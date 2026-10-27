Kane: Örülök, hogy visszavihetem a trófeát a klubhoz

„Wow, wow, wow! Szinte meg sem tudok szólalni. Egészen különleges, hogy itt lehetek Londonban, és ez egy jó előjelnek bizonyult számomra. Mindenkinek köszönöm, aki rám szavazott, és gratulálok a ma este össze győztesének és jelöltjének, mindannyian bizonyságát adták annak, hogy eltökéltséggel és kemény munkával elérhejtük a céljainkat” – kezdte Kane, és kitért a csapattársaira és vezetőedzőjére, Vincent Kompanyra a Bayern Münchennél.

„Nélkülük nem sikerült volna idáig eljutnom és a csapattársaimnak ezért hálával tartozom. Ahogy Vincent Kompanynak is, akiről nem tudom, hogy már hazaengedték-e a kórházból vagy sem, mindenesetre innen is jobbulást kívánok neki, és remélem, hogy ettől a díjtól új energiákat kap a felépüléshez. Amióta Münchenben játszom fejlődtem játékosként, emberként és csapatvezetőként is. Óriási megtiszteltetés, hogy a Bayernben szerepelhetek, ez egy privilégium és örülök, hogy ezt a trófeát most visszavihetem a klubhoz” – fogalmazott a 33 éves angol válogatottsági gólrekorder, aki természetesen kitért a nemzeti csapatára is.

„A válogatottal különleges évünk volt. Nem volt tökéletes, de rengeteg nagyszerű pillanatot éltünk át együtt és nagyszerű kapcsolatot építettünk ki egymással. Gondolok csak a világbajnokság alatt együtt töltött időre. Igazi megtiszteltés volt csapatkapitányként vezeti a válogatottat, amire különlegesen büszke voltam. S persze jár a köszönet Thomas Tuchel szövetségi kapitánynak és a válogatott stábjának is, mert ahogy irányít minket és amilyen magasra teszi a mércét velünk szemben, igazán irigylésre méltó” – ismerte el a szakembert Kane, aki kitért a Bayern előtti klubjára a Tottenhamre is.

Mint Kane beszédében elmondta tisztában van vele, hogy nem lehetett volna ott hétfőn este a Palladium színpadán az Aranylabdával a kezében a Spursnél töltött évek és az ott kapott iránymutatások nélkül, s végezetül köszönetet mondott a szurkolóknak a Bayernnél, a Spursnél, a válogatottnál, valamint a vele pályafutása során foglalkozó összes edzőjének, akik mindannyian segítették a fejlődését, valamint a családjának.

Kane egyébként Gerd Müller (1970), Franz Beckenbauer (1972, 1976) és Karl-Heinz Rumenigge (1980, 1981) után mindössze a negyedik, aki a Bayern München futballistájaként nyeri el az Aranylabdát.