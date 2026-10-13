A Paksi FC kétmillió eurós ajánlatot utasított vissza Szalai Józsefért – NS-infó

A Nemzeti Sport Online orosz forrásból úgy értesült, hogy Szalai Józsefért szeptember első napjaiban, miután öt meccsen hat gólt szerzett az NB I-ben, bejelentkezett egy moszkvai klub, amely kétmillió eurót is hajlandó lett volna kifizetni a Paksi FC-nek a játékjogáért, ám mivel akkor járt le a hazai átigazolási időszak, a tolnaiak nem tudták volna pótolni, ezért nem jöhetett létre megállapodás.



„Annyit tudok mondani ezzel kapcsolatban, hogy valóban érkezett egy komoly ajánlat Szalai Józsefért, de akkor jött, amikor nem tudtunk volna új játékost igazolni a helyére, és mivel mindig a csapat aktuális érdeke a legfontosabb, elutasítottuk az ajánlatot – erősítette meg az NSO értesülését a Paksi FC ügyvezetője, Haraszti Zsolt. – Ugyanakkor azóta is folyamatos az érdeklődés iránta, a klub nyitott a tárgyalásokra, de nagyon fontos az időzítés, mert csak akkor lehet szó valakinek az értékesítéséről, ha fel tudunk készülni a pótlására.”





Szalai József a válogatottban múlt hétfőn, csereként beállva mutatkozott be az ukránok elleni meccsen (Fotó: Szabó Miklós)





Szalai József múlt hétfőn, Ukrajna ellen mutatkozott be a válogatottban, és úgy tudjuk, azóta is volt már érdeklődés iránta egy nagy múltú, Európa-ligában szereplő külföldi klub részéről. Ezzel kapcsolatban megkerestük a játékos menedzserét, Nánási Balázst is.



„A válogatott meccs másnapján valóban hívott egy El-csoportkörös csapat sportigazgatója, de az elmúlt két hónapban számos klubtól kerestek már különböző országokból – fogalmazott a játékosügynök. – Ezekből az érdeklődésekből egyelőre nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni, a klubok tájékozódnak a játékosról, felveszik a kiszemeltjeik közé, de ahhoz, hogy újabb ajánlat érkezzen, újabb gólok kellenek. A válogatott edzőtáborában volt egy kisebb sérülése, bízunk benne, hogy ezen most már túl van és tudja folytatni azt a formát, amit a nyáron láttunk tőle, ez azért is lenne fontos, hogy meg tudja őrizni a helyét a válogatott keretében is.”



Az ügynök szerint Szalai is a későn érő magyar játékosok közé tartozik, de az elmúlt években állandósítani tudta a formáját és ez a mostani idény hozhatja meg az igazi áttörést a számára.



„Az elmúlt három idényben Mezőkövesden fokozatosan tudott fejlődni. Az NB I-ben az első gólját 2024 tavaszán fejelte, és akkor rögtön hármat is szerzett három egymást követő meccsen. Az előző két idényben pedig az NB II-ben szerepelt, huszonhét bajnokin előbb tíz, majd tizenegy gólt szerzett. Pakson minden adott ahhoz, hogy megdöntse az eddigi rekordját és jóval tíz gól fölé jusson, ha így lesz, biztos vagyok benne, hogy meglesz a lehetősége arra, hogy erősebb külföldi bajnokságban tudja folytatni a pályafutását” – mondta Nánási Balázs.



SZALAI JÓZSEF ÖSSZES GÓLJA AZ NB I-BEN