezében a Spursnél töltött évek és az ott kapott iránymutatások nélkül, s végezetül köszönetet mondott a szurkolóknak a Bayernnél, a Spursnél, a válogatottnál, valamint a vele pályafutása során foglalkozó összes edzőjének, akik mindannyian segítették a fejlődését, valamint a családjának.

Kane egyébként Gerd Müller (1970), Franz Beckenbauer (1972, 1976) és Karl-Heinz Rumenigge (1980, 1981) után mindössze a negyedik, aki a Bayern München futballistájaként nyeri el az Aranylabdát.

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